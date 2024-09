Os displays de tela grande da Hisense elevam o jogo a novas alturas no IFA 2024

Marketing

QINGDAO, China, 8 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Hisense, líder global em eletrodomésticos e produtos eletrônicos, elevou o nível no IFA 2024, a maior feira de produtos eletrônicos da Europa. Sob o tema "O futuro da tecnologia orientado pelo cenário", a Hisense exibiu seus inovadores displays de tela grande e parcerias de aprimoramento de jogos com Black Myth: Wukong e produtos certificados pelo Xbox. Black Myth: Wukong fascina os jogadores na Zona de Experiência Imersiva da Hisense

As TVs Hisense U7 e E7 PRO mergulham os consumidores no mundo épico de Black Myth Wukong (PRNewsfoto/Hisense) O Hisense Laser Cinema PX3 PRO é o primeiro projetor de alcance ultracurto "projetado para o XBox" (PRNewsfoto/Hisense) O Hisense Laser Smart Mini Projector C2 Ultra oferece uma experiência de jogo imersiva de última geração em tela grande no XBox (PRNewsfoto/Hisense) Experimente uma grandiosidade cinemática com a Hisense ULED X Mini LED UX de 110 (PRNewsfoto/Hisense) Descubra a mistura entre arte e inovação com a TV Hisense Canvas S7 de 65 polegadas (PRNewsfoto/Hisense)

O aclamado Black Myth: Wukong está fascinando os jogadores com sua mitologia chinesa profundamente enraizada. Como parceira global oficial, a Hisense ofereceu aos entusiastas de jogos uma aventura épica no IFA, com uma zona de experiência dedicada mergulhando os visitantes no mundo de "Jornada ao Oeste."

As TVs de 100 polegadas da Hisense trazem à vida o mundo de Black Myth: Wukong, com cores vibrantes e ação com uma belíssima resolução em 4K, com as TVs Hisense U7 e E7 PRO oficialmente recomendadas para o jogo, contribuindo com uma jogabilidade imersiva através de recursos que incluem o Game Mode PRO de 144Hz e Quantum Dot Color.

Com o modo de imagem exclusivo Black Myth: Wukong, projetado especificamente para o jogo, as TVs Hisense U7 e E7 PRO oferecem qualidade de imagem excepcional com HDR aprimorado, calibração precisa de cor e detalhes escuros melhorados. Os graves profundos e a tecnologia Dolby Audio imersiva, integradas ao subwoofer embutido, emocionam com uma experiência áudio-visual impressionante.

Experiências de jogo em tela grande com o Hisense Premium Laser Projector "projetado para o Xbox"

As TVs de tela grande da Hisense ofereceram uma experiência de jogo sem igual ao público do IFA 2024. A Hisense fez parceria com o Xbox mais cedo esse ano para melhorar a experiência de jogo e entretenimento domésticos com tecnologia de display a laser de última geração.

O Hisense Laser Cinema PX3 PRO, primeiro projetor de alcance ultracurto "projetado para o XBox", define novos padrões para a imersão em jogos. Uma tela 4K personalizável, com tamanhos de projeção super grandes de 80 a 150 polegadas, certificados para Dolby Vision e IMAX Enhanced, oferece visuais de tirar o fôlego. Uma taxa alta de atualização de até HSR240 garante uma jogabilidade perfeita, ideal para títulos de ação em ritmo acelerado. Recursos avançados, como a tecnologia MEMC e Auto-Low Latency Mode, oferecem um desempenho suave e sem atrasos para aprimorar as sessões de jogos.

A Hisense também exibiu seu Laser Smart Mini Projector C2 Ultra em 4K, certificado pelo Xbox recentemente, seguido da certificação "projetado para o Xbox" para a Hisense Laser Cinema PX3-PRO em julho.

Os visitantes mergulharam em um mundo de aventuras, com o C2 Ultra oferecendo uma experiência de projeção versátil, abrangendo entre 65 e 300 polegadas, com alto brilho e contraste garantindo belíssimas imagens, mesmo em ambientes bem iluminados.

O C2 Ultra apresenta Auto Low Latency Mode and tecnologia MEMC para uma jogabilidade tranquila, com uma taxa de atualização de até 240 quadros, fornecendo imagens nítidas e claras. Os mini projetores laser tricolores avançados da Hisense trazem à tona imagens de nível superior. Uma gama de cores ultra alta de 110% BT.2020 e certificações IMAX Enhanced e Dolby Vision, fornecem uma experiência cinemática com brilho e preto incríveis. Uma projeção de até 300 polegadas suporta jogos em tela dividida, perfeito para diversão multijogador.

Eleve seu entretenimento doméstico com as inovações da TV Hisense

A Hisense também está expandindo suas ofertas para atender às diversas necessidades de entretenimento das famílias com a apresentação das suas séries ULED X e TV Canvas no IFA 2024.

O ULED X Mini LED de 110 polegadas UX da Hisense é uma obra-prima cinematográfica, ultrapassando as fronteiras da televisão tradicional. A tecnologia revolucionária Mini-LED X, com mais de 40.000 zonas de escurecimentos locais e um brilho máximo de até 10.000 nits, oferece um nível de contraste e exibições profissionais únicas. O Hi-View Engine X proprietário da Hisense, poderoso chipset de IA, fornece processamento em tempo real sem igual para cada cena. O Dynamic X-Display entrega uma qualidade de imagem cristalina em qualquer ângulo e sob quaisquer condições de luminosidade, noite ou dia.

A tecnologia Quantum Dot Color cria um espetáculo visual, imergindo os espectadores em um mundo de cor e claridade, ao passo que o sistema de som CineStage X Surround com 4.2.2 canais oferece um cenário de áudio multidimensional que envolve a audiência, criando uma experiência de entretenimento verdadeiramente imersiva.

A TV Hisense Canvas S7 de 65 polegadas é uma mistura cativante entre arte e tecnologia. Seu Art Mode transforma a TV em uma galeria de arte pessoal usando centenas de artes gratuitas, com a tela anti-reflexo Hi-Matte Display e suporte de parede elegante, dando a impressão de uma tela com a textura de uma pintura. Os clientes podem escolher de uma StyleSwap Frames coloridas para suas opções personalizáveis.

O comprometimento da Hisense com a tecnologia orientada pelo cenário consistentemente posiciona as necessidades dos usuários como prioridade, oferecendo produtos de TV mais inteligentes e focadas no usuário para o entretenimento doméstico.

Sobre a Hisense

A Hisense é a marca líder global em eletrodomésticos e produtos eletrônicos e parceira oficial da UEFA EURO 2024™. Segundo a Omdia, a Hisense ficou em 2º lugar no ranking global de vendas de TVs e em 1º lugar em TVs de 100 polegadas em 2023 e no primeiro trimestre de 2024. A empresa expandiu-se rapidamente, passando a operar em mais de 160 países e se especializou em produtos multimídia, eletrodomésticos e informações inteligentes de TI.

