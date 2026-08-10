Los nuevos audífonos ReSound Sensia™ realzan la voz que usted desea escuchar, no solo la más fuerte

Automáticamente, con precisión y eficacia comprobada

BALLERUP, Dinamarca, 10 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- GN, líder mundial en tecnología auditiva, anuncia ReSound Sensia™, una nueva familia de audífonos de alta gama basados en la nueva plataforma de IA de la compañía. ReSound Sensia combina el clasificador ambiental más preciso del mundo, un avanzado formador de haces direccional de 4 micrófonos y la reducción de ruido mediante redes neuronales profundas (DNN) para realzar automáticamente el habla en la que el usuario desea concentrarse. Esta potente combinación de tecnologías ha demostrado su eficacia para mejorar la audición en entornos ruidosos, tanto por instituciones de renombre mundial como por usuarios en situaciones reales.

ReSound Sensia™ is a new family of premium hearing aids built on GN's new AI platform.

"Los audífonos que utilizan la reducción de ruido DNN pueden suprimir el ruido de fondo, pero la mayoría lo hace sin tener en cuenta lo que el oyente realmente quiere oír", afirmó Peter Justesen, presidente de la división de audición de GN. "En la práctica, esto significa que se amplifica la voz más fuerte del entorno, aunque a menudo no sea la que el usuario intenta seguir. ReSound Sensia resalta el habla en la que las personas quieren concentrarse. Esto es posible gracias a una nueva plataforma de IA combinada con tres tecnologías líderes que interactúan con el cerebro para ofrecer una mayor claridad".

ReSound Sensia, el audífono con IA más pequeño del mundo¹, funciona con la nueva plataforma de IA de GN e introduce Intelligent All-Around, un enfoque innovador para el procesamiento del sonido. En el corazón de la función Intelligent All-Around, AcoustIQ™ clasifica con precisión el entorno sonoro en tiempo real, con una precisión un 88 % mayor en la clasificación y la activación de funciones que la solución premium más cercana². Esto garantiza que las funciones se activen en el momento preciso, asegurando que el usuario del audífono obtenga el máximo beneficio auditivo en ese entorno. AcoustIQ coordina la tecnología líder de formación de haces de 4 micrófonos de ReSound Sensia, que permite a los usuarios concentrarse en lo que desean escuchar simplemente mirando hacia la fuente de voz, junto con un nuevo enfoque de reducción de ruido basado en redes neuronales profundas (DNN) que ayuda a realzar las conversaciones automáticamente.

"Con ReSound Sensia, hemos adoptado un enfoque centrado en el usuario, incorporando múltiples innovaciones técnicas coordinadas por AcoustIQ, que clasifica con precisión el entorno auditivo y activa cada función cuando el usuario la necesita", añadió Laurel Christensen, Ph.D., responsable de Audiología de GN. "ReSound Sensia ofrece la garantía de activar las funciones que mejor mejoran la audición en entornos ruidosos cuando se necesitan, sin tomar la decisión de qué escuchar por el usuario. Para los profesionales de la salud, esta activación automática se traduce en mejores resultados en la práctica, ya que el rendimiento en entornos difíciles ya no depende de que el paciente recuerde cambiar de programa".

Diseñado para funcionar con los procesadores de sonido Cochlear™

GN también presenta ReSound Sensia™ Bimodal y ReSound Enzo™ IA Bimodal, diseñados para funcionar con los procesadores de sonido Cochlear® Nucleus® y ofrecer un rendimiento integrado, conectividad fiable y una experiencia auditiva bimodal fluida. Este nuevo paso en la colaboración de GN con Cochlear a través de la Smart Hearing Alliance refleja la dedicación compartida y el compromiso de ofrecer soluciones bimodales de vanguardia.

La gama ReSound Sensia y la familia equivalente Beltone Illuminate estarán disponibles en EE.UU., Alemania y Austria el 20 de agosto, y se extenderán a más mercados en los próximos meses.

Lea el anuncio completo en https://www.gn.com/Newsroom/News#!#2026%7CEnglish%7CPressRelease.

Referencias