Le président des UAE assiste au lancement du premier projet gigantesque de photovoltaïque solaire 24/7 et de stockage sur batterie au monde, qui sera construit à Abou Dhabi.

ABU DHABI, UAE, 14 janvier 2025 /PRNewswire/ -- En présence du président Son Altesse Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar et Emirates Water and Electricity Company (EWEC) ont annoncé aujourd'hui le lancement du premier projet gigascale ‹ 24 heures sur 24 › à grande échelle au monde, combinant l'énergie solaire et le stockage sur batterie à Abu Dhabi.

World's first 24/7 Solar PV, Battery Storage gigascale project to be built in Abu Dhabi World's first 24/7 Solar PV, Battery Storage gigascale project to be built in Abu Dhabi Abu Dhabi Sustainability Week Logo

Le lancement a été annoncé par Son Excellence Dr. Sultan Al Jaber, ministre de l'industrie et des technologies avancées et président de Masdar, et Son Excellence Mohamed Hassan Alsuwaidi, ministre de l'investissement et directeur général et chef de la direction du groupe ADQ.

Ce lancement marque un tournant dans la transformation de l'énergie propre, en permettant à l'énergie renouvelable d'être distribuée 24 heures sur 24, sept jours sur sept, et en réaffirmant la position des Émirats arabes unis en tant que pionnier mondial dans le déploiement des énergies renouvelables.

Fournissant chaque jour jusqu'à 1 gigawatt (GW) d'électricité de base produite à partir d'énergies renouvelables, il s'agira du plus grand système combiné de stockage d'énergie solaire et de batterie (BESS) au monde.

Situé à Abu Dhabi, le projet comprendra une centrale solaire photovoltaïque (PV) de 5,2 GW (DC), couplée à un BESS de 19 gigawattheures (GWh), établissant ainsi une référence mondiale en matière d'innovation dans le domaine de l'énergie propre.

Son Excellence le Dr Sultan Al Jaber, ministre de l'industrie et des technologies avancées et président de Masdar, a déclaré : « Pendant des décennies, le principal obstacle auquel se sont heurtées les énergies renouvelables a été l'intermittence, c'est-à-dire la possibilité de fournir une énergie propre et ininterrompue jour et nuit. Il s'agit du défi de notre époque, et aujourd'hui, grâce au soutien résolu du président Son Altesse le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, nous avons trouvé la solution avec ce projet révolutionnaire. En collaboration avec l'EWEC et nos partenaires, nous développerons une installation d'énergie renouvelable capable de fournir de l'énergie propre 24h/24h. Pour la toute première fois, les énergies renouvelables seront transformées en une source d'énergie de base fiable d'une puissance de 1 GW par jour, à une échelle sans précédent - un premier pas qui pourrait devenir un pas de géant pour le monde entier. »

Cette initiative démontre l'ampleur et l'ambition remarquables de la transformation énergétique des Émirats arabes unis, en fournissant de l'énergie propre pour alimenter les progrès des technologies émergentes. Ce projet d'envergure mondiale reflète la vision et l'engagement des dirigeants des Émirats arabes unis en faveur du progrès socio-économique et environnemental.

Son Excellence Mohamed Hassan Alsuwaidi, ministre de l'investissement et directeur général de l'ADQ, a déclaré : « L'intégration accélérée de l'énergie solaire et du stockage avancé de l'énergie dans des batteries constitue une nouvelle référence en matière d'énergie propre, favorisant la durabilité et réduisant les émissions de carbone. En faisant progresser l'infrastructure énergétique, nous ouvrons la voie au développement d'énergies renouvelables rentables et évolutives, consolidant ainsi la position d'Abu Dhabi en tant qu'acteur clé dans l'élaboration de l'avenir énergétique mondial. Guidés par les dirigeants des Émirats arabes unis, ces efforts conjoints dans le secteur de l'énergie favorisent le progrès technologique de la nation, ouvrant la voie à une nouvelle ère d'intelligence, de résilience, de flexibilité et d'opportunités commerciales, tout en garantissant une énergie durable et ininterrompue pour une croissance exponentielle ».

Othman Al Ali, directeur général de l'EWEC, a déclaré : « En lançant le plus grand système photovoltaïque solaire et de stockage d'énergie par batterie du monde, Abou Dhabi établit une nouvelle norme mondiale en matière de développement et d'innovation dans le domaine de l'énergie durable. » Ce projet historique incarne l'engagement indéfectible de l'EWEC à décarboniser le secteur de l'énergie tout en stimulant la croissance socio-économique des Émirats arabes unis. En tant qu'épine dorsale de la transition vers une énergie propre au niveau national, cette installation soutient des industries essentielles telles que l'intelligence artificielle et les technologies de pointe, en veillant à ce que leurs besoins en énergie soient satisfaits de manière durable et fiable.

« Ce projet souligne non seulement la réputation croissante d'Abou Dhabi en tant que leader de l'innovation en matière d'énergies renouvelables à l'échelle de l'entreprise, mais cimente également le rôle de l'EWEC dans la garantie de la sécurité énergétique pour les générations futures. La collaboration avec des partenaires tels que Masdar et TAQA Transmission pour faciliter le développement de l'infrastructure du réseau permet d'atteindre nos objectifs de transformation qui accélèrent le parcours des Émirats arabes unis vers la réalisation de leur initiative stratégique Net Zero d'ici 2050. »

Mohamed Jameel Al Ramahi, directeur général de Masdar, a déclaré : « Développé aux Émirats arabes unis par Masdar, ce projet record créera plus de 10 000 nouveaux emplois, stimulant l'innovation et la croissance économique. Il s'agit du projet le plus important et le plus ambitieux de Masdar à ce jour, qui associe une incroyable puissance de 5,2 GW de panneaux solaires photovoltaïques à 19 GW d'heures de stockage en batterie - la plus grande capacité jamais atteinte pour un projet de service public d'électricité -, ce qui représente véritablement une énergie propre à une échelle sans précédent. Masdar, l'EWEC et ses précieux partenaires de projet établissent une nouvelle référence mondiale en matière d'innovation technologique pour relever le défi de l'intermittence des énergies renouvelables et produire 1GW d'électricité propre et ininterrompue 24 heures sur 24, 24 heures sur 24 ».

L'installation solaire PV et BESS offrira une stabilité et une efficacité inégalées en surmontant les problèmes d'intermittence des énergies renouvelables. L'installation de stockage en batterie de 19 GWh permettra une intégration transparente de l'énergie solaire dans le réseau.

En intégrant des technologies renouvelables de pointe à des solutions de stockage de l'énergie, ce projet historique illustre l'engagement des Émirats arabes unis à développer des solutions innovantes en matière d'énergie propre afin de répondre à l'évolution de la demande énergétique. Cette initiative soutient également la stratégie énergétique 2050 des Émirats arabes unis, et l'installation jouera un rôle transformateur dans les systèmes énergétiques, garantissant que les Émirats arabes unis continuent à montrer l'exemple en réalisant le consensus historique des Émirats arabes unis convenu lors de la COP28.

À propos de Abu Dhabi Sustainability Week

La Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) est une plateforme mondiale soutenue par les Émirats arabes unis et leur leader en matière d'énergie propre, Masdar, afin de relever les défis les plus pressants du monde en matière de développement durable grâce à des conversations cruciales qui accélèrent le développement responsable et favorisent un progrès économique, social et environnemental inclusif.

Depuis plus de 15 ans, l'ADSW réunit des décideurs de gouvernements, du secteur privé et de la société civile pour faire avancer le programme mondial de développement durable par le dialogue, la collaboration intersectorielle et des solutions efficaces. Tout au long de l'année, les conversations et les initiatives de l'ADSW facilitent le partage des connaissances et l'action collective qui garantiront un monde durable pour les générations futures.

À propos de Masdar

Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) est l'une des entreprises d'énergie renouvelable à la croissance la plus rapide au monde. En tant que pionnier mondial de l'énergie propre, Masdar fait progresser le développement et le déploiement de technologies solaires, éoliennes, géothermiques, de stockage de batteries et d'hydrogène vert afin d'accélérer la transformation des systèmes énergétiques et d'aider le monde à atteindre ses ambitions zéro émission nette. Fondé en 2006, Masdar a développé et investi dans des projets dans plus de 40 pays avec une capacité combinée de plus de 31,5 gigawatts (GW), fournissant un accès abordable à l'énergie propre aux personnes qui en ont le plus besoin et contribuant à un avenir plus durable.

Masdar est détenu conjointement par TAQA, ADNOC et Mubadala, et ambitionne de détenir un portefeuille d'énergies renouvelables d'une capacité de 100 GW d'ici à 2030, tout en se fixant pour objectif d'être un producteur incontournable d'hydrogène vert d'ici à 2030.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://www.masdar.ae et se connecter : facebook.com/Masdar.ae et twitter.com/Masdar

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2597892/Masdar_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2597893/Masdar_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2514011/5115662/MASDAR_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2591075/5115661/Abu_Dhabi_Sustainability_Week_Logo.jpg