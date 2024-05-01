歐姆龍在世界高血壓日向全球血壓篩查活動捐贈約3200台血壓計

日本京都2024年5月1日 /美通社/ -- 總部位於日本京都府向日市的歐姆龍健康醫療有限公司宣佈成為全民關注血壓月(MMM)的官方贊助商，這是一項旨在提高血壓篩查意識並促進高血壓預防、檢測和控制的全球活動。MMM由國際高血壓學會於2017年推出，從那時起，歐姆龍就參與了這一全球活動，累計向100個國家和地區捐贈了約26,000台血壓計，支持了600多萬人進行血壓測量。5月17日被定為世界高血壓日，世界各地的地區協會和機構組織了各種各樣的活動。通過這一舉措，該公司支持高血壓患者的血壓測量和危及生命的心律失常房顫的早期檢測。

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血壓在一天中會因各種因素而波動，例如溫度、濕度和包括壓力在內的生理因素。因此，除了在醫療機構定期進行健康檢查外，還必須在家中監測血壓。一項研究發現，高血壓預計每年導致全球超過1000萬人死亡。日本的另一項研究表明，40%的高血壓患者沒有意識到自己的症狀，或者即使他們知道也沒有進行治療（*1）。如果高血壓沒有得到及時治療，可能會導致中風和心衰等危及生命的心臟/腦部疾病的風險增加。另一方面，眾所周知，早期發現和適當的管理可以防止這些類型的疾病進一步發展。歐姆龍參與這項活動的目的是提高對家庭血壓監測和疾病及早發現的意識。

2024年，MMM活動在5月17日世界高血壓日的基礎上從5月1日持續到7月31日，將為18歲以上的100多萬人開展全球篩查活動。到場的人士將獲得一系列專業建議，包括營養療法、改善生活方式和血壓管理，如果需要還可以獲得測量房顫風險水平的測試。房顫是心源性中風最常見的原因，也可能是心源性腦栓塞的來源。研究表明，高血壓患者的房顫發生率是正常人的三倍（*2）。今年，該公司將捐贈3,200套上臂血壓計(BPM)，包括一種內置心電圖的新型號，支持用戶在監測血壓的同時記錄心電圖，以支持高血壓患者房顫的早期檢測。

該公司支持全球家庭血壓測量活動，以實現其「Going for Zero 」（零腦血管及心血管疾病）的願景。歐姆龍將繼續開展家庭血壓測量和心電圖記錄的宣傳活動，以支持心血管疾病風險的早期檢測。

瞭解更多信息，請訪問網站：https://maymeasure.org/

註：

(*1) 日本高血壓學會高血壓管理指南 (JSH 2019)

(*2) Senoo K,Yukawa A, Ohkura T, et al. 篩查老年人群中未經治療的房顫：一項社區研究. Pizzi C, ed. PLoS ONE.2022;17(6):e0269506.

SOURCE OMRON Healthcare Co., Ltd.