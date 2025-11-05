O Therme Group foi selecionado pelo governo de Singapura para construir o primeiro destino de bem-estar de última geração da Ásia

Marina South Coast será transformada em infraestrutura urbana de próxima geração, promovendo o bem-estar em escala, o destino inaugural do Grupo na Ásia.

SINGAPURA, 5 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Therme Group, principal desenvolvedor e operador global de destinos de bem-estar de última geração, anunciou hoje que desenvolverá um oásis de bem-estar de última geração de $ 1 bilhão em Singapura, após a concessão da Proposta de Receita de Conceito e Preço para uma Atração de Bem-Estar na Marina South Coastal pelo Conselho de Turismo de Singapura (STB). Isso marca a primeira incursão do Therme Group em Cingapura, criando o primeiro projeto de infraestrutura de bem-estar social em grande escala da Ásia e o destino inaugural do Grupo na região.

Renderização aérea do local proposto pela Therme Singapura, mostrando o layout e a paisagem circundante. Imagem cortesia da Therme Singapore e da DP Architects

A proposta vencedora do concurso descreve o desenvolvimento de um amplo oásis urbano no local de 4 hectares à beira-mar, ao lado da Marina Barrage and Gardens by the Bay, uma das frentes de água mais proeminentes da Ásia. Prevê-se que receba cerca de 2 milhões de visitantes por ano quando atingir a capacidade operacional total, com cerca de metade sendo visitantes estrangeiros.

O empreendimento abrangerá sua conexão com o mar, integrando água, natureza e arquitetura para promover a saúde da população e trazer bem-estar holístico para a vida urbana cotidiana. Desenvolvido em parceria com a premiada empresa de arquitetura multinacional de Cingapura, a DP Architects, e a Therme ARC (empresa interna de arquitetura e design do Therme Group), o projeto foi concebido como um destino de classe mundial, projetado para reforçar a posição de Cingapura como um refúgio de bem-estar urbano durante todo o ano.

"O Therme Group é pioneiro no futuro do bem-estar em escala global", disse o Dr. Robert Hanea, fundador e CEO do Therme Group. "Nossa proposta vencedora para o site da Marina South Coastal é uma honra e um reflexo de nossa visão compartilhada de como as cidades podem integrar o bem-estar à vida cotidiana. Em Cingapura, estamos criando um destino para residentes e visitantes - um lugar onde o bem-estar, a cultura e a natureza se encontram. Apoiado por décadas de ciência e inovação, o Therme Singapore será uma instalação de última geração que transforma a vida urbana, tornando a saúde holística agradável e acessível a todos."

"O Therme Singapore incorpora a visão de bem-estar para todos. Criaremos um espaço acolhedor que atenda a pessoas de todas as idades e origens, promovendo uma vida saudável, conexão social e bem-estar comunitário. Faremos parcerias com organizações e empresas locais para ativar os espaços públicos ao redor e torná-los outra joia de Marina Bay - um destino de classe mundial que atrai visitantes da região e além, mostrando Cingapura como líder em bem-estar holístico ", disse Mah Bow Tan, presidente do Therme Group Asia.

Diferente dos spas ou resorts tradicionais, o Therme Singapore será construído como um destino de bem-estar completo, enraizado nos principais pilares do Therme Group: Água e Natureza, Sustentabilidade e Design e Artes e Cultura. A instalação integrará perfeitamente piscinas termais, paisagens botânicas exuberantes, instalações de arte de classe mundial e tecnologia de saúde de ponta sob o mesmo teto, oferecendo uma experiência transformadora e restauradora acessível a todos.

O Therme Singapore também foi projetado para ser um desenvolvimento sustentável líder na categoria. A instalação incorporará a tecnologia proprietária do Therme Group para reciclagem de água de alta eficiência, soluções de energia sustentável e design biofílico avançado, garantindo que a infraestrutura de bem-estar e o parque costeiro adjacente sejam integrados como um oásis verde e azul coeso ao longo da orla.

Jean Ng, diretora executiva adjunta do Experience Development Group, Conselho de Turismo de Cingapura, diz: "Temos o prazer de conceder este concurso de atração de bem-estar ao Therme Group Singapore. Nossa visão é estabelecer Cingapura como um dos principais refúgios de bem-estar urbano por meio de uma instalação de classe mundial que oferece experiências de bem-estar transformadoras para visitantes e moradores locais. A sua abordagem ao bem-estar – abrangendo o bem-estar físico, mental e emocional – alinha-se bem com as nossas áreas de foco. De acordo com nossa busca por um turismo de qualidade, essa atração atrairá viajantes que buscam experiências de bem-estar, aumentando potencialmente a duração da estadia e os gastos, ao mesmo tempo em que oferece aos moradores locais as melhores experiências de bem-estar da categoria."

Sobre o Therme Group

Impulsionado pela crença de que o bem-estar deve ser acessível a todos, o Therme Group é pioneiro no futuro do bem-estar em escala como o principal desenvolvedor, proprietário e operador mundial de destinos Therme. Esses oásis de bem-estar de última geração estabelecem um novo padrão de como as cidades incorporam o bem-estar à vida cotidiana, ajudando as comunidades a se reconectarem com a natureza, com elas mesmas e umas com as outras.

As inovações em infraestrutura de bem-estar do Therme Group contam com mais de 10 das melhores divisões de especialidades e mais de duas décadas de experiência. A empresa investe ativamente em pesquisa e desenvolvimento sobre os benefícios para a saúde de ambientes naturais imersivos. Essa experiência abrange arquitetura, tecnologia sustentável, ciência da água, nutrição, experiências de bem-estar inclusivas e programação cultural.

O impacto comprovado da empresa em tornar o bem-estar mais acessível é demonstrado por meio dos destinos emblemáticos Therme Bucharest - o primeiro destino de bem-estar com certificação LEED Platinum - e Therme Erding, que juntos recebem mais de 3,5 milhões de visitantes anualmente.

Novos empreendimentos estão em andamento em Manchester (em construção), Frankfurt, Toronto, Washington, Dallas, Incheon e Dubai (em pré-desenvolvimento). Para obter mais informações, acesse: thermegroup.com.

O que é um Therme

O Therme by Therme Group é um oásis de bem-estar de última geração projetado para tornar o bem-estar agradável e acessível a todos, removendo a exclusividade e o privilégio frequentemente associados às marcas modernas de bem-estar. Cada Therme oferece uma gama diversificada de experiências, desde banhos termais e tratamentos de spa até programação de bem-estar e engajamento cultural, tudo em ambientes imersivos e sustentáveis. Com centenas de milhares de metros quadrados dedicados ao bem-estar, cada Therme possui piscinas térmicas e minerais, dezenas de saunas e quartos úmidos, milhares de camas de relaxamento, vegetação exuberante, incluindo plantas e árvores, bares aquáticos, toboáguas emocionantes e uma variedade de restaurantes. Na Therme, você pode explorar e definir o que o bem-estar significa para você.

