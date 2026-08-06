Présélectionné dans deux catégories des prix « Tracteur de l'année 2027 » (TOTY 2027), le tracteur hybride Zoomlion DV3504 marque une avancée majeure pour les machines agricoles chinoises à forte puissance

NAPLES, Italie, 7 août 2026 /PRNewswire/ -- Le tracteur hybride DV3504 de Zoomlion a été présélectionné dans deux catégories des prestigieux prix Tracteur de l'année 2027 : Forte puissance (300 chevaux et plus) et Durable.

Lancés en 1998 et organisés de manière indépendante par la revue italienne Trattori, qui se consacre aux machines agricoles, les TOTY comptent parmi les prix professionnels les plus réputés dans le secteur mondial des machines agricoles. L'édition de 2027 a convoqué un jury international composé de 26 journalistes spécialisés dans les machines agricoles issus de 25 pays différents pour évaluer 23 tracteurs de 18 marques mondiales.

La nomination du tracteur hybride Zoomlion DV3504 dans deux catégories marque une étape importante pour le secteur chinois des machines agricoles. Premier tracteur chinois de forte puissance à figurer parmi les finalistes des prix TOTY depuis leur création, le DV3504 comble ainsi une lacune de longue date pour les tracteurs lourds chinois dans ce concours d'envergure mondiale. Il s'agit également de la première machine agricole chinoise de forte puissance à être reconnue par un jury international indépendant pour sa solution technologique hybride originale à faible empreinte carbone.

Conçu pour répondre aux exigences des exploitations agricoles de grande envergure, le DV3504 développe une puissance de 350 chevaux et est équipé du système de transmission électrique intelligente distribuée MiDD (transmission directe intelligente maillée) mis au point en interne par Zoomlion. Reposant sur une architecture à transmission directe multimoteur, ce système alimente de manière indépendante les fonctions de déplacement, de prise de force et hydraulique du tracteur pour permettre une transmission modulaire à variation continue, tout en réduisant d'environ 70 % les composants de la transmission mécanique.

Contrairement aux solutions entièrement électriques, qui posent encore des problèmes en matière d'autonomie et de fonctionnement continu à forte charge pour les applications agricoles lourdes, la technologie hybride offre un équilibre parfait entre utilisation prolongée, puissance élevée et bon rendement énergétique. Le modèle DV3504 illustre l'orientation stratégique de Zoomlion vers la motorisation hybride et les technologies intelligentes pour les équipements agricoles haut de gamme.

En tirant parti des compétences technologiques acquises dans le contexte de ses activités liées aux engins de chantier, notamment en ce qui concerne les nouveaux systèmes énergétiques, la commande intelligente et la fabrication avancée, Zoomlion accélère la transformation du secteur des machines agricoles vers davantage de performances et de durabilité.

Après ses débuts au salon AGRITECHNICA 2025 à Hanovre, en Allemagne, Zoomlion a franchi une étape décisive dans son expansion mondiale dans le domaine des machines agricoles : en l'espace d'un an, l'entreprise est passée du statut d'exposant international à celui de finaliste de prix mondiaux de premier plan dans le secteur.

Les lauréats définitifs des prix TOTY 2027 seront annoncés lors du salon EIMA International, qui se tiendra à Bologne en novembre 2026.