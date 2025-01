Der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate ist Zeuge des Starts des weltweit ersten Gigaprojekts für 24/7-Solarstrom und Batteriespeicher in Abu Dhabi

ABU DHABI, VAE, 14. Januar 2025 /PRNewswire/ -- In Anwesenheit von Präsident Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan gaben Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar und Emirates Water and Electricity Company (EWEC) heute den Start des weltweit ersten groß angelegten ‚Rund-um-die-Uhr'-Gigaprojekts bekannt, das Solarstrom und Batteriespeicher in Abu Dhabi kombiniert.

Der Start wurde von Seiner Exzellenz Dr. Sultan Al Jaber, Minister für Industrie und Hochtechnologie und Vorsitzender von Masdar, und Seiner Exzellenz Mohamed Hassan Alsuwaidi, Minister für Investitionen und Geschäftsführer von ADQ, angekündigt.

Der Start markiert einen entscheidenden Moment in der sauberen Energiewende, der es ermöglicht, erneuerbare Energien 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche zu nutzen, und der die Position der VAE als weltweiter Vorreiter bei der Nutzung erneuerbarer Energien bestätigt.

Es wird täglich bis zu 1 Gigawatt (GW) Grundlaststrom aus erneuerbaren Energien liefern und damit das größte kombinierte Solar- und Batteriespeichersystem (BESS) der Welt sein.

Das in Abu Dhabi gelegene Projekt umfasst eine 5,2-GW-Photovoltaikanlage (DC) in Verbindung mit einem 19-Gigawattstunden-BESS und setzt damit einen weltweiten Maßstab für Innovationen im Bereich sauberer Energie.

Seine Exzellenz Dr. Sultan Al Jaber, Minister für Industrie und Hochtechnologie und Vorsitzender von Masdar, sagte: „Jahrzehntelang war die größte Hürde für erneuerbare Energien die Unterbrechung der Energieversorgung - die Möglichkeit, Tag und Nacht ununterbrochen sauberen Strom zu erzeugen. Dies ist die größte Herausforderung unserer Zeit, und dank der entschlossenen Unterstützung von Präsident Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan haben wir mit diesem bahnbrechenden Projekt nun die Lösung gefunden. In Zusammenarbeit mit EWEC und unseren Partnern werden wir eine Anlage für erneuerbare Energien entwickeln, die rund um die Uhr saubere Energie liefern kann. Damit wird zum ersten Mal in der Geschichte der erneuerbaren Energien eine weltweit führende Leistung von 1 GW zuverlässiger Grundlastenergie pro Tag in einem noch nie dagewesenen Umfang bereitgestellt - ein erster Schritt, der für die Welt zu einem großen Sprung werden könnte."

Diese Initiative zeigt das bemerkenswerte Ausmaß und den Ehrgeiz der Energiewende in den Vereinigten Arabischen Emiraten, saubere Energie zu liefern, um Fortschritte in neuen Technologien zu fördern. Das weltweit führende Projekt spiegelt die Vision und das Engagement der VAE-Führung wider, den sozioökonomischen und ökologischen Fortschritt voranzutreiben.

Seine Exzellenz Mohamed Hassan Alsuwaidi, Minister für Investitionen und Managing Director und Group Chief Executive Officer von ADQ, sagte: „Die beschleunigte Integration von Solarenergie und fortschrittlichen Batteriespeichern setzt neue Maßstäbe im Bereich der sauberen Energie, fördert die Nachhaltigkeit und reduziert die Kohlenstoffemissionen. Durch den Ausbau der Energieinfrastruktur sind wir führend bei der Entwicklung kosteneffizienter, skalierbarer erneuerbarer Energien und festigen die Position Abu Dhabis als wichtiger Akteur bei der Gestaltung der globalen Energiezukunft. Unter der Leitung der VAE-Führung treibt diese gemeinsame Anstrengung im Energiesektor den technologischen Fortschritt des Landes voran und leitet eine neue Ära der Intelligenz, Widerstandsfähigkeit, Flexibilität und kommerziellen Möglichkeiten ein, während gleichzeitig eine nachhaltige und ununterbrochene Energieversorgung für exponentielles Wachstum gewährleistet wird."

Othman Al Ali, Chief Executive Officer von EWEC, sagte: „Mit der Inbetriebnahme des weltweit größten Solarenergie- und Batteriespeichersystems setzt Abu Dhabi einen neuen globalen Standard für nachhaltige Energieentwicklung und Innovation." Dieses bahnbrechende Projekt verkörpert das unermüdliche Engagement von EWEC für die Dekarbonisierung des Energiesektors bei gleichzeitiger Förderung des sozioökonomischen Wachstums in den VAE. Als Rückgrat der nationalen Energiewende unterstützt diese Anlage wichtige Branchen wie die künstliche Intelligenz und Spitzentechnologien und stellt sicher, dass deren Strombedarf nachhaltig und zuverlässig gedeckt wird.

„Dieses Projekt unterstreicht nicht nur den wachsenden Ruf Abu Dhabis als führendes Land im Bereich der erneuerbaren Energien, sondern festigt auch die Rolle von EWEC bei der Gewährleistung der Energiesicherheit für künftige Generationen. Die Zusammenarbeit mit Partnern wie Masdar und TAQA Transmission, um die Entwicklung der Netzinfrastruktur zu erleichtern, ermöglicht das Erreichen unserer Transformationsmeilensteine, die den Weg der VAE zur Erreichung ihrer strategischen Initiative Net Zero by 2050 beschleunigen."

Mohamed Jameel Al Ramahi, Chief Executive Officer von Masdar, sagte: „Dieses von Masdar in den VAE entwickelte Rekordprojekt wird über 10.000 neue Arbeitsplätze schaffen und Innovation und Wirtschaftswachstum fördern. Als Masdars bisher größtes und ehrgeizigstes Projekt, das unglaubliche 5,2 GW an Photovoltaik mit 19 GW Stunden Batteriespeicherung kombiniert - das größte Projekt, das jemals für ein Energieversorgungsunternehmen durchgeführt wurde - ist dies wirklich saubere Energie in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Masdar, EWEC und seine geschätzten Projektpartner setzen einen neuen globalen Maßstab für technologische Innovation, um die Herausforderung der Intermittenz der erneuerbaren Energien zu meistern und 1 GW sauberen, unterbrechungsfreien Strom rund um die Uhr zu erzeugen."

Die Solar-PV- und BESS-Anlage wird eine beispiellose Stabilität und Effizienz bieten, indem sie die Probleme der Unterbrechung der erneuerbaren Energien überwindet. Der 19-GWh-Batteriespeicher wird eine nahtlose Integration von Solarstrom in das Netz ermöglichen.

Durch die Integration modernster Technologien für erneuerbare Energien mit Energiespeicherlösungen ist dieses bahnbrechende Projekt ein Beispiel für das Engagement der VAE, innovative, saubere Energielösungen zur Deckung des sich entwickelnden Energiebedarfs zu verbreiten. Diese Initiative unterstützt auch die Energiestrategie 2050 der VAE, und die Anlage wird eine transformative Rolle in den Energiesystemen spielen und sicherstellen, dass die VAE weiterhin mit gutem Beispiel vorangehen und den historischen VAE-Konsens umsetzen, der auf der COP28 vereinbart wurde.

