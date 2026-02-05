Zeta Network Group delinea l'attenzione strategica sulla tokenizzazione degli asset del mondo reale come parte della strategia di tesoreria digitale istituzionale

NEW YORK, 5 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Zeta Network Group ("Zeta") ha delineato oggi il suo focus strategico sulla tokenizzazione degli asset reali come potenziale estensione del suo approccio istituzionale alla tesoreria di asset digitali, riflettendo la sua valutazione degli sviluppi emergenti nelle pratiche di gestione del bilancio e del capitale.

Con la crescente accettazione degli asset digitali tra le società quotate in borsa, Zeta ha osservato che le strategie di tesoreria si stanno evolvendo sempre più al di là della semplice detenzione di asset, puntando invece a una maggiore diversificazione, efficienza del capitale e un'implementazione allineata alla governance. In questo contesto, la tokenizzazione di asset reali può fornire un quadro per rappresentare strumenti finanziari familiari on-chain in formati coerenti con gli standard istituzionali di rischio, conformità e reporting.

Il punto di vista di Zeta sulla tokenizzazione degli asset reali si fonda sulle sue attività esistenti in asset digitali in diverse parti della catena del valore. La società opera a monte attraverso il mining di Bitcoin e gestisce una posizione consistente di tesoreria di asset digitali. Con la maturazione delle strategie di tesoreria, l'attenzione si sposterà naturalmente verso il modo in cui la liquidità digitale può essere abbinata a strumenti più stabili e redditizi. In tale contesto, la tokenizzazione degli asset reali rappresenta un'area naturale di valutazione strategica piuttosto che un allontanamento dalle attività esistenti.

"Bitcoin ha dimostrato il suo ruolo di asset digitale liquido e trasparente", ha affermato Patrick Ngan, Chief Investment Officer di Zeta. "Nel tempo, lo sviluppo di asset reali tokenizzati ha il potenziale di integrare tale liquidità introducendo maggiore prevedibilità, stabilità dei rendimenti e gestione della durata all'interno di un quadro di tesoreria disciplinato".

Zeta considera la tokenizzazione degli asset reali come un'estensione delle consolidate pratiche di tesoreria, anziché un sostituto della finanza tradizionale. Consentendo l'esposizione a classi di asset familiari attraverso formati digitali più efficienti, questo approccio può supportare la resilienza del bilancio, preservando al contempo gli standard di governance e di controllo interno previsti negli ambienti del mercato pubblico.

La società attualmente sta valutando potenziali classi di asset, modelli infrastrutturali e considerazioni operative relative alla tokenizzazione di asset reali. Eventuali iniziative future saranno valutate in linea con i requisiti normativi applicabili, gli standard contabili e le aspettative di governance delle società quotate.

Zeta ha dichiarato che continuerà a monitorare gli sviluppi del mercato e i progressi normativi man mano che porta avanti la sua strategia istituzionale di tesoreria di asset digitali, concentrandosi sulla disciplina del capitale, sulla trasparenza e sulla gestione del bilancio a lungo termine.

Dichiarazioni previsionali

Informazioni su Zeta Network Group

Zeta Network Group (Nasdaq: ZNB) è una società di infrastrutture digitali e tecnologie finanziarie quotata negli Stati Uniti, pioniera della convergenza tra finanza tradizionale ed economia delle risorse digitali. Il Gruppo sta sviluppando una piattaforma di finanza istituzionale incentrata su Bitcoin che integra la gestione della tesoreria degli asset digitali, l'aggregazione della liquidità di Bitcoin e operazioni di mining di Bitcoin sostenibili, il tutto all'interno di un quadro regolamentato del Nasdaq.

Guidata da un team globale di esperti di finanza e tecnologia, Zeta Network sta ridefinendo la finanza digitale istituzionale unendo la governance e la trasparenza di una società pubblica con l'innovazione e la scalabilità della blockchain per creare un ponte affidabile tra i mercati dei capitali e la finanza decentralizzata.

