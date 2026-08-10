Os novos aparelhos auditivos ReSound Sensia™ amplificam a voz que você quer ouvir -- não apenas a voz mais alta.

Automaticamente, com precisão e comprovadamente.

BALLERUP, Dinamarca, 10 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A GN, líder global em tecnologia auditiva, anuncia o ReSound Sensia™, uma nova linha de aparelhos auditivos premium desenvolvida com base na nova plataforma de IA da empresa. O ReSound Sensia combina o classificador ambiental mais preciso do mundo, um beamformer direcional avançado de 4 microfones e redução de ruído por meio de uma rede neural profunda (DNN) para realçar automaticamente a fala que o usuário deseja ouvir. Essa poderosa combinação de tecnologias foi comprovada como eficaz para lidar com problemas de audição em ambientes ruidosos por instituições renomadas mundialmente e por usuários em cenários reais.

ReSound Sensia™ é uma nova linha de aparelhos auditivos premium desenvolvida com base na nova plataforma de IA da GN.

"Os aparelhos auditivos que usam redução de ruído DNN podem suprimir o ruído de fundo, mas a maioria faz isso sem levar em consideração o que o ouvinte realmente quer ouvir", disse Peter Justesen, presidente da divisão de Audição da GN. "Na prática, isso significa que a voz mais alta no ambiente é amplificada, mesmo que muitas vezes não seja aquela que o usuário está tentando seguir. O ReSound Sensia destaca a fala na qual as pessoas querem se concentrar. Isso é possível graças a uma nova plataforma de IA combinada com um trio de tecnologias de ponta que trabalham em conjunto com o cérebro para proporcionar maior clareza."

O ReSound Sensia, o menor aparelho auditivo com IA do mundo1 , é alimentado pela nova plataforma de IA da GN e apresenta o Intelligent All-Around, uma abordagem inovadora para o processamento de som. No coração do recurso Intelligent All-Around, o AcoustIQ™ classifica o ambiente sonoro com precisão em tempo real. Com 88% mais precisão na classificação e ativação de recursos do que a solução premium mais próxima,2 esse recurso garante que os ajustes sejam feitos no momento certo, proporcionando ao usuário do aparelho auditivo o máximo de benefício auditivo naquele ambiente. A tecnologia AcoustIQ orquestra o beamforming (formação de feixe) de quatro microfones líder de mercado da ReSound Sensia. Ela permite que os usuários se concentrem no que desejam ouvir, posicionando-se apenas de frente para a fonte de fala. Além disso, uma nova abordagem de redução de ruído baseada em redes neurais profundas (DNN) ajuda a melhorar automaticamente a qualidade das conversas.

"Com o ReSound Sensia, adotamos uma abordagem centrada no usuário, incorporando diversas inovações técnicas orquestradas pelo AcoustIQ. Ele classifica com precisão o ambiente de audição e ativa cada recurso quando o usuário precisa", acrescentou Laurel Christensen, PhD, diretora de audiologia da GN. "O ReSound Sensia é confiável para ativar os recursos que melhoram a audição em ambientes ruidosos, quando necessário, sem decidir pelo usuário o que ele deve ouvir. Para os profissionais de saúde, esse engajamento automático se traduz em resultados práticos, já que o desempenho em ambientes difíceis não depende mais de o paciente se lembrar de trocar de programa."

Projetados para funcionar com processadores de som Cochlear™

A GN também está lançando o ReSound Sensia™ Bimodal e o ReSound Enzo™ IA Bimodal, projetados para funcionar com os processadores de som Cochlear® Nucleus® para oferecer desempenho integrado, conectividade confiável e uma experiência auditiva bimodal perfeita. Este último passo na colaboração da GN com a Cochlear, por meio da Smart Hearing Alliance, reflete a dedicação conjunta a essa jornada e o compromisso de oferecer soluções bimodais de última geração.

A linha ReSound Sensia e a linha equivalente Beltone Illuminate estarão disponíveis nos EUA, na Alemanha e na Áustria em 20 de agosto, com lançamento em outros mercados nos meses seguintes.

Leia o anúncio completo em https://www.gn.com/Newsroom/News#!#2026%7CEnglish%7CPressRelease.

Referências

Dados proprietários da GN em arquivo (2026) Groth e Cui (2026)

FONTE GN Hearing