El Museo Nacional Zayed está abierto al público en Abu Dabi

El museo nacional de los Emiratos Árabes Unidos cuenta la historia de la tierra y su gente, y se erige como un homenaje al legado del jeque Zayed, el padre fundador de la nación.

La apertura del museo marca la culminación de un año cultural sin precedentes para los Emiratos Árabes Unidos con la apertura de teamLab Phenomena Abu Dhabi y el Museo de Historia Natural de Abu Dhabi y la reapertura del Museo Al Ain.

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Museo Nacional Zayed, el museo nacional de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y la pieza central del Distrito Cultural Saadiyat, se inauguró hoy al público.

Museo Nacional Zayed Interior del Museo Nacional Zayed Barco Magan

El Museo Nacional Zayed ofrece a los visitantes un viaje a través de la historia de los Emiratos Árabes Unidos, desde la evidencia más temprana de la presencia humana hasta las civilizaciones que dieron forma a su cultura e identidad. El museo sirve como un puente cultural que conecta los siete emiratos, enfatizando su profunda historia y patrimonio compartidos. El museo refleja cómo la historia del padre fundador de los Emiratos Árabes Unidos, el difunto jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, está profundamente entrelazada con la de los Emiratos Árabes Unidos, presentando su vida como una lente a través de la cual explorar los valores y aspiraciones que sustentan la nación.

El Museo Nacional Zayed exhibe una colección de más de 1.500 objetos dentro de sus seis galerías permanentes, combinando artefactos arqueológicos, objetos históricos, experiencias audiovisuales y sensoriales, así como instalaciones contemporáneas y reconstrucciones auténticas. Partiendo de la galería al aire libre de 600 metros del museo, el Jardín Al Masar, el viaje del visitante continúa a través de galerías dedicadas a la vida del jeque Zayed, los paisajes naturales de los EAU y la historia de la habitación humana en esta tierra, con descubrimientos arqueológicos que abarcan 300.000 años. Juntos, revelan cómo la geografía, la innovación, el intercambio y la fe dieron forma a la identidad emiratí.

Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi, dijo: "Como museo nacional de los Emiratos Árabes Unidos, el Museo Nacional Zayed cuenta la historia que se desarrolla de la tierra y su gente. Demuestra el poder unificador de nuestra historia y nuestra cultura, proporcionando un espacio donde los ciudadanos, residentes y visitantes pueden verse reflejados en la historia de nuestra gente y nuestra tierra. Al unir el pasado, el presente y el futuro, ayudará a dar forma a la forma en que entendemos la narrativa cultural en evolución de los Emiratos Árabes Unidos. Como centro de clase mundial para la investigación y el aprendizaje, inspirará y equipará a la próxima generación de curadores, historiadores y conservadores emiratíes, permitiendo a nuestra nación contribuir aún más a la producción de conocimiento y al discurso cultural global ".

Diseñado por el arquitecto ganador del Premio Pritzker, Lord Norman Foster, de Foster + Partners, la apertura del museo marca un nuevo capítulo para el legado de la nación y la culminación de un año cultural sin precedentes para los Emiratos Árabes Unidos, con las inauguraciones de teamLab Phenomena Abu Dhabi y el Museo de Historia Natural de Abu Dhabi en el Distrito Cultural de Saadiyat y la reapertura del Museo Al Ain en la Región de Al Ain.

Deep Roots and Everlasting Legacy: un programa de apertura de un mes de duración

Con motivo de la inauguración de este hito, el Museo Nacional Zayed da la bienvenida al público a un programa de actuaciones, talleres y actividades culturales que se extenderá hasta el 31 de diciembre con el tema "Raíces profundas y legado eterno". Los espacios interiores y exteriores del museo se activarán con diversas experiencias que honran el patrimonio de los Emiratos Árabes Unidos y celebran su cultura. El programa reúne música, danza y narración para conectar a audiencias de todas las edades con la historia y el patrimonio de la nación.

Los aspectos más destacados incluyen bailes tradicionales de Razfa y Naashat; una experiencia inmersiva de Gahwa diseñada con Bait Al Gahwa, acompañada de poesía, música de Taghrooda, cantos marineros de Nahma y la llamada de montaña de Nadba; actuaciones de poesía; y recitales musicales. Los talleres prácticos explorarán artesanías y artes tradicionales inspiradas en la narrativa y las colecciones del museo, y habrá visitas a los museos disponibles. Los talleres y recorridos requieren reserva previa.

La tienda minorista del museo, Al Nagwa Boutique, ofrece una cuidada selección de regalos y recuerdos inspirados en los temas y colecciones del museo. Las opciones de comida y bebida incluyen el exclusivo destino gastronómico del museo, el restaurante Erth, así como el café Al Ghaf y los cafés Garden.

Las entradas al Museo Nacional Zayed y las membresías anuales están disponibles en zayednationalmuseum.ae .

