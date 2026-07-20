Moore Global 新任行政總裁 Vivienne Muir 指出，集團最強勁的增長時期即將到來

倫敦2026年7月20日 /美通社/ -- Moore Global 今天宣佈任命 Vivienne Muir 為行政總裁，這個全球會計及諮詢網絡正邁向業務增長，並進入國際發展的新階段。

Muir 此前擔任營運總裁，任內協助集團走過擴張階段，Moore 在此期間於 119 個國家的總收入增至超過 53 億美元。

Vivienne Muir, Chief Executive Officer, Moore Global

自接任行政總裁後，Muir 已帶領集團與各地成員事務所進行廣泛磋商，共同規劃 Moore 的未來發展。

Muir 表示：「我一直專心聆聽， 除了用心聆聽我們全球各地事務所的聲音，聆聽客戶向他們反映的意見也同樣重要。

過去數月，這些交流讓我們看清行業的變革方向、新機遇的萌芽之處，以及 Moore 怎樣做才能把我們的業務網絡推向更高層次。」

由此制定的策略將重點放在加快業務網絡整體增長、提升專業能力、因應客戶需求變化來支援事務所，並建立更強大的國際聯繫，協助各事務所在全球市場中脫穎而出。

Muir 指出，隨著科技轉型、客戶期望轉變，以及市場對諮詢服務的需求日益增加，整個行業正步入重大變革時期。

她表示：「我們正從聆聽和學習邁向付諸實行的階段。 發展方向漸趨明確，我的任務是把策略化為事務所及客戶的實質機會，同時維持創業精神及獨立自主，這些始終是 Moore 極其引以為傲的優勢。」

Muir 指出，Moore 在邁入這個新階段之際，已奠定了非常穩固的實力基礎。

她表示：「我們在全球各地擁有傑出的事務所、卓越人才、深厚的專業知識，以及穩固的客戶關係。

我的責任並不是要帶來顛覆本質的改變， 而是協助我們的業務網絡釋放潛力。」

關於 Moore Global

Moore 的使命，是協助人們蓬勃發展，包括我們的客戶和員工，以及其生活和工作所在的社區。 我們是全球會計與諮詢大家庭，業務遍及 119 個國家，設有 568 個辦事處，逾 37,000 名員工，透過緊密合作及聯繫，全面照顧您在地、國家及國際層面的需要。

SOURCE Moore Global