OMRON doa cerca de 3.200 unidades de monitores de pressão arterial para campanha global de exames de pressão no Dia Mundial da Hipertensão

KYOTO, Japão, 30 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A OMRON Healthcare Co., Ltd. com sede em Muko, província de Kyoto, Japão, anuncia ser a patrocinadora oficial do Mês de Medição de Maio (MMM), uma campanha global para aumentar a conscientização sobre o rastreamento da pressão arterial e promover a prevenção, detecção e controle da hipertensão. A MMM foi criada pela Sociedade Internacional de Hipertensão em 2017 e, desde então, a Empresa participa desta campanha global. Um total acumulado de cerca de 26.000 monitores de pressão arterial foi doado a 100 países e regiões, apoiando mais de 6 milhões de pessoas no total que mediram sua pressão arterial até o momento. 17 de maio será o Dia Mundial da Hipertensão e há diversos eventos organizados por sociedades e comitês regionais em todo o mundo. Por meio dessa iniciativa, a Empresa apoia a medição da pressão arterial em pacientes hipertensos e a detecção precoce da fibrilação atrial, considerada uma arritmia com risco de vida.

A pressão arterial flutua ao longo do dia em resposta a uma variedade de fatores, como temperatura, umidade e fatores físicos, incluindo estresse. Portanto, é essencial monitorar a pressão arterial em casa, além de exames de saúde regulares em instalações médicas. Um estudo descobriu que se estima que a hipertensão arterial cause mais de 10 milhões de mortes em todo o mundo todos os anos. Outra pesquisa no Japão mostra que 40% dos pacientes com hipertensão desconhecem seus sintomas ou não a tratam, mesmo sabendo da condição (*1). Se a hipertensão não for tratada, pode causar um aumento no risco de doenças cardíacas/cerebrais potencialmente fatais, como acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca. Por outro lado, a detecção precoce e o manejo adequado são bem conhecidos por prevenir a progressão deste tipo de doenças. O objetivo da OMRON ao participar desta campanha é melhorar a sensibilização para o monitoramento doméstico da pressão arterial e a detecção precoce de doenças.

Em 2024, a campanha MMM é realizada de 1 de maio a 31 de julho, com base no Dia Mundial da Hipertensão, a 17 de maio, e uma campanha global de monitoramento terá lugar para mais de 1 milhão de pessoas com mais de 18 anos. Para quem visitar os locais do evento, será fornecida uma série de conselhos profissionais, incluindo terapia nutricional, melhoria do estilo de vida e controle da pressão arterial, e um teste para medir o nível de risco de fibrilação atrial estará disponível, se desejarem. A fibrilação atrial é a causa mais comum de acidente vascular cerebral cardioembólico e pode ser uma fonte de embolia cerebral cardiogênica. A pesquisa mostra que os pacientes hipertensos têm uma incidência de fibrilação atrial três vezes maior do que as pessoas normais (*2). Este ano, a Empresa doará 3.200 conjuntos de monitores de pressão arterial (BPMs) de braço, incluindo um novo modelo com ECG integrado que permite aos usuários registrar o ECG enquanto monitoram sua pressão arterial com o objetivo de apoiar a detecção precoce de fibrilação atrial em pacientes hipertensos.

A Empresa tem apoiado campanhas de medição da pressão arterial em casa em todo o mundo para alcançar sua visão de Rumo ao ZERO (zero doenças cerebrovasculares e cardiovasculares). A OMRON continuará a participar em atividades de sensibilização para a medição da pressão arterial em casa e o registo de ECG para apoiar a detecção precoce de riscos de doenças cardiovasculares.

