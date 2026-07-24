A Zoomlion fortalece seu suporte global aos clientes durante o período de condições climáticas adversas do verão

CHANGSHA, China, 24 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- As equipes de serviço da Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion" ou "Empresa"), que atuam em diversas linhas de produtos, incluindo guindastes para engenharia e equipamentos de içamento para a construção civil, continuaram prestando suporte aos clientes em diversos mercados internacionais durante o verão. A entrega de equipamentos, os reparos emergenciais, as atividades de conformidade regulatória e o suporte a feiras e exposições em condições de altas temperaturas na Europa, juntamente com o treinamento de segurança para operação de guindastes de torre na Arábia Saudita, refletem como a Zoomlion coloca em prática seu compromisso de serviço "MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA", por meio de suporte diário aos clientes e de serviços completos ao longo de todo o ciclo de vida dos equipamentos.

Um técnico de serviço da Zoomlion realiza inspeções de conformidade e serviços de manutenção relacionados ao RDW em um guindaste todo-o-terreno ZAT1600E, nos Países Baixos

A Zoomlion continua fortalecendo sua rede de serviços locais e o suporte de peças de reposição em toda a Europa. Durante o calor do verão, também forneceu às equipes de linha de frente suprimentos de proteção contra o calor e apoio logístico. Nos Países Baixos, a equipe de assistência técnica prestou suporte à entrega de um guindaste ZCT100 sob condições de altas temperaturas e realizou inspeções e ajustes minuciosos para garantir que a máquina entrasse em operação em perfeitas condições de funcionamento. Ainda nos Países Baixos, a equipe concluiu os serviços de manutenção e as adequações de conformidade regulatória relacionadas ao RDW (Peso Bruto de Operação) para um guindaste todo-o-terreno ZAT1600, auxiliando o cliente a atender aos requisitos operacionais locais, ao mesmo tempo que assegurava a confiabilidade do equipamento e preservava o valor do ativo.

Na Bósnia e Herzegovina, um grande guindaste ZAT1200 que estava operando em uma fábrica de produtos químicos sofreu uma falha na lança, o que interrompeu as operações. O técnico da Zoomlion foi até o local, identificou a avaria e concluiu os reparos e o comissionamento, permitindo que a máquina retomasse rapidamente suas operações e ajudando a reduzir o tempo de inatividade do cliente. Na Turquia, a equipe atendeu a uma falha no sistema de extensão e retração dos estabilizadores de um guindaste ZRT1100 de um cliente, realizando reparos e ajustes no local para restabelecer o desempenho operacional do equipamento.

O suporte técnico da Zoomlion também se estendeu às atividades de exposição. Na Espanha, os engenheiros de serviço prestaram suporte à instalação, ao comissionamento e à preparação dos equipamentos para uso em uma feira do setor em Zaragoza, ajudando a garantir que os guindastes da empresa fossem apresentados em condições operacionais adequadas e estáveis.

Para além da Europa, a equipe de assistência técnica de máquinas de elevação para construção da Zoomlion realizou recentemente uma campanha de assistência "MAIS DO QUE VOCÊ SE IMPORTA" no projeto Seven, localizado em Dammam, na Arábia Saudita. A equipe ofereceu treinamento especializado em segurança para guindastes de torre a 23 funcionários, incluindo operadores, sinalizadores, gerentes de segurança e equipe de instalação. Por meio de uma combinação de instrução teórica e orientação prática, o treinamento ajudou a aumentar a conscientização sobre segurança, a padronizar as práticas operacionais e a apoiar a execução mais segura dos projetos.

A Zoomlion continuará fortalecendo sua rede global de serviços, sua capacidade de fornecimento de peças de reposição e suas equipes locais, a fim de oferecer suporte confiável durante todo o ciclo de vida do produto e agregar mais valor aos clientes em todas as partes do mundo.

FONTE Zoomlion