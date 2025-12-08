Therme Group neemt de volledige portfolio van Thermengruppe Josef Wund over via Therme Horizon en integreert alle vier van oorsprong Wund-bestemmingen in haar wereldwijde platform

MÜNCHEN, 8 december 2025 /PRNewswire/ -- Therme Group, een toonaangevende ontwikkelaar, eigenaar en exploitant die de toekomst van welzijnsinfrastructuur vormgeeft, kondigde vandaag de overname aan van drie thermale welzijnsbestemmingen — Euskirchen, Sinsheim en Titisee-Neustadt — van de Josef Wund Foundation. De transactie moet nog door het Duitse Bundeskartellamt worden goedgekeurd.

De overname, die werd afgerond door Therme Horizon, de joint venture van Therme Group met CVC Capital Partners, voegt drie extra bestemmingen van wereldklasse toe aan het ecosysteem van Therme. Samen met de overname van Therme Erding in 2024, integreert deze transactie de volledige Wund-portfolio onder het Therme Horizon-platform.

Deze integratie is een belangrijke mijlpaal voor Therme Group en haar oprichter, Dr. Robert Hanea, en weerspiegelt een jarenlange samenwerking met wijlen Josef Wund, de familie Wund en de Foundation. Met het volledige beheer van alle vier bestemmingen zal Therme Group de volgende ontwikkelingsfase leiden in het kader van haar wereldwijde strategie om de welzijnsinfrastructuur van de volgende generatie uit te breiden en de rol van deze bestemmingen in hun lokale gemeenschappen te versterken.

Met de toevoeging van deze activa versterkt Therme Group haar schaal en positie als toonaangevende exploitant van thermale welzijnsbestemmingen, die nu vijf locaties telt en jaarlijks voor 5,3 miljoen bezoekers ten dienste staat. Therme is dit jaar ook begonnen met de bouw van haar zesde bestemming in Manchester, in het Verenigd Koninkrijk.

Dit uitgebreide platform creëert nieuwe mogelijkheden voor innovatie op gebied van duurzame techniek, watertechnologie, ervaringsgericht welzijn, op de natuur gebaseerd ontwerp en culturele programmering, waarmee de missie van Therme Group om toegankelijk welzijn op grote schaal te bieden, verder wordt bevorderd.

"Voor mij heeft dit moment een diepe persoonlijke betekenis. Mijn vriendschap, samenwerking en langdurige partnerschap met Josef Wund en zijn familie beslaat meer dan twee decennia en ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat in Therme Group wordt gesteld om een nieuw hoofdstuk voor deze bestemmingen te schrijven. Nu we ze alle vier onder onze hoede hebben, zullen we hun ervaringen blijven ontwikkelen op een manier die hun ontstaan eer aandoet en ze tegelijkertijd voor een nieuw publiek openstelt. We blijven ons inzetten om plaatsen te creëren die genot, verbinding en een transformerende welzijnsinfrastructuur brengen aan de gemeenschappen die ze bedienen — en aan de vele anderen die deze opmerkelijke Duitse bestemmingen nu zullen ontdekken," aldus Dr. Robert Hanea, oprichter en CEO van Therme Group

"Met deze stap beschermen we een belangrijk deel van het levenswerk van onze oprichter. Tegelijkertijd blijft onze Foundation diep verbonden met de gemeenschappen die door deze bestemmingen worden bediend," verklaart Christoph Palm, voorzitter van de Josef Wund Foundation

"Het samenbrengen van de Wund-bestemmingen onder de overkoepeling van Therme Horizon is een belangrijke mijlpaal, niet alleen voor de verdere ontwikkeling van deze uitzonderlijke, complementaire portefeuille, maar ook voor het behoud van een uniek ondernemerserfgoed. We zijn trots Therme Group te mogen steunen bij het uitdragen van de visie van Josef Wund. Als langetermijnpartner zal CVC Therme Horizon helpen om haar volledige potentieel te ontsluiten en nieuwe standaarden te zetten op gebied van duurzame en innovatieve welzijnsinfrastructuur," getuigt István Szőke, Managing Partner van CVC Capital Partners

Over Therme Group

Gedreven door de overtuiging dat welzijn voor iedereen toegankelijk moet zijn, levert Therme Group pionierswerk voor de toekomst van welzijn op grote schaal als een toonaangevende ontwikkelaar, eigenaar en exploitant van Therme-bestemmingen wereldwijd. Deze ultramoderne welzijnsoases stellen een nieuwe norm voor de manier waarop steden welzijn in het dagelijks leven integreren door gemeenschappen te helpen opnieuw met de natuur, zichzelf en elkaar in contact te komen.

De innovaties van Therme Group op gebied van welzijnsinfrastructuur zijn gebaseerd op meer dan 10 toonaangevende gespecialiseerde afdelingen en meer dan twintig jaar ervaring. Deze expertise omvat architectuur, duurzame technologie, waterwetenschap, voeding, inclusieve wellness-ervaringen en culturele programmering.

De bewezen impact van het bedrijf in het breder toegankelijk maken van welzijn wordt aangetoond door de paradepaardjes onder haar bestemmingen zoals Therme Bucharest — de eerste LEED Platinum-gecertificeerde welzijnsbestemming — en Therme Erding, die samen jaarlijks meer dan 3,5 miljoen bezoekers verwelkomen. Er staan nieuwe ontwikkelingsprojecten op stapel in Manchester, Frankfurt, Toronto, Washington, Dallas en Dubai. Ga voor meer informatie naar: thermegroup.com.

Over CVC Capital Partners

CVC is een toonaangevende beheerder voor particuliere markten met een netwerk van 30 kantoren verspreid over EMEA, het Amerikaanse continent en Azië, met een beheerd vermogen van om en bij €201 miljard. CVC heeft zeven complementaire strategieën in private equity, secondaries, krediet en infrastructuur, waarvoor CVC-fondsen toezeggingen van meer dan €243 miljard hebben verkregen van enkele van 's werelds grootste pensioenfondsen en andere institutionele investeerders. Fondsen die worden beheerd of geadviseerd door CVC's private equity-strategie zijn wereldwijd geïnvesteerd in meer dan 150 bedrijven, die samen een jaaromzet hebben van meer dan €165 miljard en werk bieden aan bijna 600.000 mensen. Voor meer informatie over CVC gaat u naar: www.cvc.com. Volg ons op LinkedIn.

Over Thermengruppe Josef Wund

De Thermengruppe Josef Wund is een van Europa's voorlopers in de ontwikkeling en exploitatie van Therme-bestemmingen. Met locaties in Euskirchen, Sinsheim en Titisee staat de groep bekend om haar opmerkelijke architectuur, uitzonderlijke gastenservice en een holistische benadering van welzijn. Geïnspireerd door de visie van Josef Wund, worden unieke ontspanningsomgevingen en ultramoderne wellnesservaringen gecreëerd. Duurzaamheid, energie-efficiëntie en verantwoord gebruik van grondstoffen staan centraal in de voortdurende ontwikkeling van elke site, met als overkoepelend doel om nieuwe maatstaven op gebied van recreatie en bezoekerservaring tot stand te brengen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2578267/Therme_Logo.jpg