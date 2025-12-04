متحف زايد الوطني يفتح أبوابه للزوار رسمياً في أبوظبي

يروي المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة قصة أرضها وشعبها، ويقف شاهداً على إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه .

يُمثل افتتاح المتحف تتويجاً لعام ثقافي استثنائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، شهد افتتاح كل من تيم لاب فينومينا أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومتحف العين بعد إعادة تطويره.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،, 4 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- افتتح متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في قلب المنطقة الثقافية في السعديات، أبوابه اليوم أمام الزوار.

واحتفالاً بهذا الحدث الاستثنائي، يستقبل متحف زايد الوطني زواره للمشاركة في برنامج حافل بالعروض وورش العمل والأنشطة الثقافية المتنوعة، ويستمر لغاية ٣١ ديسمبر، تحت شعار "جذور راسخة وإرث حي".

يحتفي البرنامج الذي يجمع بين الموسيقى والفنون الشعبية والسرد بتراث دولة الإمارات العربية المتحدة وإرثها الثقافي في المساحات الداخلية والخارجية للمتحف. ويقدم الأسبوع عروضاً تراثية لفنون الرزفة والنعاشات، وتجربة القهوة الإماراتية من تصميم "بيت القهوة" مصحوبة بفن التغرودة الغنائي، إلى جانب أهازيج النّهمة الساحلية وفن الندبة الجبلية، بالإضافة إلى أمسيات شعرية وموسيقية. كما تتيح الورش للزوار فرصة استكشاف الحِرف والفنون التقليدية المستوحاة من سردية المتحف ومقتنياته، إلى جانب جولات متحفية تتطلب حجزاً مسبقاً.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: " يروي متحف زايد الوطني، بصفته المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، قصة هذه الأرض وشعبها. ويُجسّد المتحف القوةَ الجامعة للثقافة، بوصفه فضاءً يتيح للمواطنين والمقيمين والزائرين على حدٍ سواء أن يروا أنفسهم في مرآة حكاية شعبنا وأرضنا. وهو نقطة التقاء بين التراث والحداثة، تُسهم في تشكيل فهمنا للسرد الثقافي المتطور للدولة وإبراز ملامحه المتجددة. وبصفته مركزاً عالمياً للبحث والتعلم، سيُلهم ويُعدّ الجيل المقبل من القيّمين والمؤرخين والمختصين الإماراتيين في حفظ التراث، بما يمكّن دولتنا من تعزيز دورها في إنتاج المعرفة والمساهمة في الخطاب الثقافي العالمي.

يصطحب متحف زايد الوطني زواره في رحلة عبر تاريخ دولة الإمارات، بدءاً من أقدم دلائل الوجود البشري وصولاً إلى الحضارات التي ساهمت في تشكيل ثقافتها وهويتها، مع التركيز على جهود الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه في قيام الاتحاد، ويسرد القيم والطموحات التي شكلت دعائم بناء الوطن. ويُعد المتحف جسراً ثقافياً يبرز التاريخ والثقافة والتراث المشترك بين الإمارات السبع.

صمم المتحف المعماري الحاصل على جائزة بريتزكر للعمارة اللورد نورمان فوستر من شركة فوستر وشركاه. ويمثل افتتاحه فصلاً جديداً من إرث هذا الوطن وتتويجاً لعام ثقافي غير مسبوق في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ شهد افتتاح كل من تيم لاب فينومينا أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي في المنطقة الثقافية في السعديات، وإعادة افتتاح متحف العين.

يعرض متحف زايد الوطني مجموعة مقتنيات تضم حوالي1,500 قطعة ضمن ست صالات عرض دائمة تجمع بين قطعٍ أثرية ومقتنيات تاريخية، ووسائط سمعية وبصرية وتجارب متعددة الحواس، إلى جانب تركيبات فنية معاصرة وإعادة بناء بعض القطع الأثرية. ويكشف المتحف الجغرافيا والابتكار والتبادل والإيمان التي شكلت الهوية الإماراتية بدءاً من حديقة المسار التي تعد بمثابة صالة عرض خارجية يبلغ طولها 600 متر، وصولاً إلى صالات العرض المخصصة لسرد حياة الوالد المؤسس الشيخ زايد والملامح الطبيعية في دولة الإمارات، والاكتشافات الأثرية التي تمتد لأكثر من 300,000 عام من التاريخ البشري.

ويقدم محل النقوة مجموعة من الهدايا التذكارية المستوحاة من مقتنيات المتحف وسرديته. كما تشمل خيارات المأكولات والمشروبات مطعم إرث، الوجهة الرئيسية للطعام، ومقهى الغاف ومقاهي الحديقة. تتوفر تذاكر الدخول والعضوية السنوية عبر الموقع الرسمي للمتحف zayednationalmuseum.ae.

معلومات للزوار

متحف زايد الوطني | المنطقة الثقافية في السعديات، أبوظبي

https://zayednationalmuseum.ae/ar

وسائل التواصل الاجتماعي

إنستغرام | znmuae - إكس | znmuae - فيسبوك | znmuae – يوتيوب | znmuae – لينكدإن | znmuae

ساعات عمل المتحف

يفتح يومياً: 10:00 صباحاً – 8:00 مساءً

آخر موعد للدخول إلى المتحف: 7:00 مساءً قبل الإغلاق بساعة

تذكرة الدخول:

يمكن شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للمتحف

zayednationalmusuem.ae

تذكرة الدخول العامة

البالغين: 70 درهماً إماراتياً

الأطفال (أقل من 18 عاماً): الدخول مجاناً

كبار المواطنين : الدخول مجاناً

أصحاب الهمم ومرافقوهم: الدخول مجاناً

المعلمون والطلاب: 35 درهماً

العضويات متاحة ضمن ثلاث فئات رئيسية هي:

العضوية الفردية: للراغبين في المعرفة العميقة بتاريخ وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة، واستكشاف المتحف بمفردهم أو بصحبة شخص واحد، مقابل 210 درهماً إماراتياً.

عضوية المعلم: المعلمون الراغبين في إثراء العملية التعليمية مستفيدين من موارد المتحف وبرامجه التعليمية وورش تطوير المهارات المهنية، مقابل 150 درهماً إماراتياً.

عضوية الطالب : للطلاب الراغبين في التفاعل مع المعارض والفعاليات والبرامج التعليمية التي يقدمها المتحف، مقابل 150 درهماً إماراتياً.

البرنامج العام:

نقدم في متحف زايد الوطني برامج مصمّمة لتشمل جميع أفراد الأسرة والأصدقاء والأفراد والمجتمع عبر تجارب ثقافية غنيّة وهادفة. وتُوفّر برامجنا فرصاً للتواصل وتعزيز حب المعرفة والاحتفاء بالإرث الثقافي والتاريخي الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تُرحّب برامجنا المجتمعية بالجميع بدءاً من هواة استكشاف الثقافات إلى الزوّار الجُدد، بطرقٍ إبداعية تثري معارفهم وتُشجّعهم على اكتساب المعارف والتفاعل والمشاركة.

تحفل قائمة برامجنا بورش العمل والجولات والحوارات والمؤتمرات، إضافة إلى فنون الأداء الموسيقية والمسرحية والفعاليات المجتمعية والثقافية ويدعو كلُّ برنامجٍ الزوّار إلى استكشاف تاريخ الدولة وثقافتها بأساليب تفاعلية ملهمة.

ملاحظات للمحررين

حول متحف زايد الوطني

يقع متحف زايد الوطني في قلب المنطقة الثقافية في السعديات في أبوظبي، وهو المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. يستلهم المتحف رسالته من القيم الراسخة التي جسدها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويروي المتحف قصة هذه الأرض المعطاء منذ العصور القديمة حتى يومنا الحاضر. ومن خلال المعارض والبحوث والبرامج العامة، يستعرض المتحف تاريخ دولة الإمارات وثقافتها وتراثها، ويحتفي بالإرث الدائم للشيخ زايد، ويجسد التزامه تجاه المعرفة والتقدم وصون الهوية الإماراتية.

صالات العرض

صالات العرض الرئيسية في متحف زايد الوطني:

بداياتنا : تسلّط صالة العرض هذه الضوء على نواح جديدة من حياة وإرث وقيم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال سرد قصصي أصيل.

عبر طبيعتنا : تقدّم للزوار تجربة غامرة للتعرّ ف على التضاريس الطبيعية المتنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبحث في تأثيرها التاريخي على طبيعة الحياة فيها.

إلى أسلافنا : تستكشف الأدلة على النشاط البشري الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 300,000 سنة في هذه البقعة من العالم، وتسلط الضوء على حركة التجارة المبكرة مع المجتمعات الأخرى في منطقة الخليج.

ضمن روابطنا : تستعرض الآفاق الواسعة التي تمتّع بها شعب الإمارات قديما والأثر الذي تركته ابتكاراته والمواد والمعارف، والتي بلغت أوجها مع تطور اللغة العربية وانتشار الإسلام. و تغطي الصالة العصر الحديدي قبل نحو 3,000 عام، إضافة إلى انتشار الإسلام في المنطقة منذ القرن السابع الميلادي وصولاً إلى القرن الثاني عشر الميلادي.

في سواحلنا : تركز على تطور الهوية الثقافية المتميزة لسواحل الإمارات، متتبعتاً تاريخ المجتمعات منذ عهد ابن ماجد (مواليد جلفار) وعصر الملاحين العرب العظماء. كما تستكشف ثقافة الساحل، بدءًا من العمارة والعملة والموسيقى، وصولًا إلى الركائز الاقتصادية الأساسية كالصيد واستخراج اللؤلؤ والتجارة وبناء القوارب.

من جذورنا : تواصل استكشاف الهوية الإماراتية من خلال عرض أساليب الحياة التقليدية والعادات الاجتماعية التي سادت في مناطق الإمارات الداخلية. من الصحراء إلى الواحات إلى الجبال. وتسلط صالة العرض الضوء أيضًا على التراث غير المادي الذي ينتقل عبر الأجيال، مما يعزز الحفاظ على التاريخ بمرور الوقت.

حديقة المسار : صالة عرض خارجية طولها 600 متر وتعرف الزوار على الجدول الزمني للشيخ زايد وتحيط بها المناظر الطبيعية التي ألهمته. تتميز حديقة المسار بمنحوتات ونباتات نموذجية للمناظر الطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة: الصحراء والواحات والمناطق الحضرية.

عن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي

تضطلع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بدور محوري في صون التراث الثقافي لإمارة أبوظبي وتعزيزه، وتوظيفه في بناء وجهة سياحية عالمية ومستدامة.

ومن خلال الشراكة مع المؤسسات التي تحدد مكانة الإمارة الدولية، تعمل الدائرة على توحيد النظام البيئي حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود والاستثمارات، وتقديم حلول مبتكرة، واستخدام أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

تستند رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي إلى أهل الإمارة وتراثها وطبيعتها. وتهدف إلى تعزيز مكانة أبوظبي بصفتها مركزا للأصالة والابتكار والتجارب الفريدة، ممثلة في تقاليدها الحية في الضيافة، ومبادراتها الريادية، وفكرها الإبداعي. وللمزيد من المعلومات حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والوجهة، يُرجى زيارة: dct.gov.ae و visitabudhabi.ae.

عن المنطقة الثقافية في السعديات

تضم المنطقة الثقافية في السعديات كلاً من متحف اللوفر أبوظبي، وبيركلي أبوظبي، ومنارة السعديات، وبيت العائلة الإبراهيمية، وتيم لاب فينومينا أبوظبي، ومتحف زايد الوطني الذي سيفتتح قريباً، ومتحف جوجنهايم أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، وتُعد من أكبر تجمعات المؤسسات الثقافية في المنطقة.

تشكّل المنطقة الثقافية في السعديات منصة عالمية تنبع من تراث ثقافي غني، تحتفي بالتقاليد، وتسعى لتعزيز الثقافة الجماعية. وتجسّد مفهوم التمكين من خلال عرض المتاحف والمجموعات والسرديات التي تدعم تراث المنطقة وتروّج لمشهد ثقافي عالمي متنوع.

ويمثّل هذا التجمع شهادة على التزام أبوظبي بصون التراث مع تبنّي رؤية مستقبلية طموحة. وتدعو المنطقة العالم للتفاعل مع الثقافات المتنوعة، وتعزّز الحوار وتبادل الخبرات، وتقدّم مساحة ثقافية عالمية تدعم المنطقة والمجتمع الدولي.

