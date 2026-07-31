Os pedidos recorrentes impulsionam o crescimento internacional da Zoomlion no setor de máquinas para concreto.

CHANGSHA, China, 31 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") vem ampliando sua presença nos mercados internacionais de máquinas para concreto, com pedidos recorrentes que refletem a crescente confiança dos clientes em seus equipamentos e em sua capacidade de prestação de serviços locais. Em 2026, a empresa manteve o ritmo de expansão, avançando nas entregas de produtos, na ampliação de sua presença comercial e no fortalecimento do suporte local nos principais mercados internacionais.

Paralelamente ao lançamento de novos produtos e ao desenvolvimento do mercado, as compras recorrentes vêm se tornando um importante indicador da confiança do cliente. Para os clientes do setor de máquinas de construção, as decisões de compra são influenciadas não apenas pelas especificações dos equipamentos, mas também pelo desempenho comprovado dos produtos ao longo do tempo sob condições operacionais exigentes. Confiabilidade, eficiência de bombeamento, adaptabilidade e suporte local ágil são fatores decisivos para transformar um pedido inicial em uma parceria de longo prazo.

A Ital Concretos, S.A., empresa panamenha especializada em serviços de concreto, é um exemplo claro disso. Fundada em 2017 e sediada em La Chorrera, no oeste do Panamá, a empresa fornece concreto pré-misturado e apoia projetos residenciais, comerciais e de infraestrutura em toda a região.

Após discussões e comparação de equipamentos de diversos fabricantes, a Ital Concretos adquiriu, em setembro de 2025, seu primeiro caminhão-bomba de concreto Zoomlion, um modelo de 43 metros. O pedido marcou o início da cooperação entre as duas empresas e deu ao cliente a oportunidade de avaliar o desempenho do equipamento em condições reais de construção locais.

Após a entrega, o caminhão-bomba de concreto foi empregado em diversos projetos. Segundo o feedback dos clientes, o equipamento manteve um desempenho de bombeamento confiável e se adaptou bem aos diferentes requisitos do projeto, sem que problemas relacionados à qualidade fossem relatados durante as operações regulares. O desempenho da Zoomlion, aliado ao suporte técnico local, proporcionou à Ital Concretos maior confiança para ampliar a cooperação.

Em junho de 2026, a Ital Concretos realizou um novo pedido de um caminhão-bomba de concreto Zoomlion de 62 metros. O modelo de maior porte proporciona à empresa maior alcance e capacidade operacional, permitindo-lhe apoiar projetos de maior escala e complexidade com mais eficiência. A mudança de um modelo de 43 metros para uma unidade de 62 metros também demonstra como a confiança conquistada com a primeira aquisição pode levar à demanda por equipamentos de maior capacidade.

Desde então, a Ital Concretos encomendou mais três caminhões-bomba de concreto da Zoomlion, fortalecendo ainda mais a parceria e ampliando sua frota de equipamentos da marca.

Os pedidos recorrentes destacam a importância da confiabilidade comprovada, da produtividade e do atendimento ágil para a construção de relacionamentos duradouros com os clientes. Para a Zoomlion, as encomendas no Panamá demonstram como o desempenho dos equipamentos em condições reais, aliado à capacidade de oferecer serviços locais, pode transformar uma compra inicial em uma cooperação duradoura.

FONTE Zoomlion