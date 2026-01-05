Se lanza el Strutt ev¹, ganador del Best of Innovation en el evento CES 2026, y define una nueva categoría de vehículos inteligentes de uso cotidiano

LAS VEGAS, 5 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Strutt, empresa de robótica constituida en Singapur, anunció oficialmente el lanzamiento del Strutt ev¹, el primer vehículo inteligente de uso diario, en la Feria de Electrónica de Consumo (CES, por sus siglas en inglés) de 2026. Diseñado para trascender los límites de las soluciones de movilidad tradicionales, el modelo ev¹ redefine la categoría de movilidad personal al combinar la tecnología automotriz con un diseño centrado en el ser humano para ofrecer mayor independencia, confianza y una experiencia cotidiana más alegre.

El Strutt ev¹ ingresa al mercado con un importante reconocimiento del sector, ya que recibió tanto el Red Dot: Luminary Award 2025 como el Best of Innovation Award en el evento CES 2026 en la categoría de tecnología de vehículos y movilidad avanzada. Al integrar el sistema evSense patentado de Strutt y el sistema Quad-Drive, el ev¹ logra lo que la compañía define como unidad hombre-vehículo, una armonía perfecta en la que el vehículo anticipa y responde a la intención del usuario de una manera intuitiva y natural.

Visión: movilidad sin inconvenientes

El modelo ev¹ aborda tres desafíos persistentes en la micromovilidad moderna: accesibilidad limitada, estrés al navegar en entornos estrechos o abarrotados y el estigma social asociado con los dispositivos de movilidad personal tradicionales.

Para Tony Hong, director ejecutivo de Strutt, la misión es personal. Su abuela, como muchas personas mayores en Europa y Estados Unidos, pasó de una bicicleta a un triciclo a medida que su fuerza disminuía. Su seguridad se convirtió en ansiedad familiar permanente, pero las ayudas de movilidad tradicionales carecían del diseño reflexivo y la inteligencia intuitiva que esperaba. Esta contradicción puso de manifiesto una necesidad insatisfecha: una solución de movilidad empodera el día a día con una dignidad inigualable.

"El Strutt ev¹ no es un dispositivo de movilidad convencional; es un vehículo inteligente para el día a día diseñado para expandir el mundo de las personas", declaró Tony. "Nuestro objetivo es la unidad hombre-vehículo, un movimiento que se sienta predecible, receptivo e intuitivo, lo que permite que la tecnología pase a un segundo plano para que los usuarios puedan concentrarse en sus vidas".

Los vehículos eléctricos alcanzan nuevos niveles de sofisticación y rápido progreso en robótica e IA, por lo que Strutt unió a un equipo de los mejores ingenieros y diseñadores para convertir estos avances en realidad. El resultado es su primer producto: el Strutt ev¹.

Inteligencia: visión 360° evSense

Lo fundamental del sistema evSense es el ev¹, una arquitectura de sensores integral que ofrece una verdadera percepción ambiental de 360 grados mediante la fusión de sensores de alto rendimiento. Estos sensores incluyen LiDAR para mapeo de nubes de puntos, cámaras para comprensión semántica y combinación de sensores de tiempo de vuelo y ultrasónicos.

Esta inteligencia potencia los modos Copiloto y Copiloto+, que mejoran la seguridad y la comodidad al suavizar las entradas del usuario, aplicar un frenado proactivo y ajustar continuamente el comportamiento del vehículo para reducir la ansiedad por colisiones.

Además, el vehículo ev¹ presenta capacidades avanzadas de piloto automático. Pathfinder permite a los usuarios identificar un destino directamente en el mapa en pantalla, después de lo cual el sistema calcula y navega por la ruta hasta ese punto. Waypoints amplía esta experiencia con una biblioteca de ubicaciones guardadas y con nombre, junto con un modelo de lenguaje grande (LLM) basado en la nube que entiende el lenguaje natural y la intención conversacional para seleccionar el waypoint apropiado y guiar la navegación en consecuencia, por ejemplo, "Quiero un poco de leche", hace que el usuario vaya hacia la nevera.

ev-Pilot es el conjunto de funciones de autonomía sin conductor de ev¹, que permite que el vehículo realice tareas seleccionadas sin conductor. Un ejemplo es el modo de seguimiento, en el que ev¹ sigue de forma autónoma a su propietario para que pueda permanecer con él durante paseos cortos o transiciones. Más funciones de ev-Pilot se implementarán mediante actualizaciones inalámbricas (OTA) a medida que se validen y publiquen.

Arquitectura: rendimiento cuádruple

Para combinar su inteligencia con la capacidad física, Strutt diseñó el sistema Quad-Drive, arquitectura patentada de tracción activa en las cuatro ruedas diseñada para una movilidad precisa y real. En su núcleo se encuentra un avanzado sistema de dirección activa, derivado de las arquitecturas de dirección activa del automóvil, que permite un seguimiento de la trayectoria y un control del vehículo excepcionalmente precisos. Este enfoque permite que el ev¹ responda de manera fluida al movimiento del usuario y a los cambios ambientales y ofrece una de las experiencias de maniobra más precisas en movilidad personal.

El sistema está alimentado por cuatro motores independientes, que incluyen unidades de tracción trasera de alto par que ofrecen un par máximo combinado de 120 N•m, una cifra que compite con la de un automóvil pequeño. Al trabajar en conjunto con un sistema de suspensión amortiguador, Quad-Drive distribuye de forma dinámica la potencia en tiempo real para mantener la tracción y la estabilidad en terrenos irregulares, grava, pavimento húmedo o escombros.

"Con Quad-Drive, nos aseguramos de que el músculo del vehículo realmente coincidiera con su cerebro", afirmó Barney Mason, director de Diseño de Strutt. "La dirección activa brinda una precisión de control inigualable, mientras que el par y el sistema de suspensión independiente inspiran confianza en superficies del mundo real, sin sacrificar la comodidad o la estabilidad".

El modelo ev¹ admite una velocidad máxima de 8 mph (13 km/h), una carga útil máxima de 350 libras (160 kg), una capacidad de escalada de 13 grados y 80 mm (3,1 pulgadas) de distancia al suelo. El vehículo está diseñado para ser práctico en la vida cotidiana y cuenta con una arquitectura modular que se desarma en cinco componentes portátiles, junto con un sistema de asientos totalmente ajustable para una comodidad ergonómica personalizada.

Plataforma viviente

El modelo ev¹ está diseñado para crecer. Con las actualizaciones inalámbricas (OTA), el vehículo recibirá de manera continua correcciones de errores y actualizaciones de funciones, lo que garantiza que el producto permanezca a la vanguardia mucho después de la compra.

Disponibilidad, precios y unidades de prueba

A partir de hoy, el Strutt ev¹ está disponible para pedidos anticipados mediante sitio web oficial de Strutt (www.strutt.inc). El ev¹ se posiciona como un puente premium entre la movilidad esencial y la robótica de vanguardia y representa una nueva era de vida independiente.

Para celebrar su debut a nivel mundial, Strutt ofrece un precio exclusivo de 5.299 dólares, un ahorro considerable respecto al precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP) de 7.499 dólares. Los clientes potenciales pueden experimentar el modelo ev¹ en persona en las próximas exposiciones en todo el mundo o reservar viajes de prueba por medio del sitio web.

Acerca de Strutt

Strutt es una empresa de robótica constituida en Singapur que redefine el transporte personal mediante detección avanzada, tecnología de conducción inteligente y diseño industrial galardonado. El producto emblemático de la empresa, el Strutt ev¹, está diseñado para ofrecer seguridad, inteligencia y control a nivel de vehículo eléctrico en un vehículo personal compacto diseñado para uso diario.

Más información en: https://www.strutt.inc/

Para el kit de medios, consulte el enlace a continuación: https://bit.ly/Struttev1MediaKit

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2854011/PR_kv.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2589676/Strutt_logo.jpg

Este texto es una versión traducida. Para mayor precisión profesional, consulte la versión oficial en inglés.

FUENTE Strutt Inc.