- Se lanza el Strutt ev¹, ganador del premio Best of Innovation del CES 2026, que define una nueva categoría de vehículos inteligentes para uso diario

LAS VEGAS, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Strutt, empresa de robótica con sede en Singapur, anunció hoy oficialmente el lanzamiento del Strutt ev¹, un vehículo inteligente para el día a día, pionero en su tipo, en la Feria de Electrónica de Consumo (CES) de 2026. Diseñado para superar las limitaciones de las soluciones de movilidad tradicionales, el ev¹ redefine la movilidad personal al combinar la tecnología automotriz con un diseño centrado en el ser humano para ofrecer mayor independencia, confianza y una experiencia cotidiana más placentera.

El Strutt ev¹ llega al mercado con un importante reconocimiento de la industria, tras haber recibido el premio Red Dot: Luminary Award 2025 y el premio CES Best of Innovation Award 2026 en la categoría de Tecnología Vehicular y Movilidad Avanzada. Al integrar el sistema evSense y el sistema Quad-Drive, propiedad de Strutt, el ev¹ logra lo que la compañía define como unidad entre el ser humano y el vehículo: una armonía perfecta en la que el vehículo anticipa y responde a la intención del usuario de forma intuitiva y natural.

La visión: Movilidad sin fricción

El ev¹ aborda tres desafíos persistentes en la micromovilidad moderna: la accesibilidad limitada, el estrés al desplazarse en entornos estrechos o concurridos y el estigma social asociado a los dispositivos de movilidad personal tradicionales.

Para Tony Hong, consejero delegado de Strutt, la misión es personal. Su abuela, como muchas personas mayores en Europa y Estados Unidos, cambió la bicicleta por un triciclo a medida que perdía fuerza. Su seguridad se convirtió en una preocupación familiar constante, pero las ayudas de movilidad tradicionales carecían del diseño inteligente y la inteligencia intuitiva que ella esperaba. Esta contradicción puso de relieve una necesidad insatisfecha: una solución de movilidad que empodere a la gente común con una dignidad sin concesiones.

"El Strutt ev¹ no es un dispositivo de movilidad convencional; es un vehículo inteligente para el día a día, diseñado para expandir el mundo de las personas", afirmó Tony. "Nuestro objetivo es la unidad entre el ser humano y el vehículo, un movimiento predecible, ágil e intuitivo, que permita que la tecnología se desvanezca para que los usuarios puedan concentrarse en la vida".

Con los vehículos eléctricos alcanzando nuevos niveles de sofisticación y el rápido progreso en robótica e inteligencia artificial, Strutt unió a un equipo de ingenieros y diseñadores de primer nivel para convertir estos avances en realidad. El resultado es su primer producto: el Strutt ev¹.

La inteligencia: Visión de 360° evSense

En el núcleo del ev¹ se encuentra el sistema evSense, una arquitectura integral de sensores que ofrece una verdadera conciencia ambiental de 360 grados mediante la fusión de sensores de alto rendimiento. Estos incluyen LiDAR para el mapeo de nubes de puntos, cámaras para la comprensión semántica y una combinación de sensores de tiempo de vuelo y ultrasónicos.

Esta inteligencia impulsa los modos Co-Pilot y Co-Pilot+, que mejoran la seguridad y la comodidad al suavizar las acciones del usuario, aplicar frenado proactivo y ajustar continuamente el comportamiento del vehículo para reducir la ansiedad por colisión.

El ev¹ también incorpora funciones avanzadas de Auto-Pilot. Pathfinder permite a los usuarios localizar un destino directamente en el mapa en pantalla, tras lo cual el sistema calcula y navega la ruta hasta ese punto. Waypoints amplía esta experiencia con una biblioteca de ubicaciones guardadas y con nombre, junto con un Modelo de Lenguaje Amplio (LLM) basado en la nube que comprende el lenguaje natural y la intención conversacional para seleccionar el punto de referencia adecuado y guiar la navegación en consecuencia; por ejemplo, "Quiero leche", indicando al usuario dónde está el refrigerador.

ev-Pilot es el conjunto de funciones de autonomía sin conductor del ev¹, que permite al vehículo realizar tareas seleccionadas sin que nadie esté sentado en él. Un ejemplo es el Follow Mode, donde el ev¹ sigue de forma autónoma a su dueño para poder acompañarlo durante paseos cortos o transiciones. Se implementarán más funciones de ev-Pilot mediante actualizaciones inalámbricas (OTA) a medida que se validen y publiquen.

La arquitectura: Rendimiento de Quad-Drive

Para combinar inteligencia con capacidad física, Strutt diseñó el sistema Quad-Drive, una arquitectura patentada de tracción activa en las cuatro ruedas diseñada para una movilidad precisa y real. Su núcleo es un sistema de dirección activa avanzado, derivado de las arquitecturas de dirección activa automotriz, que permite un seguimiento de la trayectoria y un control del vehículo excepcionalmente precisos. Este enfoque permite que el ev¹ responda con fluidez al movimiento del usuario y a los cambios del entorno, ofreciendo una de las experiencias de maniobra más precisas en movilidad personal.

El sistema está impulsado por cuatro motores independientes, incluyendo unidades de tracción trasera de alto par que entregan un par máximo combinado de 120 N•m, una cifra que rivaliza con la de un automóvil pequeño. En conjunto con un sistema de suspensión con amortiguación, Quad-Drive distribuye dinámicamente la potencia en tiempo real para mantener la tracción y la estabilidad en terrenos irregulares, grava, pavimento mojado o escombros.

"Con Quad-Drive, nos aseguramos de que la potencia del vehículo esté a la altura de su inteligencia", explicó Barney Mason, responsable de Diseño de Strutt. "La dirección activa nos brinda una precisión de control inigualable, mientras que el par motor y el sistema de suspensión independiente inspiran confianza en superficies reales, sin sacrificar la comodidad ni la estabilidad".

El ev¹ alcanza una velocidad máxima de 13 km/h (8 mph), una carga útil máxima de 160 kg (350 lb), una capacidad de ascenso de 13 grados y una distancia al suelo de 80 mm (3,1 pulgadas). Diseñado para la practicidad diaria, el vehículo cuenta con una arquitectura modular que se desmonta en cinco componentes portátiles, junto con un sistema de asientos totalmente ajustable para una comodidad ergonómica personalizada.

Una plataforma dinámica

El ev¹ está diseñado para crecer. Gracias a las actualizaciones inalámbricas (OTA), el vehículo recibirá continuamente correcciones de errores y actualizaciones de funciones, lo que garantiza que el producto se mantenga a la vanguardia mucho después de su compra.

Disponibilidad, precio y prueba de conducción

Desde hoy, el Strutt ev¹ está disponible para pedidos anticipados a través del sitio web oficial de Strutt (www.strutt.inc). Posicionado como un puente premium entre la movilidad esencial y la robótica de vanguardia, el ev¹ representa una nueva era para la vida independiente.

Para celebrar su debut mundial, Strutt ofrece un precio exclusivo de 5.299 dólares, un ahorro significativo respecto al precio de venta sugerido de 7.499 dólares. Los clientes potenciales pueden experimentar el ev¹ en persona en las próximas exposiciones en todo el mundo o reservar pruebas de conducción a través del sitio web.

Acerca de Strutt

Strutt es una empresa de robótica con sede en Singapur que redefine el transporte personal mediante sensores avanzados, tecnología de conducción inteligente y un diseño industrial galardonado. El producto estrella de la compañía, el Strutt ev¹, está diseñado para ofrecer seguridad, inteligencia y control a nivel de vehículo eléctrico en un vehículo personal compacto diseñado para el uso diario.

Encuentre más en: https://www.strutt.inc/

Para el kit de medios visite este enlace: https://bit.ly/Struttev1MediaKit

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2854011/PR_kv.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2589676/Strutt_logo.jpg

Esta es una copia traducida. Si desea disponer de una precisión profesional consulte la versión oficial en inglés.