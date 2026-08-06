รถแทรกเตอร์ไฮบริด Zoomlion DV3504 เข้ารอบชิงชนะเลิศ 2 สาขาในเวที TOTY 2027 พร้อมแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าครั้งสำคัญของเครื่องจักรการเกษตรสมรรถนะสูงของจีน
News provided byZoomlion
07 Aug, 2026, 00:32 CST
เนเปิลส์ อิตาลี 7 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- รถแทรกเตอร์ไฮบริดรุ่น DV3504 ของ Zoomlion ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเกียรติยศ Tractor of the Year 2027 (TOTY 2027) ในสองสาขา ได้แก่ สาขาเครื่องจักรสมรรถนะสูง (HighPower - 300 แรงม้าขึ้นไป) และสาขาความยั่งยืน (Sustainable)
รางวัล TOTY เปิดตัวครั้งแรกในปี 2541 และจัดขึ้นอย่างอิสระโดย Trattori นิตยสารด้านเครื่องจักรการเกษตรของอิตาลี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรางวัลระดับมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรมเครื่องจักรการเกษตรระดับโลก งานประกวดประจำปี 2570 มีรถแทรกเตอร์ 23 รุ่น จาก 18 แบรนด์ทั่วโลกมาเข้าร่วม โดยมีการประเมินผลจากคณะกรรมการระดับนานาชาติ ซึ่งประกอบด้วยนักข่าวอิสระสายเครื่องจักรการเกษตร 26 ท่าน จาก 25 ประเทศ
การได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงสองสาขานี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของอุตสาหกรรมเครื่องจักรการเกษตรของจีน โดย DV3504 เป็นรถแทรกเตอร์สมรรถนะสูงจากจีนรุ่นแรกที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศของ TOTY นับตั้งแต่มีการจัดตั้งรางวัลนี้มา ซึ่งถือเป็นการทลายกำแพงที่ขวางกั้นรถแทรกเตอร์งานหนักของจีนในเวทีการแข่งขันที่มีอิทธิพลระดับโลกแห่งนี้มาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ รถคันนี้ยังเป็นเครื่องจักรการเกษตรสมรรถนะสูงของจีนเครื่องแรกที่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการอิสระระดับนานาชาติในด้านเทคโนโลยีไฮบริดดั้งเดิมและโซลูชันคาร์บอนต่ำอีกด้วย
DV3504 ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของการทำเกษตรกรรมขนาดใหญ่ โดยให้กำลังถึง 350 แรงม้า และติดตั้งระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าอัจฉริยะแบบกระจายศูนย์ MiDD (Meshed intelligent Direct Drive) ที่ Zoomlion พัฒนาขึ้นเอง ระบบนี้ใช้งานสถาปัตยกรรมขับเคลื่อนตรงแบบหลายมอเตอร์ ซึ่งให้พลังงานขับเคลื่อนทั้งในการเคลื่อนที่ ระบบ PTO และระบบไฮดรอลิกของรถแทรกเตอร์ได้อย่างอิสระ ทำให้สามารถส่งกำลังแบบแปรผันต่อเนื่องแบบโมดูลาร์ได้ พร้อมทั้งลดส่วนประกอบในการส่งกำลังทางกลลงได้ถึง 70% โดยประมาณ
เทคโนโลยีไฮบริดมอบความสมดุลระหว่างระยะเวลาการทำงานที่ยาวนาน พลังขับเคลื่อนที่แข็งแกร่ง และประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งแตกต่างจากโซลูชันพลังงานไฟฟ้าล้วนที่ยังคงเผชิญกับความท้าทายด้านความทนทาน และการทำงานที่ต้องรับภาระหนักอย่างต่อเนื่องสำหรับการใช้งานด้านการเกษตร รถแทรกเตอร์รุ่น DV3504 สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์ของ Zoomlion ที่มุ่งเน้นไปที่พลังงานไฮบริดและเทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับอุปกรณ์การเกษตรระดับพรีเมียม
การต่อยอดขีดความสามารถทางเทคโนโลยีที่สั่งสมมาจากธุรกิจเครื่องจักรกลก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงระบบพลังงานใหม่ การควบคุมอัจฉริยะ และการผลิตขั้นสูง ได้ช่วยให้ Zoomlion กำลังเร่งพลิกโฉมเครื่องจักรการเกษตรไปสู่ประสิทธิภาพและความยั่งยืนในระดับที่สูงขึ้น
Zoomlion ได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมาก นับตั้งแต่การเปิดตัวที่งาน AGRITECHNICA ประจำปี 2568 ณ เมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี ซึ่งได้ขยายตลาดเครื่องจักรการเกษตรไปทั่วโลก โดยเปลี่ยนสถานะจากผู้จัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติไปสู่การเป็นผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศในรางวัลชั้นนำของอุตสาหกรรมระดับโลกได้ภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งปี
ผู้ชนะรางวัล TOTY 2027 อย่างเป็นทางการจะได้รับการประกาศในงาน EIMA International ณ เมืองโบโลญญา ในเดือนพฤศจิกายน 2569
SOURCE Zoomlion
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