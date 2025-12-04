O Museu Nacional Zayed está aberto ao público em Abu Dhabi

O museu nacional dos Emirados Árabes Unidos conta a história da terra e de seu povo e é uma homenagem ao legado do Sheikh Zayed, o Pai Fundador da nação.

A inauguração do museu marca o ponto culminante de um ano cultural sem precedentes para os Emirados Árabes Unidos, com as inaugurações do teamLab Phenomena Abu Dhabi e do Museu de História Natural de Abu Dhabi e a reabertura do Museu Al Ain.

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 4 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Museu Nacional Zayed, o museu nacional dos Emirados Árabes Unidos (EAU) e a peça central do Distrito Cultural de Saadiyat, foi aberto ao público hoje.

Museu Nacional Zayed Interior do Museu Nacional Zayed Barco Magan

O Museu Nacional Zayed oferece aos visitantes uma viagem pela história dos Emirados Árabes Unidos, desde as primeiras evidências de habitação humana até as civilizações que moldaram sua cultura e identidade. O museu serve como uma ponte cultural, conectando os sete emirados, enfatizando sua profunda história e herança compartilhadas. O museu reflete como a história do pai fundador dos Emirados Árabes Unidos, o falecido xeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, está profundamente entrelaçada com a dos Emirados Árabes Unidos, apresentando sua vida como uma lente para explorar os valores e aspirações que sustentam a nação.

O Museu Nacional Zayed exibe uma coleção de mais de 1.500 objetos dentro de suas seis galerias permanentes, combinando artefatos arqueológicos, objetos históricos, experiências audiovisuais e sensoriais, bem como instalações contemporâneas e reconstruções autênticas. A partir da galeria ao ar livre de 600 metros do museu, o Jardim Al Masar, a jornada do visitante continua através de galerias dedicadas à vida do xeque Zayed, às paisagens naturais dos Emirados Árabes Unidos e à história da habitação humana nesta terra, com descobertas arqueológicas que abrangem 300.000 anos. Juntas, elas revelam como a geografia, a inovação, o intercâmbio e a fé moldaram a identidade dos Emirados.

HE Mohamed Khalifa Al Mubarak, Presidente do Departamento de Cultura e Turismo – Abu Dhabi, disse: "Como o museu nacional dos Emirados Árabes Unidos, o Museu Nacional Zayed conta a história do desdobramento da terra e seu povo. Demonstra o poder unificador de nossa história e nossa cultura, proporcionando um espaço onde cidadãos, moradores e visitantes podem se ver refletidos na história de nosso povo e de nossa terra. Fazendo a ponte entre o passado, o presente e o futuro, isso ajudará a moldar a forma como entendemos a narrativa cultural em evolução dos Emirados Árabes Unidos. Como um centro de pesquisa e aprendizagem de classe mundial, inspirará e equipará a próxima geração de curadores, historiadores e conservadores dos Emirados, permitindo que nossa nação contribua ainda mais para a produção de conhecimento e o discurso cultural global."

Projetado pelo arquiteto vencedor do Prêmio Pritzker, Lord Norman Foster, da Foster + Partners, a inauguração do museu marca um novo capítulo para o legado da nação e o culminar de um ano cultural sem precedentes para os Emirados Árabes Unidos, com as inaugurações do teamLab Phenomena Abu Dhabi e do Museu de História Natural de Abu Dhabi, no Distrito Cultural de Saadiyat, e a reabertura do Museu Al Ain, na região de Al Ain.

Raízes profundas e legado eterno: um programa de abertura de um mês

Para marcar esta abertura histórica, o Museu Nacional Zayed convida o público a experimentar um programa de performances, workshops e atividades culturais que decorrerá até 31 de dezembro sob o tema 'Raízes Profundas e Legado Eterno'. Os espaços internos e externos do museu serão ativados com diversas experiências que honram a herança dos Emirados Árabes Unidos e celebram sua cultura. O programa reúne música, dança e narrativa para conectar públicos de todas as idades à história e ao patrimônio do país.

Os destaques incluem danças tradicionais Razfa e Naashat; uma experiência imersiva de Gahwa projetada com Bait Al Gahwa, acompanhada de poesia, música Taghrooda, cantos marítimos de Nahma e a chamada da montanha Nadba; performances de poesia; e recitais musicais. As oficinas práticas explorarão o artesanato tradicional e as artes inspiradas na narrativa e nas coleções do museu, e os passeios pelos museus estarão disponíveis. Oficinas e passeios exigem reserva antecipada.

A loja de varejo do museu, Al Nagwa Boutique, oferece uma seleção especial de presentes e lembranças inspiradas nos temas e coleções do museu. As opções de alimentos e bebidas incluem o destino de refeições exclusivo do museu, o Restaurante Erth, bem como o Al Ghaf Cafe e os Garden Cafés.

Os bilhetes de entrada para o Museu Nacional Zayed e as inscrições anuais estão disponíveis em zayednationalmuseum.ae .

Museu Nacional Zayed | Distrito Cultural Saadiyat Abu Dhabi

Horário de funcionamento:

Aberto diariamente das 10h às 20h

Última entrada 1 hora antes do fechamento

Ticketing:

Os ingressos estão disponíveis para compra em zayednationalmuseum.ae

Entrada geral:

Adultos - AED 70

Crianças (menores de 18 anos) - gratuito

Idosos – gratuitamente

Alunos e professores – AED 35

As assinaturas estão disponíveis em três categorias:

Individual – para aqueles que buscam uma conexão mais profunda com a herança dos Emirados Árabes Unidos e a flexibilidade de explorar de forma independente ou com um acompanhante por AED 210

– para aqueles que buscam uma conexão mais profunda com a herança dos Emirados Árabes Unidos e a flexibilidade de explorar de forma independente ou com um acompanhante por AED 210 Professor – para educadores que desejam enriquecer a aprendizagem em sala de aula através de recursos de museus, oficinas e oportunidades de desenvolvimento profissional para AED 150

– para educadores que desejam enriquecer a aprendizagem em sala de aula através de recursos de museus, oficinas e oportunidades de desenvolvimento profissional para AED 150 Estudante – para estudantes que desejam participar de exposições, eventos e programas educacionais por AED 150

Programa Público:

No Museu Nacional Zayed, os nossos programas são concebidos para reunir famílias, amigos, indivíduos e a comunidade através de experiências culturais significativas. Eles oferecem oportunidades para se conectar, despertar a curiosidade e celebrar a rica história e cultura dos Emirados Árabes Unidos.

Aberto a todos, desde exploradores culturais a visitantes de primeira viagem, os programas públicos do museu oferecem formas enriquecedoras e criativas de aprender, partilhar e envolver-se.

Nosso calendário de programação inclui workshops, passeios, palestras, conferências, apresentações musicais e teatrais, engajamento cultural e eventos comunitários. Cada programa convida os visitantes a explorar a história e a cultura do país de maneiras inspiradoras e interativas.

