Therme Group acquiert le portefeuille complet de Thermengruppe Josef Wund par l'intermédiaire de Therme Horizon, intégrant les quatre destinations d'origine Wund dans sa plateforme mondiale.

MUNICH, 8 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Therme Group, un développeur, propriétaire et opérateur de premier plan qui façonne l'avenir des infrastructures de bien-être, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de trois destinations thermales de bien-être - Euskirchen, Sinsheim et Titisee-Neustadt - auprès de la Josef Wund Foundation. La transaction est soumise à l'approbation de l'Office fédéral allemand des cartels.

Réalisée par l'intermédiaire de Therme Horizon, la coentreprise du Therme Group avec CVC Capital Partners, l'acquisition apporte trois nouvelles destinations de classe mondiale à l'écosystème Therme. Avec l'acquisition de Therme Erding en 2024, cette transaction intègre pleinement l'ensemble du portefeuille de Wund dans la plateforme Therme Horizon.

Cette intégration marque une étape importante pour Therme Group et son fondateur, le Dr. Robert Hanea, reflétant un partenariat de longue date avec feu Josef Wund, la famille Wund et la Fondation. Avec la gestion complète des quatre destinations, Therme Group dirigera leur prochaine phase de développement dans le cadre de sa stratégie mondiale visant à développer les infrastructures de bien-être de nouvelle génération et à renforcer le rôle que ces destinations jouent dans leurs communautés locales.

Avec l'ajout de ces actifs, le Therme Group renforce sa taille et sa position en tant qu'opérateur de premier plan de destinations thermales de bien-être, comprenant désormais cinq sites et desservant 5,3 millions de visiteurs par an. Cette année, Therme a également inauguré sa sixième destination à Manchester, au Royaume-Uni.

Cette plateforme élargie crée de nouvelles opportunités d'innovation dans les domaines de l'ingénierie durable, de la technologie de l'eau, du bien-être expérientiel, de la conception basée sur la nature et de la programmation culturelle, faisant ainsi progresser la mission du Therme Group, qui est d'offrir un bien-être accessible à grande échelle.

"Ce moment revêt une signification personnelle profonde pour moi. Mon amitié, ma collaboration et mon partenariat de longue date avec Josef Wund et sa famille remontent à plus de vingt ans, et je suis reconnaissant de la confiance accordée au Therme Group pour guider ces destinations vers leur prochain chapitre. Les quatre étant désormais sous notre tutelle, nous continuerons à faire évoluer leurs expériences de manière à honorer leurs origines tout en les ouvrant à de nouveaux publics. Notre engagement reste de créer des lieux qui apportent joie, connexion et infrastructure de bien-être transformatrice aux communautés qu'ils desservent - et aux nombreuses personnes qui découvriront désormais ces remarquables destinations allemandes". - Dr. Robert Hanea, fondateur et PDG, Therme Group

"Avec cette mesure, nous sauvegardons une partie importante de l'œuvre de la vie de notre fondateur. En même temps, notre Fondation reste profondément liée aux communautés desservies par ces destinations". - Christoph Palm, président de la Fondation Josef Wund

"Le regroupement des destinations Wund sous l'égide de Therme Horizon marque une étape importante, non seulement pour la poursuite du développement de ce portefeuille complémentaire exceptionnel, mais aussi pour la préservation d'un héritage entrepreneurial unique. Nous sommes fiers de soutenir le Therme Group dans la poursuite de la vision de Josef Wund. En tant que partenaire à long terme, CVC aidera Therme Horizon à libérer tout son potentiel et à établir de nouvelles normes en matière d'infrastructures de bien-être durables et innovantes." - István Szőke, associé directeur, CVC Capital Partners

À propos du Therme Group

Animé par la conviction que le bien-être doit être accessible à tous, le Therme Group est le pionnier de l'avenir du bien-être à grande échelle en tant que l'un des principaux développeurs, propriétaires et exploitants de destinations Therme dans le monde. Ces oasis de bien-être ultramodernes établissent une nouvelle norme pour la manière dont les villes intègrent le bien-être dans la vie quotidienne en aidant les communautés à se reconnecter à la nature, à elles-mêmes et les unes aux autres.

Les innovations de Therme Group en matière d'infrastructures de bien-être s'appuient sur plus de 10 divisions spécialisées de premier ordre et sur plus de deux décennies d'expérience. Cette expertise couvre l'architecture, la technologie durable, la science de l'eau, la nutrition, les expériences de bien-être inclusives et la programmation culturelle.

Les destinations phares Therme Bucharest - la première destination de bien-être certifiée LEED Platine - et Therme Erding, qui accueillent ensemble plus de 3,5 millions de visiteurs par an, témoignent de l'impact avéré de l'entreprise pour rendre le bien-être plus largement accessible. De nouveaux développements sont en cours à Manchester, Francfort, Toronto, Washington, Dallas et Dubaï. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez cliquer sur les liens suivants : thermegroup.com.

À propos de CVC Capital Partners

CVC est l'un des principaux gestionnaires mondiaux de marchés privés, avec un réseau de 30 bureaux dans la région EMEA, les Amériques et l'Asie, et environ 201 milliards d'euros d'actifs sous gestion. CVC propose sept stratégies complémentaires dans les domaines du capital-investissement, des fonds secondaires, du crédit et de l'infrastructure, pour lesquelles les fonds CVC ont obtenu des engagements de plus de 243 milliards d'euros de la part de certains des plus grands fonds de pension et autres investisseurs institutionnels du monde. Les fonds gérés ou conseillés par la stratégie de capital-investissement de CVC sont investis dans plus de 150 entreprises dans le monde entier, dont les ventes annuelles combinées dépassent 165 milliards d'euros et qui emploient près de 600 000 personnes. Pour de plus amples informations sur CVC, veuillez visiter www.cvc.com. Suivez-nous sur LinkedIn.

À propos du Thermengruppe Josef Wund

Le Thermengruppe Josef Wund fait partie des précurseurs européens en matière de développement et d'exploitation de destinations thermales. Avec ses sites d'Euskirchen, de Sinsheim et de Titisee, le groupe est réputé pour son architecture distinctive, son service exceptionnel et son approche holistique du bien-être. Inspirés par la vision de Josef Wund, des environnements de relaxation uniques et des expériences de bien-être de pointe sont créés. La durabilité, l'efficacité énergétique et l'utilisation responsable des ressources sont au cœur du développement continu de chaque site, l'objectif principal étant d'établir de nouvelles références en matière de loisirs et d'expériences pour les visiteurs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2578267/Therme_Logo.jpg