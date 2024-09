Duże ekrany Hisense wynoszą granie na nowe wyżyny podczas IFA 2024

Entuzjastycznie przyjęta gra Black Myth: Wukong urzeka graczy głębokim zakorzenieniem w chińskiej mitologii. Jako oficjalny partner globalny, Hisense zapewnił graczom epickie doświadczenia podczas targów IFA dzięki specjalnej strefie doświadczeń zanurzającej odbiorców w świat rodem z „Wędrówki na Zachód".

100-calowe telewizory Hisense powołują do życia świat gry Black Myth: Wukong w żywych kolorach i z oszałamiającą akcją w rozdzielczości 4K, a rekomendowane do gry telewizory Hisense U7 i E7 PRO oferują wciągające wrażenia z grania dzięki takim funkcjom, jak 144Hz Game Mode PRO i Quantum Dot Color.

Dzięki wyjątkowemu trybowi obrazu Black Myth: Wukong zaprojektowanemu specjalnie do tej gry, telewizory Hisense U7 i E7 PRO oferują niezrównaną jakość obrazu ulepszoną przez HDR. precyzyjną kalibrację koloru i lepsze detale w ciemnych obszarach. Głęboki bas i immersyjna technologia Dolby Audio zintegrowana z wbudowanym subwooferem, zachwycają doskonałymi wrażeniami audiowizualnymi.

Gra na dużym ekranie z projektorem Hisense Premium Laser „Designed for Xbox"

Duże telewizory Hisense zapewniły uczestnikom targów IFA 2024 nie mające sobie równych wrażenia z grania. W tym roku Hisense nawiązał współpracę z platformą Xbox, aby podnieść jakość domowego grania i rozrywki dzięki supernowoczesnej technologii wyświetlania laserowego.

Hisense Laser Cinema PX3-PRO, pierwszy projektor z ultrakrótkim rzutem z etykietą „Designed for Xbox", wyznacza nowe standardy wciągającego grania. Możliwy do dostosowania wyświetlacz 4K z obszarem projekcji 80 cali lub 150 cali w wersji super-dużej, certyfikowany dla Dolby Vision i IMAX Enhanced, zapewnia zapierające dech w piersiach wrażenia wizualne. Wysoka częstotliwość odświeżania do HSR240 pozwala na płynną grę i idealnie nadaje się do tytułów z szybką akcją. Zaawansowane funkcje, takie jak technologia MEMC i tryb Auto-Low Latency, zapewniają płynne, pozbawione opóźnień działanie w czasie sesji gry.

Hisense zaprezentował także swój projektor 4K Laser Smart Mini Projector C2 Ultra, który ostatnio otrzymał certyfikację Xbox po uzyskaniu wyróżnienia „Designed for Xbox" przez Hisense Laser Cinema PX3-PRO w lipcu.

Uczestnicy targów mogli zanurzyć się w świat przygody, podczas gdy C2 Ultra oferował wszechstronne wrażenia projekcyjne od 65 do 300 cali przy wysokiej jasności i współczynniku kontrastu, co przekładało się na oszałamiający obraz w jasno oświetlonym otoczeniu.

C2 Ultra wyposażony jest w tryb niskich opóźnień Auto Low Latency i technologię MEMC, która umożliwia płynne granie przy częstotliwości odświeżania do 240 klatek, co zapewnia niezwykle ostry obraz. Zaawansowane miniprojektory Hisense pure tri-color to rewolucja w jakości obrazu. Pokrywająca w 110% standard BT.2020 ultra-szeroka gama kolorów oraz certyfikaty IMAX Enhanced i Dolby Vision pozwalają uzyskać kinowe wrażenia z niesamowitą jasnością i odwzorowaniem czerni. Projekcja do 300 cali obsługuje granie z podzielonym ekranem, doskonałe dla każdego fana gier wieloosobowych.

Wynieś swoją domową rozrywkę na wyżyny dzięki innowacjom Hisense TV

Hisense rozszerza swoją ofertę, aby spełniać różnorodne potrzeby rozrywkowe rodzin i wprowadza serie ULED X i Canvas TV na IFA 2024.

110-calowy Hisense ULED X Mini LED UX to kinowe dzieło sztuki, które przekracza granice tradycyjnej telewizji. Rewolucyjna technologia Mini-LED X posiadająca ponad 40 tys. stref lokalnego wygaszania i maksymalną jasność do 10 tys. nitów, zapewnia wyjątkowy poziom kontrastu właściwy profesjonalnym wyświetlaczom. Własny silnik Hisense Hi-View Engine X, wydajny układ AI, zapewnia niezrównane parametry przetwarzania w czasie rzeczywistym każdej sceny. Dynamic X-Display zapewnia kryształową ostrość obrazu pod każdym kątem i w każdych warunkach oświetleniowych, niezależnie od pory dnia i nocy.

Technologia Quantum Dot Color tworzy wizualny spektakl, zanurzając widzów w świecie kolorów i wyrazistego obrazu, zaś system dźwięku CineStage X Surround z kanałami 4.2.2 zapewnia wielowymiarowy krajobraz dźwiękowy, który otacza widzów, tworząc w pełni immersyjną rozrywkę.

65-calowy telewizor Hisense Canvas S7 to urzekające połączenie sztuki i technologii. Jego tryb artystyczny (Art Mode) zamienia telewizor w osobistą galerię sztuki z wykorzystaniem setek darmowych dzieł sztuki, a eliminujący odblaski wyświetlacz Hi-Matte i elegancki uchwyt ścienny tworzą wrażenie płótna. Klienci mogą wybrać spośród ramek StyleSwap Frames.

Zaangażowanie firmy Hisense w technologie oparte o scenariusze stawia użytkownika na pierwszym miejscu, oferując mu bardziej inteligentne i skupione na użytkowniku produkty telewizyjne do domowej rozrywki.

Hisense

Hisense to wiodąca globalna marka sprzętu AGD i elektroniki użytkowej, która była oficjalnym partnerem UEFA EURO 2024™. Według rankingu Omnia, Hisense zajmuje 2. miejsce na świecie pod względem dostaw telewizorów i jest liderem w sprzedaży telewizorów 100" zarówno w 2023 r. jak i w pierwszym kwartale 2024 r. Firma cały czas dynamicznie się rozwija i obecnie działa już w 160 państwach, specjalizując się w produktach multimedialnych, urządzeniach RTV i AGD oraz inteligentnych rozwiązaniach IT.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2498498/1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2498499/2.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2498500/3.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2498501/4.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2498502/5.jpg