OMRON dona unas 3.200 unidades de monitores de presión arterial a la campaña mundial de detección de la presión arterial en el Día Mundial de la Hipertensión

KIOTO, Japón, 30 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- OMRON Healthcare Co., Ltd., con sede en Muko, prefectura de Kioto, Japón, anuncia que será el patrocinador oficial del Mes de la Medición de Mayo (MMM, en inglés), una campaña mundial para concientizar sobre el monitoreo de la presión arterial y promover la prevención, la detección y el control de la hipertensión. El MMM fue establecido por la Sociedad Internacional de Hipertensión en 2017 y desde entonces, la empresa ha participado en esta campaña mundial. Se donó un total acumulado de unos 26.000 tensiómetros a 100 países y regiones; gracias a ello, más de 6 millones de personas se han tomado la presión arterial hasta la fecha. El 17 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hipertensión, que sociedades y comités regionales de todo el mundo conmemoran con diversos eventos. A través de esta iniciativa, la empresa apoya la medición de la presión arterial en pacientes hipertensos y la detección temprana de la fibrilación auricular, considerada una arritmia potencialmente mortal.

Durante el día, la presión arterial fluctúa en respuesta a diversos factores, como la temperatura, la humedad y factores físicos, como el estrés. Por lo tanto, es fundamental monitorear la presión arterial en casa, además de someterse a revisiones periódicas en centros médicos. Según un estudio, se calcula que la hipertensión causa más de 10 millones de fallecimientos al año en todo el mundo. Otra investigación realizada en Japón muestra que el 40% de los pacientes hipertensos no son conscientes de sus síntomas u omiten tratarlos aunque sean conscientes de su enfermedad (*1). Si la hipertensión no se trata, puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiacas y cerebrales potencialmente mortales, como el ictus y la insuficiencia cardiaca. Por otra parte, es bien sabido que la detección temprana y el tratamiento adecuado evitan que este tipo de enfermedades se agraven. El objetivo de OMRON al participar en esta campaña es elevar la conciencia sobre el control de la presión arterial en casa y la detección temprana de enfermedades.

En 2024, la campaña MMM se extenderá desde el 1 de mayo hasta el 31 de julio, incluido el Día Mundial de la Hipertensión, el 17 de mayo, y se llevará a cabo una campaña mundial de detección para más de un millón de personas mayores de 18 años. Quienes acudan a lugares de eventos recibirán una serie de consejos profesionales, como terapia nutricional, mejora del estilo de vida y control de la presión arterial, y si lo desean, podrán someterse a una prueba para medir su nivel de riesgo de fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la causa más frecuente de ictus cardioembólico y puede ser una fuente de embolia cerebral cardiogénica. Las investigaciones demuestran que los pacientes hipertensos registran una incidencia de fibrilación auricular tres veces superior a la de personas sanas (*2). Este año, la empresa donará 3.200 conjuntos de tensiómetros para la parte superior del brazo, incluido un nuevo modelo con ECG incorporado que permite a los usuarios registrar el ECG mientras monitorean su presión arterial con el objetivo de apoyar la detección temprana de la fibrilación auricular en pacientes hipertensos.

La empresa ha apoyado campañas de medición de la presión arterial en casa en todo el mundo para alcanzar su visión de "Going for ZERO" (cero enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares). OMRON seguirá participando en actividades de concientización sobre la medición de la presión arterial en casa y el registro del ECG para contribuir a la detección temprana de riesgos de enfermedades cardiovasculares.

Para obtener más información, visite el siguiente sitio web: https://maymeasure.org/

Notas:

(*1) The Japanese Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension (Directrices de la Sociedad Japonesa de Hipertensión para el control de la hipertensión) (JSH 2019)

(*2) Senoo K,Yukawa A, Ohkura T, et al. Screening for untreated atrial fibrillation in the elderly population: A community-based study (Examen de la fibrilación auricular no tratada en la población anciana: Un estudio basado en la comunidad). Pizzi C, ed. PLoS ONE.2022;17(6):e0269506.

