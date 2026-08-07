O trator híbrido Zoomlion DV3504 foi selecionado para duas categorias do prêmio TOTY 2027, o que representa um avanço significativo para o segmento de máquinas agrícolas chinesas de alta potência

NÁPOLES, Itália, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- O trator híbrido DV3504 da Zoomlion foi selecionado para duas categorias do prestigiado prêmio Tractor of the Year 2027 (TOTY 2027: Alta potência (300 hp e acima) e sustentável.

Lançado em 1998 e organizado de forma independente pela publicação italiana de máquinas agrícolas Trattori, o TOTY é um dos prêmios profissionais de maior reconhecimento na indústria global de máquinas agrícolas. A edição de 2027 atraiu 23 tratores de 18 marcas globais, com avaliações conduzidas por um júri internacional composto por 26 jornalistas independentes especializados em máquinas agrícolas, representando 25 países.

A dupla nomeação representa um marco para as máquinas agrícolas chinesas. O DV3504 é o primeiro trator chinês de alta potência a entrar na lista de finalistas do TOTY (Tractor of the Year/Prêmio Trator do Ano) desde que a premiação foi criada, quebrando um longo jejum para os modelos pesados da China nessa prestigiada competição global. É também a primeira máquina agrícola chinesa de alta potência a ser reconhecida por um júri internacional independente por sua inovadora solução tecnológica híbrida, própria e de baixo carbono.

Desenvolvido para atender às demandas de operações agrícolas de grande escala, o DV3504 oferece 350 cv e está equipado com o sistema de acionamento elétrico inteligente distribuído MiDD (Meshed Intelligent Direct Drive), desenvolvido pela própria Zoomlion. A partir de uma arquitetura de acionamento direto com múltiplos motores, o sistema alimenta de forma independente as funções de deslocamento, tomada de força (TDF) e hidráulica do trator, permitindo uma transmissão continuamente variável modular e reduzindo os componentes mecânicos do sistema em aproximadamente 70%.

Diferentemente das soluções puramente elétricas, que ainda enfrentam desafios em termos de autonomia e operação contínua em alta carga para aplicações agrícolas pesadas, a tecnologia híbrida proporciona um equilíbrio entre longo alcance operacional, alta potência e eficiência energética. O DV3504 reflete o foco estratégico da Zoomlion em energia híbrida e em tecnologias inteligentes para a produção de equipamentos agrícolas de alta qualidade.

Aproveitando as capacidades tecnológicas acumuladas em seu negócio de máquinas de construção, incluindo novos sistemas energéticos, controle inteligente e manufatura avançada, a Zoomlion está acelerando a transformação das máquinas agrícolas rumo a níveis superiores de desempenho e sustentabilidade.

Após sua estreia na AGRITECHNICA 2025, em Hanover, Alemanha, a Zoomlion deu um passo significativo em sua expansão global no setor de máquinas agrícolas — passando de uma expositora internacional a uma finalista de um dos principais prêmios globais da indústria em apenas um ano.

Os vencedores finais do TOTY 2027 serão anunciados na EIMA International, em Bolonha, em novembro de 2026.

FONTE Zoomlion