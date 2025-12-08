Therme Group adquiere la cartera completa de Thermengruppe Josef Wund a través de Therme Horizon, integrando los cuatro destinos de origen de Wund en su plataforma global

MÚNICH, 8 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Therme Group, desarrollador, propietario y operador líder que da forma al futuro de la infraestructura de bienestar, anunció hoy la adquisición de tres destinos de bienestar térmico: Euskirchen, Sinsheim y Titisee-Neustadt, de la Fundación Josef Wund. La transacción está sujeta a la aprobación de la Oficina Federal de Cárteles de Alemania.

Completada a través de Therme Horizon, la empresa conjunta de Therme Group con CVC Capital Partners, la adquisición incorpora tres destinos adicionales de clase mundial al ecosistema de Therme. Junto con la adquisición de Therme Erding en 2024, esta transacción integra completamente toda la cartera de Wund bajo la plataforma Therme Horizon.

Esta integración marca un hito importante para Therme Group y su fundador, el Dr. Robert Hanea, que refleja una asociación de larga data con el fallecido Josef Wund, la familia Wund y la Fundación. Con la administración completa de los cuatro destinos, Therme Group liderará su próxima fase de desarrollo como parte de su estrategia global para expandir la infraestructura de bienestar de próxima generación y fortalecer el papel que estos destinos desempeñan en sus comunidades locales.

Con la incorporación de estos activos, Therme Group refuerza su escala y posición como operador líder de destinos de bienestar térmico, que ahora comprende cinco ubicaciones y atiende a 5,3 millones de visitantes anuales. Therme también abrió camino este año en su sexto destino en Manchester, Reino Unido.

Esta plataforma ampliada crea nuevas oportunidades para la innovación en ingeniería sostenible, tecnología del agua, bienestar experiencial, diseño basado en la naturaleza y programación cultural, lo que impulsa aún más la misión de Therme Group de brindar bienestar accesible a escala.

"Este momento tiene un profundo significado personal para mí. Mi amistad, colaboración y asociación de larga data con Josef Wund y su familia abarcan más de dos décadas, y estoy agradecido por la confianza depositada en Therme Group para guiar estos destinos hacia su próximo capítulo. Con los cuatro ahora bajo nuestra administración, continuaremos evolucionando sus experiencias de manera que honren sus orígenes y los abramos a nuevas audiencias. Nuestro compromiso sigue siendo crear lugares que brinden alegría, conexión e infraestructura de bienestar transformadora a las comunidades a las que sirven, y a los muchos más que ahora descubrirán estos extraordinarios destinos alemanes ". — Dr. Robert Hanea, fundador y director ejecutivo de Therme Group

"Con este paso, estamos salvaguardando una parte importante del trabajo de toda la vida de nuestro fundador. Al mismo tiempo, nuestra Fundación permanece profundamente conectada con las comunidades a las que sirven estos destinos ". — Christoph Palm, presidente de la Fundación Josef Wund

"Reunir los destinos de Wund bajo el paraguas de Therme Horizon marca un hito importante, no solo para el desarrollo continuo de esta excepcional cartera complementaria, sino también para preservar un legado empresarial único. Estamos orgullosos de apoyar a Therme Group para llevar adelante la visión de Josef Wund. Como socio a largo plazo, CVC ayudará a Therme Horizon a liberar todo su potencial y establecer nuevos estándares en infraestructura de bienestar sostenible e innovadora ". — István Szőke, socio director de CVC Capital Partners

Acerca de Therme Group

Impulsado por la creencia de que el bienestar debe ser accesible para todos, Therme Group es pionero en el futuro del bienestar a gran escala como uno de los principales desarrolladores, propietarios y operadores de destinos de Therme a nivel mundial. Estos oasis de bienestar de vanguardia establecen un nuevo estándar sobre cómo las ciudades incorporan el bienestar a la vida cotidiana al ayudar a las comunidades a reconectarse con la naturaleza, con ellos mismos y entre sí.

Las innovaciones en infraestructura de bienestar de Therme Group se basan en más de 10 divisiones especializadas de primera clase y más de dos décadas de experiencia. Esta experiencia abarca la arquitectura, la tecnología sostenible, la ciencia del agua, la nutrición, las experiencias de bienestar inclusivas y la programación cultural.

El impacto comprobado de la empresa en hacer que el bienestar sea más accesible se demuestra a través de los destinos emblemáticos Therme Bucharest, el primer destino de bienestar con certificación LEED Platinum, y Therme Erding, que en conjunto reciben a más de 3,5 millones de visitantes al año. Se están llevando a cabo nuevos desarrollos en Manchester, Frankfurt, Toronto, Washington, Dallas y Dubai. Para más información, visite: thermegroup.com.

Acerca de CVC Capital Partners

CVC es un gestor de mercados privados líder a nivel mundial con una red de 30 oficinas en EMEA, América y Asia, con aproximadamente € 201 mil millones de activos bajo gestión. CVC tiene siete estrategias complementarias en capital privado, secundarios, crédito e infraestructura, para las cuales los fondos de CVC han asegurado compromisos de más de € 243 mil millones de algunos de los principales fondos de pensiones del mundo y otros inversores institucionales. Los fondos administrados o asesorados por la estrategia de capital privado de CVC se invierten en aproximadamente más de 150 empresas en todo el mundo, que han combinado ventas anuales de más de € 165 mil millones y emplean a casi 600,000 personas. Para obtener más información sobre CVC, visite: www.cvc.com. Síganos en LinkedIn.

Acerca de Thermengruppe Josef Wund

El Thermengruppe Josef Wund se encuentra entre los precursores europeos en el desarrollo y operación de destinos Therme. Con sus ubicaciones en Euskirchen, Sinsheim y Titisee, el grupo es reconocido por su arquitectura distintiva, su excepcional servicio al cliente y su enfoque holístico del bienestar. Inspirado en la visión de Josef Wund, se crean entornos de relajación únicos y experiencias de bienestar de vanguardia. La sostenibilidad, la eficiencia energética y el uso responsable de los recursos son fundamentales para el desarrollo continuo de cada sitio, con el objetivo general de establecer nuevos puntos de referencia en la recreación y la experiencia del visitante.

