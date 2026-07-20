Moore Globalの最も力強い成長局面はこれから――新任最高経営責任者Vivienne Muirが語る

ロンドン, 2026年7月20日 /PRNewswire/ -- グローバルな会計・アドバイザリーネットワークであるMoore Globalは、成長と国際展開の次なる段階に入る中、Vivienne Muirを最高経営責任者に任命したことを発表しました。

Muirは、最高執行責任者として、Mooreが119カ国で合計53億米ドルを超える収益を上げるまでに成長した時期を通じてネットワークの舵取りを支えた後、最高経営責任者に就任しました。

Vivienne Muir, Chief Executive Officer, Moore Global

最高経営責任者に就任して以来、Muirは、Mooreの次の章を形作るため、ネットワーク全体の加盟ファームとの幅広い協議を主導してきました。

「私は耳を傾けてきました。世界各地の加盟ファームの声に真剣に耳を傾け、同じく重要なこととして、各加盟ファームに寄せられる顧客の声にも耳を傾けてきました」とMuirは述べました。

「この数カ月にわたるこうした対話を通じて、会計・アドバイザリー業界がどのように変化しているのか、どこに新たな機会が生まれているのか、そしてネットワークを次の段階へ引き上げるためにMooreが何をすべきかを理解できました。」

こうした協議を踏まえて策定された戦略では、ネットワーク全体の成長加速、対応力の強化、顧客ニーズの変化に応じた加盟ファームへの支援、そしてグローバル化が進む市場で加盟ファームが競争力を発揮できるよう、国際的な連携を一層強化することに重点を置きます。

Muirは、テクノロジーによる変革、変化する顧客の期待、アドバイザリーサービスに対する需要の高まりを背景に、会計・アドバイザリー業界が大きな変化の時期を迎えていると述べました。

「私たちは今、耳を傾けて学ぶ段階から実行の段階へ移っています」とMuirは述べました。「進むべき方向はより明確になりつつあり、私は、Mooreの最大の強みの一つであり続けてきた起業家精神を重んじる文化と独立性を維持しながら、この戦略を加盟ファームとその顧客にとって意義ある機会へと変えることに注力しています。」

Muirは、Mooreが強固な基盤に立ってこの新たな段階に入ると述べました。

「私たちには、世界各地に卓越した加盟ファームと優秀な人材がおり、深い専門知識と顧客との強固な関係があります」とMuirは述べました。

「私の役割は、私たちのあり方を変えることではありません。ネットワークが持つ可能性をさらに引き出せるよう支援することです。」

Moore Globalについて

Mooreの使命は、お客様、従業員、そして彼らが生活し働く地域社会のすべての人々の繁栄を支援することです。同社は、世界119カ国・568拠点に3万7,000人以上の人材を擁するグローバルな会計およびアドバイザリー・ファミリーとして、地域・国内・国際レベルを問わず、お客様のニーズに応えるために連携と協力を重ねています。

SOURCE Moore Global