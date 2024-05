OMRON fait don de 3 200 tensiomètres à la campagne mondiale de dépistage de la pression artérielle à l'occasion de la Journée mondiale de l'hypertension

KYOTO, Japon, 1er mai 2024 /PRNewswire/ -- OMRON Healthcare Co., Ltd. basé à Muko, préfecture de Kyoto, Japon, annonce être le sponsor officiel du Mois de la mesure de mai (MMM,) une campagne mondiale visant à sensibiliser au dépistage de la pression artérielle et à promouvoir la prévention, la détection et le contrôle de l'hypertension. Le MMM a été créé par la Société internationale de l'hypertension en 2017, et depuis lors, la société a participé à cette campagne mondiale. Un total cumulé d'environ 26 000 tensiomètres a été donné à 100 pays et régions, ce qui a aidé plus de 6 millions de personnes au total à prendre leur tension artérielle jusqu'à présent. Le 17 mai sera la Journée mondiale de l'hypertension, et divers événements seront organisés par les sociétés et comités régionaux dans le monde entier. Grâce à cette initiative, l'entreprise soutient la mesure de la pression artérielle chez les patients hypertendus et la détection précoce de la fibrillation auriculaire, qui est considérée comme une arythmie potentiellement mortelle.

Logo : https://kyodonewsprwire.jp/img/202404229813-O1-KVQG0oC5

La pression artérielle fluctue tout au long de la journée en réponse à divers facteurs tels que la température, l'humidité et des facteurs physiques comme le stress. Il est donc essentiel de surveiller sa tension artérielle à domicile, en plus des examens médicaux réguliers. Selon une étude, l'hypertension artérielle serait à l'origine de plus de 10 millions de décès par an dans le monde. Une autre étude menée au Japon montre que 40 % des patients souffrant d'hypertension ignorent leurs symptômes ou ne les traitent pas, même s'ils sont conscients de leur état (*1). Si l'hypertension n'est pas traitée, elle peut entraîner une augmentation du risque de maladies cardiaques et cérébrales potentiellement mortelles, telles que les accidents vasculaires cérébraux et l'insuffisance cardiaque. En revanche, une détection précoce et une prise en charge adéquate sont bien connues pour prévenir l'évolution de ces types de maladies. L'objectif d'OMRON en participant à cette campagne est d'améliorer la sensibilisation à la surveillance de la pression artérielle à domicile et à la détection précoce des maladies.

En 2024, la campagne MMM se déroulera du 1er mai au 31 juillet, avec comme point central la Journée mondiale de l'hypertension, le 17 mai, et une campagne mondiale de dépistage sera organisée pour plus d'un million de personnes âgées de plus de 18 ans. Les personnes qui se rendront sur les sites de l'événement pourront bénéficier de conseils professionnels, notamment en matière de thérapie nutritionnelle, d'amélioration du mode de vie et de gestion de la tension artérielle, et, si elles le souhaitent, d'un test permettant de mesurer le niveau de risque de fibrillation auriculaire. La fibrillation auriculaire est la cause la plus fréquente d'accident vasculaire cérébral cardioembolique et peut être à l'origine d'une embolie cérébrale cardiogénique. Les recherches montrent que les patients hypertendus ont une incidence de fibrillation auriculaire trois fois plus élevée que les personnes en bonne santé (*2). Cette année, l'entreprise fera don de 3 200 tensiomètres à bras, dont un nouveau modèle avec ECG intégré qui permet aux utilisateurs d'enregistrer l'ECG tout en surveillant leur tension artérielle, dans le but de favoriser la détection précoce de la fibrillation auriculaire chez les patients souffrant d'hypertension artérielle.

La société a soutenu des campagnes de mesure de la pression artérielle à domicile dans le monde entier afin de réaliser son objectif « Going for ZERO » (zéro maladie cérébrovasculaire et cardiovasculaire). OMRON continuera à s'engager dans des activités de sensibilisation à la mesure de la tension artérielle à domicile et à l'enregistrement de l'ECG pour favoriser la détection précoce des risques de maladies cardiovasculaires.

Pour plus d'informations, consultez le site Internet à l'adresse https://maymeasure.org/

