Das Zayed National Museum in Abu Dhabi ist für die Öffentlichkeit zugänglich

Das Nationalmuseum der Vereinigten Arabischen Emirate erzählt die Geschichte des Landes und seiner Menschen und ist eine Hommage an das Vermächtnis von Sheikh Zayed, dem Gründervater der Nation.

Die Eröffnung des Museums bildet den Höhepunkt eines beispiellosen Kulturjahres in den VAE mit der Eröffnung des teamLab Phenomena Abu Dhabi und des Natural History Museum Abu Dhabi sowie der Wiedereröffnung des Al Ain Museums.

ABU DHABI, VAE, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Das Zayed National Museum, das Nationalmuseum der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und das Herzstück des Saadiyat Cultural District, wurde heute für die Öffentlichkeit geöffnet.

Zayed-Nationalmuseum Zayed National Museum interior Magan Boat

Das Zayed National Museum bietet den Besuchern eine Reise durch die Geschichte der VAE, von den frühesten Zeugnissen menschlicher Besiedlung bis hin zu den Zivilisationen, die die Kultur und Identität des Landes geprägt haben. Das Museum dient als kulturelle Brücke, die die sieben Emirate miteinander verbindet und ihre tiefe gemeinsame Geschichte und ihr gemeinsames Erbe hervorhebt. Das Museum spiegelt wider, wie die Geschichte des Gründers der VAE, des verstorbenen Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, eng mit der Geschichte der VAE verwoben ist, und stellt sein Leben als ein Objektiv dar, durch das die Werte und Bestrebungen erforscht werden können, die der Nation zugrunde liegen.

Das Zayed National Museum zeigt in seinen sechs ständigen Galerien eine Sammlung von mehr als 1.500 Objekten, die archäologische Artefakte, historische Objekte, audiovisuelle und sensorische Erfahrungen sowie zeitgenössische Installationen und authentische Rekonstruktionen miteinander verbinden. Ausgehend von der 600 Meter langen Freiluftgalerie des Museums, dem Al Masar Garden, führt die Besucherreise durch Galerien, die dem Leben von Sheikh Zayed, den Naturlandschaften der VAE und der Geschichte der menschlichen Besiedlung dieses Landes gewidmet sind und archäologische Funde aus 300.000 Jahren zeigen. Gemeinsam zeigen sie, wie Geografie, Innovation, Austausch und Glaube die emiratische Identität geprägt haben.

S.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, Vorsitzender der Abteilung für Kultur und Tourismus - Abu Dhabi, sagte: „Als Nationalmuseum der Vereinigten Arabischen Emirate erzählt das Zayed National Museum die Geschichte des Landes und seiner Menschen. Sie demonstriert die verbindende Kraft unserer Geschichte und unserer Kultur und bietet einen Raum, in dem sich Bürger, Einwohner und Besucher in der Geschichte unseres Volkes und unseres Landes wiederfinden können. Sie schlägt eine Brücke zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und wird dazu beitragen, die sich entwickelnde kulturelle Geschichte der VAE zu verstehen. Als Forschungs- und Bildungszentrum von Weltrang wird es die nächste Generation emiratischer Kuratoren, Historiker und Konservatoren inspirieren und ausbilden und unser Land in die Lage versetzen, einen weiteren Beitrag zur Wissensproduktion und zum globalen kulturellen Diskurs zu leisten."

Die Eröffnung des von dem mit dem Pritzker-Preis ausgezeichneten Architekten Lord Norman Foster von Foster + Partners entworfenen Museums markiert ein neues Kapitel des nationalen Erbes und den Höhepunkt eines beispiellosen Kulturjahres für die VAE mit den Eröffnungen des teamLab Phenomena Abu Dhabi und des Natural History Museum Abu Dhabi im Saadiyat Cultural District und der Wiedereröffnung des Al Ain Museums in der Region Al Ain.

Tiefe Wurzeln und ewiges Erbe: ein einmonatiges Eröffnungsprogramm

Anlässlich dieses Meilensteins lädt das Zayed National Museum die Öffentlichkeit zu einem Programm mit Aufführungen, Workshops und kulturellen Aktivitäten ein, das bis zum 31. Dezember unter dem Motto „Deep Roots and Everlasting Legacy" stattfindet. Die Innen- und Außenbereiche des Museums werden mit verschiedenen Erlebnissen aktiviert, die das Erbe der VAE ehren und ihre Kultur feiern. Das Programm verbindet Musik, Tanz und Geschichtenerzählen, um einem Publikum aller Altersgruppen die Geschichte und das Erbe des Landes näher zu bringen.

Zu den Höhepunkten gehören traditionelle Razfa- und Naashat-Tänze, ein mit Bait Al Gahwa entwickeltes Gahwa-Erlebnis, das von Poesie, Taghrooda-Musik, Nahma-Seefahrergesängen und dem Nadba-Bergruf begleitet wird, sowie Poesie-Darbietungen und Musikvorträge. In praktischen Workshops wird traditionelles Kunsthandwerk erkundet, das von der Geschichte und den Sammlungen des Museums inspiriert ist, und es werden Museumsführungen angeboten. Workshops und Führungen müssen im Voraus gebucht werden.

Der Laden des Museums, die Al Nagwa Boutique, bietet eine ausgewählte Auswahl an Geschenken und Souvenirs, die von den Themen und Sammlungen des Museums inspiriert sind. Für das leibliche Wohl sorgen das Restaurant Erth, das Al Ghaf Cafe und die Garden Cafes.

Eintrittskarten und Jahresmitgliedschaften für das Zayed National Museum sind unter zayednationalmuseum.ae erhältlich .

BESUCHERINFORMATIONEN

Zayed National Museum | Saadiyat Kulturviertel Abu Dhabi

zayednationalmuseum.ae

Öffnungszeiten:

Täglich geöffnet von 10:00 bis 20:00 Uhr

Letzter Eintrag 1 Stunde vor Schließung

Fahrkartenverkauf:

Eintrittskarten können unter zayednationalmuseum.ae erworben werden.

Allgemeiner Eintritt:

Erwachsene - AED 70

Kinder (unter 18 Jahren) - kostenlos

Seniorinnen und Senioren - gebührenfrei

Schüler und Lehrer - AED 35

Mitgliedschaften sind in drei Kategorien erhältlich:

Individuell - für diejenigen, die eine tiefere Verbindung mit dem Erbe der VAE suchen und die Flexibilität haben, es unabhängig oder mit einer Begleitperson zu erkunden, für 210 AED

- für diejenigen, die eine tiefere Verbindung mit dem Erbe der VAE suchen und die Flexibilität haben, es unabhängig oder mit einer Begleitperson zu erkunden, für 210 AED Teacher - für Pädagogen, die das Lernen im Klassenzimmer durch Museumsressourcen, Workshops und Weiterbildungsmöglichkeiten für 150 AED bereichern möchten

- für Pädagogen, die das Lernen im Klassenzimmer durch Museumsressourcen, Workshops und Weiterbildungsmöglichkeiten für 150 AED bereichern möchten Student - für Studenten, die an Ausstellungen, Veranstaltungen und Bildungsprogrammen teilnehmen möchten, für 150 AED

Öffentliches Programm:

Die Programme des Zayed-Nationalmuseums sind so konzipiert, dass sie Familien, Freunde, Einzelpersonen und die Gemeinschaft durch sinnvolle kulturelle Erfahrungen zusammenbringen. Sie bieten die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, Neugierde zu wecken und die reiche Geschichte und Kultur der Vereinigten Arabischen Emirate zu feiern.

Die öffentlichen Programme des Museums stehen allen offen, von Kulturforschern bis hin zu Erstbesuchern, und bieten bereichernde und kreative Möglichkeiten, zu lernen, sich auszutauschen und zu engagieren.

Unser Programm umfasst Workshops, Führungen, Vorträge, Konferenzen, Musik- und Theateraufführungen, kulturelles Engagement und Gemeindeveranstaltungen. Jedes Programm lädt die Besucher dazu ein, die Geschichte und Kultur des Landes auf inspirierende und interaktive Weise zu erkunden.

