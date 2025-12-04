Le musée national Zayed est ouvert au public à Abu Dhabi

Le musée national des Émirats arabes unis raconte l'histoire du pays et de son peuple et rend hommage à l'héritage du cheikh Zayed, le père fondateur de la nation.

L'ouverture du musée marque le point culminant d'une année culturelle sans précédent pour les Émirats arabes unis, avec l'ouverture du teamLab Phenomena Abu Dhabi et du musée d'histoire naturelle d'Abu Dhabi, ainsi que la réouverture du musée d'Al Ain.

ABU DHABI, EAU, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le musée national Zayed, le musée national des Émirats arabes unis (EAU) et la pièce maîtresse du district culturel de Saadiyat, a ouvert ses portes au public aujourd'hui.

Musée national Zayed Zayed National Museum interior Magan Boat

Le musée national Zayed propose aux visiteurs un voyage à travers l'histoire des Émirats arabes unis, depuis les premières traces d'habitation humaine jusqu'aux civilisations qui ont façonné leur culture et leur identité. Le musée sert de pont culturel entre les sept émirats, soulignant leur histoire et leur patrimoine communs. Le musée montre que l'histoire du père fondateur des Émirats arabes unis, feu le cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, est profondément liée à celle des Émirats arabes unis, et présente sa vie comme un prisme à travers lequel explorer les valeurs et les aspirations qui sont à la base de la nation.

Le musée national Zayed présente une collection de plus de 1 500 objets dans ses six galeries permanentes, combinant des artefacts archéologiques, des objets historiques, des expériences audiovisuelles et sensorielles, ainsi que des installations contemporaines et des reconstitutions authentiques. À partir de la galerie extérieure de 600 mètres du musée, Al Masar Garden, le voyage des visiteurs se poursuit à travers des galeries consacrées à la vie de Sheikh Zayed, aux paysages naturels des Émirats arabes unis et à l'histoire de l'occupation humaine de ce territoire, avec des découvertes archéologiques datant de 300 000 ans. Ensemble, ils révèlent comment la géographie, l'innovation, les échanges et la foi ont façonné l'identité émiratie.

M. Mohamed Khalifa Al Mubarak, président du département de la culture et du tourisme d'Abou Dhabi (), a déclaré : « En tant que musée national des Émirats arabes unis, le musée national Zayed raconte l'histoire du pays et de son peuple. Il démontre le pouvoir unificateur de notre histoire et de notre culture, en offrant un espace où les citoyens, les résidents et les visiteurs peuvent se reconnaître dans l'histoire de notre peuple et de notre terre. En jetant un pont entre le passé, le présent et l'avenir, elle nous aidera à comprendre l'évolution du récit culturel des Émirats arabes unis. En tant que centre de recherche et d'apprentissage de classe mondiale, il inspirera et formera la prochaine génération de conservateurs, d'historiens et de restaurateurs émiratis, ce qui permettra à notre pays de contribuer davantage à la production de connaissances et au discours culturel mondial. »

Conçu par l'architecte Lord Norman Foster de Foster + Partners, lauréat du prix Pritzker, l'ouverture du musée marque un nouveau chapitre de l'héritage de la nation et le point culminant d'une année culturelle sans précédent pour les Émirats arabes unis, avec l'ouverture du teamLab Phenomena Abu Dhabi et du musée d'histoire naturelle Abu Dhabi dans le district culturel de Saadiyat, et la réouverture du musée d'Al Ain dans la région d'Al Ain.

Des racines profondes et un héritage éternel : un programme d'ouverture d'un mois

Pour marquer cette ouverture, le musée national Zayed invite le public à participer à un programme de spectacles, d'ateliers et d'activités culturelles jusqu'au 31 décembre, sur le thème « Racines profondes et héritage éternel. » Les espaces intérieurs et extérieurs du musée seront animés par diverses expériences qui rendent hommage au patrimoine des Émirats arabes unis et célèbrent leur culture. Ce programme associe la musique, la danse et la narration pour rapprocher les publics de tous âges de l'histoire et du patrimoine de la nation.

Parmi les temps forts, citons les danses traditionnelles Razfa et Naashat, une expérience immersive Gahwa conçue avec Bait Al Gahwa, accompagnée de poésie, de musique Taghrooda, de chants de marins Nahma et de l'appel de la montagne Nadba, des spectacles de poésie et des récitals musicaux. Des ateliers pratiques exploreront l'artisanat et les arts traditionnels inspirés par la narration et les collections du musée, et des visites du musée seront organisées. Les ateliers et les visites nécessitent une réservation préalable.

La boutique du musée, Al Nagwa Boutique, propose une sélection de cadeaux et de souvenirs inspirés par les thèmes et les collections du musée. Les options de restauration comprennent le restaurant Erth, la destination de prédilection du musée, ainsi que le café Al Ghaf et les cafés du jardin.

Les billets d'entrée au musée national Zayed et les adhésions annuelles sont disponibles sur zayednationalmuseum.ae .

Pour plus d'informations sur les médias

Télécharger les images ici

Médias en langue arabe : Mohammed Al Daqqaq | [email protected] | +971 50 7037115

Médias de langue anglaise : Dernagh O'Leary | [email protected] | +971 547878226

INFORMATIONS SUR LES VISITEURS

Zayed National Museum | Saadiyat Cultural District Abu Dhabi

zayednationalmuseum.ae

MÉDIAS SOCIAUX

Instagram | znmuae - X | znmuae - Facebook | znmuae - YouTube | znmuae - LinkedIn | znmuae

Heures d'ouverture :

Ouvert tous les jours de 10h00 à 20h00

Dernière entrée 1 heure avant la fermeture

Billetterie :

Les billets sont disponibles à l'achat sur zayednationalmuseum.ae

Admission générale :

Adultes - AED 70

Enfants (moins de 18 ans) - gratuit

Personnes âgées - gratuit

Étudiants et enseignants - AED 35

Les adhésions sont disponibles dans trois catégories :

Individuel - pour ceux qui recherchent un lien plus profond avec le patrimoine des Émirats arabes unis et la possibilité d'explorer de manière indépendante ou avec un accompagnateur, pour 210 AED.

- pour ceux qui recherchent un lien plus profond avec le patrimoine des Émirats arabes unis et la possibilité d'explorer de manière indépendante ou avec un accompagnateur, pour 210 AED. Teacher - pour les éducateurs qui souhaitent enrichir l'apprentissage en classe grâce aux ressources du musée, aux ateliers et aux opportunités de développement professionnel pour 150 AED

- pour les éducateurs qui souhaitent enrichir l'apprentissage en classe grâce aux ressources du musée, aux ateliers et aux opportunités de développement professionnel pour 150 AED Student - pour les étudiants qui souhaitent participer aux expositions, aux événements et aux programmes éducatifs, au prix de 150 AED.

Programme public :

Au musée national Zayed, nos programmes sont conçus pour rassembler les familles, les amis, les individus et la communauté par le biais d'expériences culturelles significatives. Ils offrent la possibilité de nouer des liens, de susciter la curiosité et de célébrer la richesse de l'histoire et de la culture des Émirats arabes unis.

Ouverts à tous, des explorateurs culturels aux nouveaux visiteurs, les programmes publics du musée offrent des moyens enrichissants et créatifs d'apprendre, de partager et de s'engager.

Notre programme comprend des ateliers, des visites, des discussions, des conférences, des représentations musicales et théâtrales, un engagement culturel et des événements communautaires. Chaque programme invite les visiteurs à explorer l'histoire et la culture de la nation de manière inspirante et interactive.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2837851/Zayed_National_Museum.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2837843/Zayed_National_Museum_interior.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2837844/Magan_Boat.jpg