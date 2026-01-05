O Strutt ev¹, vencedor do prêmio Best of Innovation na CES 2026, é lançado, definindo uma nova categoria de veículos inteligentes para o dia a dia

LAS VEGAS, 5 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Strutt, uma empresa de robótica incorporada em Cingapura, anunciou hoje oficialmente o lançamento do Strutt ev¹, um novíssimo veículo inteligente de uso diário, na Consumer Electronics Show (CES) de 2026. Projetado para transcender as limitações das soluções de mobilidade tradicionais, o ev¹ redefine a categoria de mobilidade pessoal, combinando tecnologia automotiva e design centrado no ser humano para oferecer maior independência, confiança e uma experiência cotidiana mais alegre.

O Strutt ev¹ entra no mercado com reconhecimento significativo do setor, tendo recebido o Prêmio Red Dot: Luminary de 2025 e o Prêmio CES Best of Innovation de 2026, na categoria Tecnologia de Veículos e Mobilidade Avançada. Ao integrar o Sistema evSense, de propriedade da Strutt, e o Sistema Quad-Drive, o ev¹ alcança o que a empresa define como unidade homem-veículo, uma harmonia perfeita na qual o veículo antecipa e responde, de maneira intuitiva e natural, à intenção do usuário.

A visão: mobilidade sem atrito

O ev¹ aborda três desafios persistentes na micromobilidade moderna: acessibilidade limitada, estresse em ambientes apertados ou lotados e o estigma social associado aos dispositivos tradicionais de mobilidade pessoal.

Para Tony Hong, CEO da Strutt, a missão é pessoal. Sua avó, como muitos idosos em toda a Europa e nos EUA, fez a transição de uma bicicleta para um triciclo à medida que sua força diminuía. Sua segurança tornou-se uma ansiedade constante, mas os auxiliares de mobilidade tradicionais não tinham o design atento e a inteligência intuitiva que ela esperava. Essa contradição evidenciou uma necessidade não atendida: uma solução de mobilidade capacita o cotidiano com dignidade inabalável.

"O Strutt ev¹ não é um dispositivo de mobilidade convencional; é um veículo inteligente para o dia a dia projetado para expandir o mundo das pessoas", declarou Tony. "Nosso objetivo é a união homem-veículo, um movimento que pareça previsível, responsivo e intuitivo, permitindo que a tecnologia fique em segundo plano para que os usuários possam se concentrar na vida."

Com os veículos elétricos atingindo novos níveis de sofisticação e um rápido progresso em robótica e IA, Strutt uniu uma equipe de engenheiros e designers de ponta para transformar esses avanços em realidade. O resultado é seu primeiro produto: o Strutt ev¹.

A Inteligência: evSense 360° Vision

No centro do ev¹ está o Sistema evSense, uma arquitetura abrangente de sensores que oferece uma verdadeira consciência ambiental de 360 graus por meio da fusão de sensores de alto desempenho. Estes incluem LiDAR para o mapeamento em nuvem de pontos, câmeras para compreensão semântica e uma combinação de sensores de tempo de voo e ultrassônicos.

Essa inteligência alimenta os modos Copiloto e Copiloto+, que aumentam a segurança e a conveniência, suavizando as entradas do usuário, aplicando frenagem proativa e ajustando continuamente o comportamento do veículo para reduzir a ansiedade de colisão.

Além disso, o ev¹ apresenta recursos avançados de Piloto Automático. O Pathfinder permite que os usuários localizem um destino diretamente no mapa, na tela, e, em seguida, o sistema calcula e navega a rota até esse ponto. Waypoints ampliam essa experiência com uma biblioteca de locais salvos e nomeados, emparelhados com um Modelo de Linguagem Grande (LLM) em nuvem que entende a linguagem natural e a intenção de conversação para selecionar o waypoint apropriado e orientar a navegação de acordo. Por exemplo, você pode dizer: "quero um pouco de leite", o que direcionará o usuário à geladeira.

O ev-Pilot é o conjunto de recursos de autonomia sem condutor da ev¹. Ele permite que o veículo execute tarefas selecionadas sem ninguém ao volante. Um exemplo é o Modo Seguir, no qual o ev¹ segue seu dono de forma autônoma, para que possa ficar com ele durante caminhadas curtas ou transições. Mais recursos do ev-Pilot serão lançados por meio de atualizações over-the-air (OTA) à medida que forem validados e disponibilizados.

A Arquitetura: Desempenho Quad-Drive

Para combinar sua inteligência com a capacidade física, a Strutt projetou o Sistema Quad-Drive, uma arquitetura proprietária de tração ativa nas quatro rodas projetada para mobilidade precisa e real. Em seu núcleo, há um sistema de direção ativa avançado, derivado de arquiteturas de direção ativa automotivas, permitindo rastreamento de caminho e controle de veículo excepcionalmente precisos. Essa abordagem permite que o ev¹ responda com fluidez ao movimento do usuário e às mudanças no ambiente, proporcionando uma das experiências de manobra mais precisas na mobilidade pessoal.

Alimentando o sistema estão quatro motores independentes, incluindo unidades de acionamento traseiro de alto torque que fornecem um torque combinado de 120 N•m de pico, uma figura que rivaliza com a de um carro pequeno. Trabalhando em conjunto com um sistema de suspensão amortecedor, o Quad-Drive distribui dinamicamente a energia em tempo real para manter a tração e a estabilidade em terrenos irregulares, em cascalho, em pavimentos molhados ou com detritos.

"Com o Quad-Drive, garantimos que o músculo do veículo realmente corresponda ao seu cérebro", comentou Barney Mason, chefe de design da Strutt. "A direção ativa nos dá uma precisão de controle inigualável, enquanto o torque e o sistema de suspensão independente inspiram confiança em superfícies do mundo real, sem sacrificar o conforto nem a estabilidade."

O ev¹ suporta uma velocidade máxima de 8 mph (13 km/h), uma carga útil máxima de 350 libras (160 kg), uma capacidade de escalada de 13 graus e 80 mm (3,1 polegadas) de distância do solo. Projetado para a praticidade do dia a dia, o veículo apresenta uma arquitetura modular que se desmonta em cinco componentes portáteis, além de um sistema de assentos totalmente ajustável para um conforto ergonômico personalizado.

Uma plataforma viva

O ev¹ foi projetado para crescer. Com as atualizações over-the-air (OTA), o veículo receberá continuamente correções de bugs e de recursos, garantindo que o produto permaneça na vanguarda por muito tempo após a compra.

Disponibilidade, preços e unidade de teste

A partir de hoje, o Strutt ev¹ está disponível para pré-encomendas no site oficial da Strutt (www.strutt.inc). Posicionada como uma ponte premium entre a mobilidade essencial e a robótica de ponta, a ev¹ representa uma nova era de vida independente.

Para comemorar sua estreia global, a Strutt está oferecendo um preço exclusivo de US$ 5.299, uma economia significativa em relação ao MSRP de US$ 7.499. Os clientes em potencial podem experimentar o ev¹ pessoalmente nas próximas exposições em todo o mundo ou reservar unidades de teste no site.

Sobre a Strutt

A Strutt é uma empresa de robótica incorporada em Cingapura que redefine o transporte pessoal por meio de sensores avançados, tecnologia de direção inteligente e design industrial premiado. O principal produto da empresa, o Strutt ev¹, foi projetado para oferecer segurança, inteligência e controle no nível de veículos elétricos, em um veículo pessoal compacto, construído para uso diário.

Saiba mais: https://www.strutt.inc/

Para o kit de mídia, acesse este link: https://bit.ly/Struttev1MediaKit

