O Therme Group adquire o portfólio completo da Thermengruppe Josef Wund através da Therme Horizon, integrando todos os quatro destinos de origem Wund em sua plataforma global

MUNIQUE, 8 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Therme Group, um dos principais desenvolvedores, proprietários e operadores que estão moldando o futuro da infraestrutura de bem-estar, anunciou hoje a aquisição de três destinos de bem-estar térmico — Euskirchen, Sinsheim e Titisee-Neustadt — da Josef Wund Foundation. A transação está sujeita à aprovação do Escritório Federal de Cartéis da Alemanha.

Concluída por meio da Therme Horizon, joint venture do Therme Group com a CVC Capital Partners, a aquisição traz três destinos adicionais de classe mundial para o ecossistema Therme. Juntamente com a aquisição da Therme Erding em 2024, esta transação integra totalmente todo o portfólio da Wund sob a plataforma Therme Horizon.

Essa integração é um marco importante para o Therme Group e seu fundador, Dr. Robert Hanea, refletindo uma parceria de longa data com o falecido Josef Wund, a família Wund e a Fundação. Com a administração total de todos os quatro destinos, o Therme Group liderará sua próxima fase de desenvolvimento como parte de sua estratégia global para expandir a infraestrutura de bem-estar de próxima geração e fortalecer o papel que esses destinos desempenham em suas comunidades locais.

Com a adição desses ativos, o Therme Group reforça sua escala e posição como um dos principais operadores de destinos de bem-estar térmico, agora com cinco locais e atendendo a 5,3 milhões de visitantes anuais. O Therme também abriu caminho este ano em seu sexto destino em Manchester, Reino Unido.

Essa plataforma expandida cria novas oportunidades de inovação em engenharia sustentável, tecnologia da água, bem-estar experimental, design baseado na natureza e programação cultural, promovendo ainda mais a missão do Therme Group de oferecer bem-estar acessível em escala.

"Este momento tem um profundo significado pessoal para mim. Minha amizade, colaboração e parceria de longa data com Josef Wund e sua família duram mais de duas décadas, e agradeço a confiança depositada no Therme Group para orientar esses destinos em seu próximo capítulo. Com todos os quatro agora sob nossa administração, continuaremos a desenvolver suas experiências de maneira a honrar suas origens e, ao mesmo tempo, abri-las para novos públicos. Nosso compromisso continua sendo criar lugares que tragam alegria, conexão e infraestrutura transformadora de bem-estar para as comunidades que atendem — e para muitos mais que agora descobrirão esses notáveis destinos alemães." — Dr. Robert Hanea, fundador e CEO do Therme Group

"Com esta etapa, estamos protegendo uma parte significativa do trabalho da vida do nosso fundador. Ao mesmo tempo, nossa Fundação continua profundamente conectada às comunidades atendidas por esses destinos." — Christoph Palm, presidente da The Josef Wund Foundation

"Reunir os destinos Wund sob a égide da Therme Horizon é um marco importante – não apenas para o desenvolvimento contínuo deste portfólio complementar excepcional, mas também para preservar um legado empresarial único. Estamos orgulhosos de apoiar o Therme Group na realização da visão de Josef Wund. Como parceiro de longo prazo, a CVC ajudará a Therme Horizon a liberar todo o seu potencial e estabelecer novos padrões em infraestrutura de bem-estar sustentável e inovadora." — István Szőke, sócio-gerente da CVC Capital Partners

Sobre o Therme Group

Impulsionado pela crença de que o bem-estar deve ser acessível a todos, o Therme Group é pioneiro no futuro do bem-estar em escala como um dos principais desenvolvedores, proprietários e operadores dos destinos Therme em todo o mundo. Esses oásis de bem-estar de última geração estabelecem um novo padrão de como as cidades incorporam o bem-estar à vida cotidiana, ajudando as comunidades a se reconectarem com a natureza, com elas mesmas e umas com as outras.

As inovações em infraestrutura de bem-estar do Therme Group contam com mais de 10 das melhores divisões de especialidades e mais de duas décadas de experiência. Essa experiência abrange arquitetura, tecnologia sustentável, ciência da água, nutrição, experiências de bem-estar inclusivas e programação cultural.

O impacto comprovado da empresa em tornar o bem-estar mais acessível é demonstrado por meio dos destinos emblemáticos Therme Bucharest - o primeiro destino de bem-estar com certificação LEED Platinum - e Therme Erding, que juntos recebem mais de 3,5 milhões de visitantes anualmente. Novos desenvolvimentos estão em andamento em Manchester, Frankfurt, Toronto, Washington, Dallas e Dubai. Para obter mais informações, acesse: thermegroup.com.

Sobre a CVC Capital Partners

A CVC é uma das principais gestoras globais de mercados privados com uma rede de 30 escritórios em toda a EMEA, Américas e Ásia, com aproximadamente € 201 bilhões de ativos sob gestão. A CVC tem sete estratégias complementares em private equity, secundárias, crédito e infraestrutura, para as quais os fundos da CVC garantiram compromissos de mais de € 243 bilhões de alguns dos principais fundos de pensão do mundo e outros investidores institucionais. Os fundos administrados ou assessorados pela estratégia de private equity da CVC são investidos em aproximadamente mais de 150 empresas em todo o mundo, que combinaram vendas anuais de mais de € 165 bilhões e empregam quase 600.000 pessoas. Para mais informações sobre a CVC, acesse: www.cvc.com. Siga-nos no LinkedIn.

Sobre o Thermengruppe Josef Wund

O Thermengruppe Josef Wund está entre os precursores da Europa no desenvolvimento e operação de destinos Therme. Com as suas localizações em Euskirchen, Sinsheim e Titisee, o grupo é conhecido pela sua arquitetura distinta, serviço excepcional aos hóspedes e uma abordagem holística ao bem-estar. Inspirados na visão de Josef Wund, são criados ambientes de relaxamento únicos e experiências de bem-estar de última geração. A sustentabilidade, a eficiência energética e o uso responsável dos recursos são fundamentais para o desenvolvimento contínuo de cada local, com o objetivo geral de estabelecer novos padrões em recreação e experiência do visitante.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2578267/Therme_Logo.jpg

FONTE Therme Group