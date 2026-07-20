El crecimiento más fuerte de Moore Global está por venir, dice la nueva directora ejecutiva Vivienne Muir

LONDRES, 20 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Moore Global anunció hoy el nombramiento de Vivienne Muir como directora ejecutiva, mientras la red global de contabilidad y asesoría entra en su próxima fase de crecimiento y desarrollo internacional.

Muir asume el cargo después de desempeñarse como directora de Operaciones, en donde ayudará a guiar a la red a través de un período de expansión durante el cual Moore creció a más de 5.300 millones en ingresos combinados en 119 países.

Vivienne Muir, Chief Executive Officer, Moore Global

Desde que se convirtió en directora ejecutiva, Muir ha dirigido una extensa consulta con las firmas miembro de toda la red para ayudar a dar forma al próximo capítulo de Moore.

"He estado escuchando. Escuchando atentamente a nuestras firmas en todo el mundo y, lo que es igual de importante, escuchando lo que sus clientes les dicen", señaló Muir.

"En los últimos meses, esas conversaciones nos han ayudado a comprender dónde está cambiando la profesión, dónde están surgiendo nuevas oportunidades y qué debe hacer Moore para llevar la red al siguiente nivel".

La estrategia resultante se centrará en acelerar el crecimiento en toda la red, fortalecer las capacidades, apoyar a las empresas a medida que evolucionen las necesidades de los clientes y crear conexiones internacionales más sólidas para ayudar a las empresas a competir con éxito en un mercado cada vez más global.

Muir dijo que la profesión está entrando en un período de cambio significativo, impulsado por la transformación tecnológica, la evolución de las expectativas de los clientes y la creciente demanda de servicios de asesoramiento.

"Ahora estamos pasando de escuchar y aprender a ejecutar", comentó. "La dirección de los viajes se está volviendo más clara y mi atención se centra en convertir esa estrategia en oportunidades significativas para nuestras empresas y sus clientes, a la vez que se preserva la cultura empresarial y la independencia que siempre han estado entre las mayores fortalezas de Moore".

Muir dijo que Moore comienza esta nueva fase desde una posición de considerable fortaleza.

"Tenemos firmas sobresalientes, personas excepcionales, amplia experiencia y sólidas relaciones con los clientes en todo el mundo", afirmó.

"Mi función no es cambiar quiénes somos. Es ayudar a la red a desarrollar más su potencial".

Acerca de Moore Global

En Moore, nuestro propósito es ayudar a las personas a prosperar: nuestros clientes, nuestra gente y las comunidades en las que vivimos y trabajamos. Somos una familia mundial de contabilidad y asesoría con más de 37.000 personas en 568 oficinas en 119 países, que se conectan y colaboran para atender sus necesidades locales, nacionales e internacionales.

FUENTE Moore Global