Широкоформатные мониторы Hisense на IFA 2024 выводят игровой процесс на новый уровень

Знаменитая игра Black Myth: Wukong покоряет геймеров глубокой связью с древней китайской мифологией. Являясь официальным глобальным партнером игры, компания Hisense подарила геймерам грандиозное приключение на выставке IFA, а также специальную игровую зону острых ощущений, погружающую посетителей в мир «Путешествия на Запад».

100-дюймовые телевизоры Hisense оживляют мир Black Myth: Wukong, наполняя его яркими красками и потрясающим разрешением 4K. Официально рекомендованные для этой игры телевизоры Hisense U7 и E7 PRO полностью погружают в игровой процесс благодаря таким функциям, как режим Game Mode PRO с частотой144 Гц и цветовая гамма, улучшенная за счет квантовых точек (Quantum Dot Color).

Эксклюзивный графический режим Black Myth: Wukong, разработанный специально для игры, позволяет телевизорам Hisense U7 и E7 PRO обеспечить исключительное качество изображения с улучшенным разрешением HDR, точной калибровкой цвета и повышенной детализацией темных участков. Глубокие басы и технология объемного звука Dolby Audio, интегрированная во встроенный низкочастотный динамик, дарят потрясающие аудиовизуальные впечатления.

Игровые возможности на широкоформатном мониторе с лазерным проектором Hisense премиум-класса «Designed for Xbox»

Телевизоры Hisense с большим экраном обеспечили гостям IFA 2024 беспрецедентный игровой опыт. Ранее в этом году компания Hisense заключила партнерское соглашение с Xbox, чтобы улучшить качество домашних игр и развлечений за счет новейших лазерных технологий.

Hisense Laser Cinema PX3-PRO, первый ультракороткофокусный лазерный проектор «Designed for Xbox» (созданный для Xbox), устанавливает новые стандарты для игрового процесса с эффектом присутствия. Настраиваемый дисплей с разрешением 4K и гигантским (от 80 до 150 дюймов) проекционным экраном, сертифицированный для Dolby Vision и IMAX Enhanced, обеспечивает потрясающие визуальные эффекты. Высокая частота обновления до HSR240 обеспечивает плавную смену последовательности изображений, идеально подходящую для игр со стремительным развитием сюжета. Передовые функции, включая технологию MEMC и режим Auto-Low Latency Mode, обеспечивают плавный игровой процесс с низким временем задержки в динамичных игровых сеансах.

Компания Hisense также продемонстрировала свой лазерный мини-проектор с разрешением 4K Laser Smart Mini Projector C2 Ultra, недавно сертифицированный для Xbox после получения в июле сертификата «Designed for Xbox» для модели Hisense Laser Cinema PX3-PRO.

Посетители погрузились в мир приключений благодаря проектору C2 Ultra, который обеспечивает универсальную проекцию для диагонали от 65 до 300 дюймов с высокой яркостью и контрастностью и потрясающим качеством картинки даже при хорошем освещении.

Благодаря автоматическому режиму низкой задержки (Auto-Low Latency Mode) и технологии MEMC, C2 Ultra поддерживает плавный игровой процесс с частотой обновления до 240 кадров, обеспечивающей высокую четкость изображения. Современные трехцветные лазерные мини-проекторы Hisense обеспечивают качество изображения нового уровня. Сверхвысокий цветовой охват, равный 110% пространства BT.2020, и сертификаты IMAX Enhanced и Dolby Vision обеспечивают кинематографический эффект с невероятной яркостью и глубоким черным цветом. Проектор с диагональю до 300 дюймов поддерживает игры с разделенным экраном, что идеально подходит для многопользовательских приложений.

Улучшите качество домашних развлечений с помощью инновационных телевизоров Hisense

Компания Hisense расширяет диапазон своих предложений, чтобы удовлетворить разнообразные потребности в развлечениях для всей семьи, представив на выставке IFA 2024 телевизоры серий ULED X и Canvas.

110-дюймовый телевизор Hisense ULED X Mini LED UX — шедевр поистине кинематографического качества, выходящий за рамки традиционной телевизионной техники. Революционная технология Mini-LED X, предлагающая более 40.000 зон локального затемнения и пиковую яркость до 10.000 нит, создает для этих моделей уровень контрастности и уникальность профессиональных мониторов. Фирменный процессор Hi-View Engine X от Hisense — мощный чипсет на основе ИИ — обеспечивает непревзойденную обработку каждой сцены в режиме реального времени. Экран Dynamic X-Display обеспечивает кристально чистое изображение под любым углом и при любом освещении, как в ночное, так и в дневное время.

Технология квантовых точек Quantum Dot Color создает визуальное пиршество, погружая зрителей в мир цвета и четкости, а 4.2.2-канальная система объемного звучания CineStage X Surround формирует многомерный звуковой ландшафт, окутывающий зрителя и помогающий достичь поразительного развлекательного эффекта.

65-дюймовый телевизор Hisense Canvas TV S7 — это завораживающий сплав искусства и технологии. Режим Art Mode превращает телевизор в личную художественную галерею с бесплатным доступом к сотням произведений искусства, а антибликовый дисплей Hi-Matte и плоский дизайн с возможностью настенного монтажа создают иллюзию текстурированного экрана, напоминающего холст. Пользователь может выбрать цветную рамку StyleSwap с учетом собственных вариантов настройки.

Приверженность Hisense технологиям, основанным на сценариях, последовательно ставит во главу угла потребности пользователей, предлагая более интеллектуальную и ориентированную на пользователя телевизионную технику для домашних развлечений.

О компании Hisense

Компания Hisense, один из ведущих мировых брендов бытовой техники и потребительской электроники, является официальным партнером UEFA EURO 2024™. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

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