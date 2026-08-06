Traktor Hibrid DV3504 Zoomlion Disenarai Pendek dalam Dua Kategori TOTY 2027, Cipta Penembusan Baharu bagi Jentera Pertanian Berkuasa Tinggi China

NAPLES, Itali, 7 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Traktor hibrid DV3504 keluaran Zoomlion telah disenarai pendek dalam dua kategori bagi anugerah berprestij Tractor of the Year 2027 (TOTY 2027), iaitu HighPower (300 hp dan ke atas) dan Sustainable.

Diperkenalkan pada 1998 dan dianjurkan secara bebas oleh penerbitan jentera pertanian Itali, Trattori, TOTY merupakan antara anugerah profesional yang paling berprestij dalam industri jentera pertanian global. Edisi 2027 menarik penyertaan 23 traktor daripada 18 jenama global, dengan penilaian dijalankan oleh panel juri antarabangsa yang terdiri daripada 26 wartawan bebas dalam bidang jentera pertanian dari 25 negara.

Pencalonan dalam dua kategori ini merupakan satu pencapaian penting bagi industri jentera pertanian China. DV3504 ialah traktor berkuasa tinggi pertama dari China yang berjaya disenaraikan dalam senarai pendek TOTY sejak anugerah itu diperkenalkan, sekali gus menamatkan ketiadaan wakil traktor tugas berat China dalam pertandingan berpengaruh di peringkat global itu. Ia juga merupakan jentera pertanian berkuasa tinggi pertama dari China yang diiktiraf oleh panel juri bebas antarabangsa atas penyelesaian teknologi hibrid dan rendah karbon yang asli.

Dibangunkan bagi memenuhi keperluan operasi pertanian berskala besar, DV3504 menghasilkan 350 hp dan dilengkapi dengan MiDD (Meshed Intelligent Direct Drive) sistem pemanduan elektrik pintar teragih yang dibangunkan sendiri oleh Zoomlion. Berasaskan seni bina pacuan terus berbilang motor, sistem ini membekalkan kuasa secara berasingan kepada pergerakan traktor, PTO dan fungsi hidraulik, sekali gus membolehkan transmisi berubah berterusan secara modular sambil mengurangkan komponen transmisi mekanikal sebanyak kira-kira 70%.

Berbeza dengan penyelesaian elektrik sepenuhnya yang masih berdepan cabaran dari segi ketahanan dan keupayaan beroperasi secara berterusan di bawah beban tinggi bagi aplikasi pertanian tugas berat, teknologi hibrid menawarkan keseimbangan antara jarak operasi yang panjang, output kuasa yang tinggi dan kecekapan tenaga. DV3504 mencerminkan tumpuan strategik Zoomlion terhadap teknologi kuasa hibrid dan teknologi pintar untuk pembangunan peralatan pertanian premium.

Dengan memanfaatkan keupayaan teknologi yang dibangunkan melalui perniagaan jentera pembinaannya, termasuk sistem tenaga baharu, kawalan pintar dan pembuatan termaju, Zoomlion sedang mempercepat transformasi industri jentera pertanian ke arah prestasi yang lebih tinggi dan kemampanan yang lebih kukuh.

Selepas membuat penampilan sulung di AGRITECHNICA 2025 di Hanover, Jerman, Zoomlion telah mencapai satu lagi kemajuan penting dalam pengembangan perniagaan jentera pertaniannya di peringkat global — daripada sekadar peserta pameran antarabangsa kepada calon yang disenarai pendek bagi anugerah industri global terkemuka dalam tempoh hanya setahun.

Pemenang akhir TOTY 2027 akan diumumkan pada EIMA International di Bologna pada November 2026.

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