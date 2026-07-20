무어 글로벌의 비비안 뮤어 신임 최고경영자 가장 강력한 성장은 이제부터라고 밝혀

런던, 2026년 7월 20일 /PRNewswire/ -- 글로벌 회계 및 자문 네트워크인 무어 글로벌(Moore Global)이 7월 20일 성장과 국제적 발전의 새로운 단계에 진입함에 따라 비비안 뮤어(Vivienne Muir) 최고경영자(CEO)의 임명을 발표했다.

뮤어 CEO는 최고운영책임자(COO)로 재직하며 무어가 119개국에서 합산 매출 미화 53억 달러 이상을 기록하는 네트워크로 성장하는 데 기여한 뒤 이번 직책을 맡았다.

Vivienne Muir, Chief Executive Officer, Moore Global

취임 이후 뮤어 신임 CEO는 무어의 다음 장을 구상하기 위해 네트워크 전반의 회원사들과 폭넓은 협의를 진행했다.

뮤어 CEO는 "나는 그동안 경청해 왔다. 전 세계 회원사들의 목소리에 귀를 기울였으며, 그에 못지않게 중요한 고객들의 의견도 회원사들을 통해 세심하게 들었다"고 말했다.

이어 "지난 몇 달 동안 이어진 대화를 통해 회계 및 자문 업계가 어떻게 변화하고 있는지, 새로운 기회가 어디에서 나타나고 있는지, 그리고 무어가 네트워크를 한 단계 더 도약시키기 위해 무엇을 해야 하는지 파악할 수 있었다"고 덧붙였다.

그 결과 마련된 전략은 네트워크 전반의 성장 가속화, 역량 강화, 변화하는 고객 수요에 대한 회원사 지원, 그리고 갈수록 세계화되는 시장에서 회원사들이 성공적으로 경쟁할 수 있도록 국제적 연계를 강화하는 데 초점을 맞출 예정이다.

뮤어 CEO는 기술 혁신, 변화하는 고객의 기대치, 자문 서비스 수요 증가에 힘입어 업계가 중대한 변화의 시기에 접어들고 있다고 말했다.

그는 "이제 우리는 경청하고 배우는 단계에서 실행 단계로 나아가고 있다"며 "나아가야 할 방향은 점점 더 분명해지고 있으며, 언제나 무어의 가장 큰 강점 중 하나였던 기업가 정신과 독립성을 유지하면서 이 전략을 회원사와 고객에게 실질적인 기회로 전환하는 데 주력하고 있다"고 말했다.

뮤어 CEO는 무어가 상당히 강력한 기반 위에서 이번 새로운 단계를 시작한다고 강조했다.

그는 "우리는 전 세계젹으로 뛰어난 회원사와 우수한 인재, 깊이 있는 전문성, 탄탄한 고객 관계를 보유하고 있다"고 말했다.

이어 "내 역할은 우리의 정체성을 바꾸는 것이 아니라, 네트워크가 잠재력을 더욱 실현하도록 돕는 것"이라고 덧붙였다.

무어 글로벌 소개

무어의 목적은 고객과 임직원, 그리고 이들이 생활하고 일하는 지역사회 모두가 번영할 수 있도록 돕는 것이다. 무어는 119개국 568개 사무소에서 3만 7000명 이상의 전문가가 활동하는 글로벌 회계 및 자문 네트워크로, 지역, 국가, 국제적 차원의 요구에 부응하기 위해 서로 연결하고 협력하고 있다.

SOURCE Moore Global