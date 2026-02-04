Zeta Network Group présente son orientation stratégique axée sur la tokenisation d'actifs du monde réel dans le cadre de sa stratégie institutionnelle en matière de trésorerie numérique

NEW YORK, 4 février 2026 /PRNewswire/ -- Zeta Network Group (« Zeta ») a présenté aujourd'hui son orientation stratégique axée sur la tokenisation d'actifs du monde réel en tant qu'extension potentielle de son approche institutionnelle de la trésorerie des actifs numériques, reflétant son évaluation des nouveautés dans les pratiques en matière de gestion des bilans et des capitaux.

Alors que les actifs numériques sont de plus en plus acceptés par les entreprises publiques, Zeta a observé que les stratégies en matière de trésorerie évoluent de plus en plus au-delà de la simple détention d'actifs, et s'orientent plutôt vers une plus grande diversification, l'efficacité du capital et un déploiement aligné sur la gouvernance. Dans ce contexte, la tokenisation d'actifs du monde réel peut offrir un cadre pour représenter des instruments financiers bien connus on-chain dans des formats compatibles avec les normes institutionnelles en matière de risque, de conformité et d'information.

Le point de vue de Zeta sur la tokenisation des actifs du monde réel s'appuie sur ses activités existantes dans le domaine des actifs numériques à différents niveaux de la chaîne de valeur. L'entreprise opère en amont par le biais du minage de bitcoins et gère une position de trésorerie substantielle en actifs numériques. À mesure que les stratégies de trésorerie mûrissent, l'accent est naturellement mis sur la manière dont les liquidités numériques peuvent être associées à des instruments plus stables et porteurs de rendement. Dans ce contexte, la tokenisation d'actifs du monde réel représente un domaine naturel d'évaluation stratégique plutôt qu'une rupture par rapport aux activités existantes.

« Le bitcoin a démontré son rôle d'actif numérique liquide et transparent », a déclaré Patrick Ngan, directeur des investissements de Zeta. « Au fil du temps, le développement d'actifs du monde réel tokenisés a le potentiel de compléter cette liquidité en introduisant une plus grande prévisibilité, une stabilité des rendements et une gestion de la durée dans un cadre de trésorerie discipliné. »

Zeta considère la tokenisation des actifs du monde réel comme une extension des pratiques de trésorerie établies, plutôt que comme un remplacement du financement traditionnel. En permettant l'exposition à des classes d'actifs bien connues par le biais de formats numériques plus efficaces, cette approche peut favoriser la résilience du bilan tout en préservant les normes de gouvernance et de contrôle interne attendues dans les environnements de marché public.

L'entreprise évalue actuellement les classes d'actifs potentiels, les modèles d'infrastructure et les considérations opérationnelles liées à la tokenisation d'actifs du monde réel. Toute initiative future sera évaluée en fonction des exigences réglementaires applicables, des normes comptables et des attentes en matière de gouvernance des entreprises publiques.

Zeta a déclaré qu'elle continuerait à suivre l'évolution du marché et les avancées de la réglementation tout en faisant progresser sa stratégie institutionnelle de trésorerie d'actifs numériques, en mettant l'accent sur la discipline du capital, la transparence et la gestion du bilan à long terme.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives telles que définies à la section 27A du Securities Act de 1933 et à la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, formulées conformément aux dispositions de la « sphère de sécurité » du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations, qui reflètent les projections de l'entreprise concernant ses performances financières et opérationnelles futures, emploient des termes tels que « croire », « estimer », « anticiper », « s'attendre à », « planifier », « projeter », « avoir l'intention de », « potentiel », « cibler », « viser », « prédire », « perspectives », « chercher à », « but », « objectif », « supposer », « envisager », « continuer », « positionné », « prévision », « probable », « peut », « pourrait », « sera », « devrait », « approximativement » et autres expressions similaires pour exprimer l'incertitude des futurs événements ou résultats. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes, hypothèses et projections actuelles de l'entreprise, impliquant des jugements sur les futures conditions économiques, les paysages concurrentiels, la dynamique du marché et les décisions commerciales, dont beaucoup sont intrinsèquement difficiles à prédire avec précision et échappent en grande partie au contrôle de l'entreprise. En outre, ces déclarations sont soumises à une multitude de risques, d'incertitudes et d'autres variables connus et inconnus qui pourraient faire diverger de manière significative les résultats réels de l'entreprise de ceux décrits dans toute déclaration prospective. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, la variation des conditions économiques, les pressions concurrentielles, les changements réglementaires et d'autres risques qui peuvent être inclus dans les rapports annuels et autres documents que l'entreprise dépose de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse) des États-Unis. En raison de ces risques et d'autres risques, incertitudes et hypothèses, il convient de ne pas se fier outre mesure à ces déclarations prévisionnelles. En outre, ces déclarations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et, sauf si la loi l'exige, l'entreprise n'est pas tenue de réviser ou d'actualiser publiquement les déclarations prospectives pour quelque raison que ce soit.

À propos de Zeta Network Group

Zeta Network Group (Nasdaq : ZNB) est une société d'infrastructure numérique et de technologie financière cotée en bourse aux États-Unis, pionnière de la convergence entre la finance traditionnelle et l'économie des actifs numériques. Le groupe développe une plateforme de finance institutionnelle centrée sur le bitcoin qui intègre la gestion de trésorerie en actifs numériques, l'agrégation de liquidités en bitcoin et des opérations durables de minage de bitcoin dans le cadre réglementé du Nasdaq.

Dirigée par une équipe mondiale d'experts en finance et en technologie, la société Zeta Network redéfinit la finance numérique institutionnelle en fusionnant la gouvernance et la transparence d'une société ouverte avec l'innovation et l'évolutivité de la chaîne de blocs pour créer un lien de confiance entre les marchés de capitaux et la finance décentralisée.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur ir.thezetanetwork.com.

