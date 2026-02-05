Zeta Network Group schetst strategische focus op tokenisatie van real-world assets als onderdeel van institutionele digitale treasurystrategie

NEW YORK, 5 februari 2026 /PRNewswire/ -- Zeta Network Group ("Zeta") heeft vandaag zijn strategische focus uiteengezet op de tokenisatie van real-world assets als een mogelijke uitbreiding van zijn institutionele digitale-asset-treasurybenadering. Deze focus weerspiegelt de beoordeling van het bedrijf van opkomende ontwikkelingen in balansbeheer en kapitaalmanagement.

Nu digitale activa steeds breder worden geaccepteerd door beursgenoteerde ondernemingen, constateert Zeta dat treasurystrategieën zich geleidelijk ontwikkelen voorbij louter het aanhouden van activa, en zich steeds meer richten op diversificatie, kapitaalefficiëntie en inzet in lijn met governanceprincipes. In die context kan de tokenisatie van real-world assets een kader bieden voor het onchain representeren van vertrouwde financiële instrumenten in vormen die aansluiten bij institutionele normen op het gebied van risico, naleving en rapportage.

Zeta's visie op tokenisatie van real-world assets is gebaseerd op zijn bestaande activiteiten omtrent digitale-assets in verschillende delen van de waardeketen. Het bedrijf is upstream actief via Bitcoin-mining en beheert daarnaast een substantiële digitale-asset-treasurypositie. Naarmate treasurystrategieën verder volwassen worden, verschuift de focus vanzelfsprekend naar de vraag hoe digitale liquiditeit kan worden gecombineerd met stabielere, rendement genererende instrumenten. In die context vormt de tokenisatie van real-world assets een logisch gebied voor strategische evaluatie, en geen afwijking van de bestaande activiteiten.

"Bitcoin heeft zijn rol aangetoond als een liquide en transparant digitaal activum", aldus Patrick Ngan, Chief Investment Officer van Zeta. "Op termijn heeft de ontwikkeling van getokeniseerde real-world assets het potentieel om die liquiditeit aan te vullen door meer voorspelbaarheid, stabiel rendement en looptijdbeheer te introduceren binnen een gedisciplineerd treasurykader."

Zeta beschouwt de tokenisatie van real-world assets als een uitbreiding van gevestigde treasurypraktijken, en niet als een vervanging van traditionele financiële structuren. Door via efficiëntere digitale vormen blootstelling aan vertrouwde activaklassen mogelijk te maken, kan deze benadering de veerkracht van de balans ondersteunen, terwijl de governance- en interne-controlestandaarden behouden blijven die in publieke marktomgevingen worden verwacht.

Het bedrijf beoordeelt momenteel potentiële activaklassen, infrastructuurmodellen en operationele overwegingen met betrekking tot tokenisatie van real-world assets. Eventuele toekomstige initiatieven zullen worden geëvalueerd in overeenstemming met toepasselijke regelgeving, boekhoudkundige normen en governance-verwachtingen voor beursgenoteerde ondernemingen.

Zeta gaf aan marktontwikkelingen en vooruitgang in regelgeving nauwlettend te blijven volgen terwijl het zijn institutionele digitale-asset-treasurystrategie verder ontwikkelt, met een focus op kapitaalsdiscipline, transparantie en balansbeheer voor de langetermijn.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen zoals gedefinieerd onder Section 27A van de Securities Act van 1933 en Section 21E van de Securities Exchange Act van 1934, opgesteld in overeenstemming met de "safe harbor"-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze verklaringen, die de verwachtingen van het bedrijf weerspiegelen met betrekking tot toekomstige financiële en operationele prestaties, maken gebruik van termen als "gelooft", "schat", "verwacht", "plant", "projecteert", "beoogt", "potentieel", "doel", "vooruitzicht", "kan", "zou kunnen", "zal", "zou moeten", "ongeveer" en soortgelijke uitdrukkingen om de onzekerheid van toekomstige gebeurtenissen of resultaten aan te geven. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, aannames en prognoses van het bedrijf en omvatten oordelen over toekomstige economische omstandigheden, concurrentiedynamiek, marktontwikkelingen en zakelijke beslissingen, waarvan vele inherent moeilijk nauwkeurig te voorspellen zijn en grotendeels buiten de controle van het bedrijf liggen. Daarnaast zijn deze verklaringen onderhevig aan talrijke bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten van het bedrijf wezenlijk afwijken van de resultaten die in dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden gesuggereerd. Deze factoren omvatten onder meer uiteenlopende economische omstandigheden, concurrentiedruk, wijzigingen in regelgeving en andere risico's die van tijd tot tijd worden opgenomen in de jaarverslagen en andere documenten die het bedrijf indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission. Gezien deze en andere risico's, onzekerheden en aannames dient geen overmatig vertrouwen te worden gesteld in deze toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen gelden uitsluitend op de datum van dit persbericht en, tenzij wettelijk vereist, aanvaardt het bedrijf geen verplichting om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te herzien of bij te werken.

Over Zeta Network Group

Zeta Network Group (Nasdaq: ZNB) is een in de Verenigde Staten beursgenoteerd digitaal infrastructuur- en fintechbedrijf dat de convergentie van traditionele financiële markten en de digitale-asset-economie vormgeeft. De groep ontwikkelt een Bitcoin-gericht institutioneel financieringsplatform dat digitaal treasurybeheer, aggregatie van Bitcoin-liquiditeit en duurzame Bitcoin-miningactiviteiten integreert, binnen een gereguleerd Nasdaq-kader.

Onder leiding van een wereldwijd team van financiële en technologische experts herdefinieert Zeta Network institutionele digitale financiën door de governance en transparantie van een beursgenoteerde onderneming te combineren met de innovatie en schaalbaarheid van blockchaintechnologie, en zo een betrouwbare brug te slaan tussen kapitaalmarkten en gedecentraliseerde financiën.

Ga voor meer informatie naar ir.thezetanetwork.com.

Voor mediavragen

[email protected]