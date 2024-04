OMRON spendet am Welt-Hypertonie-Tag rund 3.200 Blutdruckmessgeräte für die weltweite Blutdruckuntersuchungs-Kampagne

KYOTO, Japan, 30. April 2024 /PRNewswire/ -- OMRON Healthcare Co., Ltd. mit Sitz in Muko, Präfektur Kyoto, Japan, kündigt an, offizieller Sponsor des May Measurement Month (MMM) zu sein, einer weltweiten Kampagne zur Sensibilisierung für die Blutdruckuntersuchung und zur Förderung der Prävention, Erkennung und Kontrolle von Bluthochdruck. Der MMM wurde 2017 von der Internationalen Gesellschaft für Bluthochdruck ins Leben gerufen, und seither beteiligt sich das Unternehmen an dieser globalen Kampagne. Insgesamt wurden rund 26.000 Blutdruckmessgeräte in 100 Ländern und Regionen gespendet, so dass bisher insgesamt über 6 Millionen Menschen bei der Messung ihres Blutdrucks unterstützt wurden. Der 17. Mai ist der Welt-Hypertonie-Tag, und es gibt verschiedene Veranstaltungen, die von regionalen Gesellschaften und Ausschüssen weltweit organisiert werden. Mit dieser Initiative unterstützt das Unternehmen die Blutdruckmessung bei Bluthochdruckpatienten und die Früherkennung von Vorhofflimmern, das als lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung gilt.

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202404229813-O1-KVQG0oC5

Der Blutdruck schwankt im Laufe des Tages in Abhängigkeit von einer Vielzahl von Faktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und körperlichen Faktoren, einschließlich Stress. Daher ist es wichtig, den Blutdruck zu Hause zu überwachen, zusätzlich zu den regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen in medizinischen Einrichtungen. Eine Studie ergab, dass Bluthochdruck jedes Jahr weltweit schätzungsweise mehr als 10 Millionen Todesfälle verursacht. Eine andere Untersuchung in Japan zeigt, dass 40 % der Bluthochdruckpatienten sich ihrer Symptome nicht bewusst sind oder sie unbehandelt lassen, selbst wenn sie sich der Erkrankung bewusst sind (*1). Bleibt der Bluthochdruck unbehandelt, kann er das Risiko für lebensbedrohliche Herz-/Hirnkrankheiten wie Schlaganfall und Herzversagen erhöhen. Andererseits ist bekannt, dass eine frühzeitige Erkennung und eine angemessene Behandlung das Fortschreiten dieser Art von Krankheiten verhindern können. Mit der Teilnahme an dieser Kampagne will OMRON das Bewusstsein für die häusliche Blutdrucküberwachung und die Früherkennung von Krankheiten verbessern.

2024 erstreckt sich die MMM-Kampagne vom 1. Mai bis zum 31. Juli und baut auf dem Welt-Hypertonie-Tag am 17. Mai auf; außerdem wird eine globale Untersuchungskampagne für mehr als 1 Million Menschen über 18 Jahren durchgeführt. Wer die Veranstaltungsorte besucht, erhält eine Reihe professioneller Ratschläge, einschließlich Ernährungstherapie, Verbesserung des Lebensstils und Blutdruckmanagement, und kann auf Wunsch einen Test zur Messung des Risikos von Vorhofflimmern durchführen lassen. Vorhofflimmern ist die häufigste Ursache für einen kardioembolischen Schlaganfall und kann eine Quelle für eine kardiogene Hirnembolie sein. Untersuchungen haben ergeben, dass Bluthochdruckpatienten dreimal häufiger an Vorhofflimmern erkranken als normale Menschen (*2). In diesem Jahr wird das Unternehmen 3.200 Oberarm-Blutdruckmessgeräte spenden, darunter ein neues Modell mit integriertem EKG, das es den Benutzern ermöglicht, während der Blutdruckmessung ein EKG aufzuzeichnen, um die Früherkennung von Vorhofflimmern bei Bluthochdruckpatienten zu unterstützen.

Das Unternehmen hat weltweit Kampagnen zur Blutdruckmessung zu Hause unterstützt, um seine Vision "Going for ZERO" (Null zerebrovaskuläre und kardiovaskuläre Krankheiten) zu erreichen. OMRON wird sich weiterhin an Sensibilisierungsmaßnahmen für die Blutdruckmessung zu Hause und die EKG-Aufzeichnung beteiligen, um die Früherkennung von Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Website: https://maymeasure.org/

Anmerkungen:

(*1) The Japanese Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension (JSH 2019)

(*2) Senoo K,Yukawa A, Ohkura T, et al. Screening for untreated atrial fibrillation in the elderly population: A community-based study. Pizzi C, ed. PLoS ONE.2022;17(6):e0269506.