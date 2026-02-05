Zeta Network Group describe su enfoque estratégico en la tokenización de activos del mundo real como parte de la estrategia institucional de tesorería digital

NUEVA YORK, 5 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Zeta Network Group ("Zeta") presentó hoy su enfoque estratégico en la tokenización de activos del mundo real como una posible ampliación de su enfoque institucional de tesorería de activos digitales, lo que refleja su evaluación de los nuevos avances en las prácticas de gestión del balance general y del capital.

A medida que los activos digitales ganan una mayor aceptación entre las empresas públicas, Zeta observa que las estrategias de tesorería están evolucionando cada vez más allá de la simple tenencia de activos, y en su lugar hacia una mayor diversificación, eficiencia del capital y despliegue alineado con la gobernanza. En este contexto, la tokenización de activos del mundo real puede proporcionar un marco para representar instrumentos financieros familiares on-chain (en una red blockchain) en formatos que sean coherentes con los estándares institucionales de riesgo, cumplimiento y presentación de informes.

La perspectiva de Zeta acerca de la tokenización de activos del mundo real se basa en sus actividades actuales con activos digitales en diferentes partes de la cadena de valor. La empresa opera en la fase inicial mediante la minería de bitcoines y gestiona una importante posición de tesorería en activos digitales. A medida que las estrategias de tesorería maduran, el enfoque se desplazará naturalmente hacia cómo combinar la liquidez digital con instrumentos más estables y rentables. En ese contexto, la tokenización de activos del mundo real representa un área natural de evaluación estratégica, más que una desviación de las actividades existentes.

"El bitcoin demostró su papel como activo digital líquido y transparente", afirma Patrick Ngan, director de inversiones de Zeta. "Con el tiempo, el desarrollo de activos del mundo real tokenizados tiene el potencial de complementar esa liquidez al introducir una mayor previsibilidad, estabilidad de rendimiento y gestión de la duración dentro de un marco de tesorería disciplinado".

Zeta considera la tokenización de activos del mundo real como una extensión de las prácticas de tesorería establecidas, en lugar de un sustituto de las finanzas tradicionales. Al permitir la exposición a clases de activos conocidos mediante formatos digitales más eficientes, este enfoque puede respaldar la resiliencia del balance general, al mismo tiempo que preserva los estándares de gobernanza y control interno que se esperan en los entornos de los mercados públicos.

Actualmente, la empresa evalúa las posibles clases de activos, los modelos de infraestructura y las consideraciones operativas relacionadas con la tokenización de activos del mundo real. Cualquier iniciativa futura se evaluará de acuerdo con los requisitos reglamentarios aplicables, las normas contables y las expectativas de gobernanza de las empresas públicas.

Zeta declaró que seguirá supervisando la evolución del mercado y los avances normativos a medida que avanza en su estrategia institucional de tesorería de activos digitales, para centrarse en la disciplina de capital, la transparencia y la gestión del balance a largo plazo.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, tal y como se definen en la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y en la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, formuladas de conformidad con las disposiciones de "salvaguardia" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995.

Acerca de Network Group

Zeta Network Group (Nasdaq: ZNB) es una empresa de infraestructura digital y tecnología financiera que cotiza en la bolsa en Estados Unidos y es pionera en la convergencia de las finanzas tradicionales y la economía de activos digitales. El grupo desarrolla una plataforma financiera institucional centrada en Bitcoin que integra la gestión de tesorería de activos digitales, la consolidación de liquidez de Bitcoin y las operaciones sostenibles de minería de Bitcoin, todo ello dentro del marco regulado del Nasdaq.

Dirigida por un equipo mundial de expertos en finanzas y tecnología, Zeta Network redefine las finanzas digitales institucionales al fusionar la gobernanza y la transparencia de una empresa pública con la innovación y la escalabilidad de la blockchain, para crear un puente de confianza entre los mercados de capitales y las finanzas descentralizadas.

Para más información, visite ir.thezetanetwork.com.

