O Zeta Network Group apresenta seu foco estratégico na tokenização de ativos do mundo real como parte da estratégia institucional de tesouraria digital

NOVA YORK, 5 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- O Zeta Network Group ("Zeta") apresentou hoje seu foco estratégico na tokenização de ativos do mundo real como uma extensão potencial de sua abordagem institucional de tesouraria de ativos digitais, refletindo sua avaliação dos desenvolvimentos emergentes nas práticas de balanço patrimonial e gestão de capital.

À medida que os ativos digitais ganham maior aceitação entre as empresas de capital aberto, a Zeta observou que as estratégias de tesouraria estão evoluindo cada vez mais, indo além da simples detenção de ativos e caminhando para uma maior diversificação, eficiência de capital e alocação alinhada à governança. Nesse contexto, a tokenização de ativos do mundo real pode fornecer uma estrutura para representar instrumentos financeiros conhecidos na cadeia em formatos que sejam compatíveis com os padrões institucionais de risco, conformidade e relatórios.

A perspectiva da Zeta sobre a tokenização de ativos do mundo real é informada por suas atividades existentes com ativos digitais em diferentes partes da cadeia de valor. A empresa opera a upstream por meio da mineração de Bitcoin e administra uma posição substancial em ativos digitais. À medida que as estratégias de tesouraria amadurecem, o foco muda naturalmente para a forma como a liquidez digital pode ser combinada com instrumentos mais estáveis e rentáveis. Nesse contexto, a tokenização de ativos do mundo real representa uma área natural de avaliação estratégica, em vez de um distanciamento das atividades existentes.

"O Bitcoin demonstrou seu papel como um ativo digital líquido e transparente", afirmou Patrick Ngan, diretor de investimentos da Zeta. "Com o tempo, o desenvolvimento de ativos tokenizados do mundo real tem o potencial de complementar essa liquidez, introduzindo maior previsibilidade, estabilidade de rendimento e gestão de duração dentro de uma estrutura de tesouraria disciplinada."

A Zeta considera a tokenização de ativos do mundo real como uma extensão das práticas estabelecidas de tesouraria, em vez de uma substituição das finanças tradicionais. Ao permitir a exposição a classes de ativos familiares por meio de formatos digitais mais eficientes, essa estratégia pode ajudar a manter a resiliência do balanço patrimonial, preservando os padrões de governança e controle interno esperados em ambientes de mercado público.

A empresa está atualmente avaliando potenciais classes de ativos, modelos de infraestrutura e considerações operacionais relacionadas à tokenização de ativos do mundo real. Quaisquer iniciativas futuras serão avaliadas de acordo com os requisitos regulamentares aplicáveis, as normas contábeis e as expectativas de governança das empresas de capital aberto.

A Zeta afirmou que continuará a monitorar os desenvolvimentos do mercado e o progresso regulatório à medida que avança em sua estratégia institucional de tesouraria de ativos digitais, com foco na disciplina de capital, transparência e gestão de balanço patrimonial de longo prazo.

Sobre a Zeta Network Group

A Zeta Network Group (Nasdaq: ZNB) é uma empresa de infraestrutura digital e tecnologia financeira listada nos Estados Unidos, pioneira na convergência entre as finanças tradicionais e a economia de ativos digitais. O Grupo está desenvolvendo uma plataforma financeira institucional centrada em Bitcoin que integra gestão de tesouraria de ativos digitais, agregação de liquidez de Bitcoin e operações sustentáveis de mineração de Bitcoin, tudo dentro de uma estrutura regulamentada pela Nasdaq.

Liderada por uma equipe global de especialistas em finanças e tecnologia, a Zeta Network está redefinindo as finanças digitais institucionais ao combinar a governança e a transparência de uma empresa de capital aberto com a inovação e a escalabilidade da blockchain para criar uma ponte confiável entre os mercados de capitais e as finanças descentralizadas.

