Selon Vivienne Muir, nouvelle directrice générale de Moore Global, la plus forte croissance du réseau de cabinets comptables est encore à venir

LONDRES, 20 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Moore Global a annoncé aujourd'hui la nomination de Vivienne Muir au poste de directrice générale, alors que le réseau mondial d'expertise comptable et de conseil entame une nouvelle phase de croissance et de développement international.

Mme Muir prend ses nouvelles fonctions après avoir occupé le poste de directrice de l'exploitation, où elle a contribué à l'expansion du réseau dans une période au cours de laquelle Moore a vu son chiffre d'affaires cumulé dépasser les 5,3 milliards de dollars américains dans 119 pays.

Vivienne Muir, Chief Executive Officer, Moore Global

Depuis sa nomination au poste de directrice générale, Mme Muir a mené une vaste consultation auprès des cabinets membres du réseau afin de définir la nouvelle orientation de Moore.

« J'ai écouté attentivement les suggestions de nos cabinets partout dans le monde, mais également les remarques de leurs clients, ce qui est tout aussi important », déclare Mme Muir.

« Au cours des derniers mois, ces échanges nous ont permis de comprendre dans quels domaines la profession évolue, où de nouvelles perspectives se dessinent et ce que Moore doit entreprendre pour faire progresser le réseau. »

La stratégie qui en résultera visera à accélérer la croissance à l'échelle du réseau, à renforcer ses capacités, à accompagner les cabinets à mesure de l'évolution des besoins des clients et à tisser des liens internationaux plus forts afin d'aider les cabinets à s'imposer avec succès sur un marché de plus en plus mondialisé.

Mme Muir a ajouté que la profession abordait une période de mutations majeures sous l'effet de la transformation technologique, de l'évolution des attentes des clients et de la demande croissante de services de conseil.

« Nous passons désormais de la phase d'écoute et d'apprentissage à celle de la mise en œuvre », explique-t-elle. « La voie à suivre se précise de plus en plus, et je m'attache à transformer cette stratégie en possibilités concrètes pour nos cabinets et leurs clients, tout en préservant la culture d'entreprise et l'indépendance qui ont toujours compté parmi les principaux atouts de Moore. »

Mme Muir estime que Moore s'engage dans cette nouvelle étape en position de force.

« Nous disposons de cabinets exceptionnels, de collaborateurs hors pair, de compétences approfondies, et nous entretenons de solides relations avec nos clients à travers le monde », commente-t-elle.

« Mon rôle n'est pas de changer notre identité. C'est d'aider le réseau à exploiter davantage son potentiel. »

À propos de Moore Global

Chez Moore, notre mission est d'aider chacun à prospérer : nos clients, nos collaborateurs et les communautés dans lesquelles ils vivent et travaillent. Notre groupe mondial spécialisé dans l'expertise comptable et le conseil compte plus de 37 000 professionnels répartis dans 568 bureaux à travers 119 pays, qui travaillent en étroite collaboration pour répondre à tous les besoins locaux, nationaux ou internationaux.