Los nuevos audífonos ReSound Sensia™ realzan la voz que quieres oír, no solo la más alta

De forma automática, precisa y con eficacia probada.

BALLERUP, Dinamarca, 10 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- GN, líder mundial en tecnología auditiva, presenta ReSound Sensia™, una nueva familia de audífonos de primerísima calidad basada en la nueva plataforma de IA de la empresa. ReSound Sensia combina el clasificador ambiental más preciso del mundo, un avanzado formador de haz direccional de cuatro micrófonos y la reducción de ruido mediante una red neuronal profunda (DNN) para realzar automáticamente el habla en la que el usuario desea centrarse. Esta potente combinación de tecnologías ha demostrado su eficacia para mejorar la audición en entornos ruidosos, tanto por parte de instituciones de prestigio mundial como de los propios usuarios en situaciones de la vida real.

ReSound Sensia™ es una flamante gama de audífonos prémium basada en la nueva plataforma de IA de GN.

"Los audífonos que utilizan la reducción de ruido mediante DNN pueden suprimir el ruido de fondo, pero la mayoría lo hace sin tener en cuenta lo que el oyente realmente quiere oír", explicó Peter Justesen, presidente de la división de audífonos de GN. "En la práctica, esto significa que se amplifica la voz más alta del entorno, aunque muchas veces no sea la que el usuario está intentando seguir. ReSound Sensia resalta el habla en la que las personas quieren centrarse. Esto es posible gracias a una nueva plataforma de IA, combinada con un trío de tecnologías punteras que interactúan con el cerebro para aportar claridad".

ReSound Sensia, el audífono con IA más pequeño del mundo1, funciona con la nueva plataforma de IA de GN e introduce "Intelligent All-Around", un enfoque innovador para el procesamiento del sonido. Como elemento central de la función "Intelligent All-Around", AcoustIQ™ clasifica con precisión el entorno sonoro en tiempo real, con un 88 % más de precisión en la clasificación y la activación de funciones que la solución prémium más parecida.2 Esto garantiza que las funciones se activen en el momento en que se necesitan, asegurando que el usuario del audífono obtenga el máximo beneficio auditivo en ese entorno. AcoustIQ coordina la tecnología vanguardista de formación de haces con 4 micrófonos de ReSound Sensia, que permite a los usuarios centrarse en lo que desean oír con solo orientarse hacia la fuente del habla, junto con un nuevo método de eliminación de ruido basado en DNN que ayuda automáticamente a mejorar la calidad de las conversaciones.

"Con ReSound Sensia hemos adoptado un enfoque centrado en el usuario, incorporando múltiples innovaciones técnicas coordinadas por AcoustIQ, que clasifica con precisión el entorno auditivo y activa cada función cuando el usuario la necesita", añadió Laurel Christensen, Ph.D. y directora de Audiología de GN. "Se puede confiar en que ReSound Sensia activará las funciones que mejoren la audición en entornos ruidosos cuando sean necesarias, sin decidir qué debe escuchar el usuario. Para los profesionales sanitarios, esta participación automática se traduce en resultados clínicos, ya que el rendimiento en entornos difíciles ya no depende de que el paciente se acuerde de hacer el cambio de programas".

Concebidos para funcionar con los procesadores de sonido Cochlear™

GN presenta también los modelos ReSound Sensia™ Bimodal y ReSound Enzo™ IA Bimodal, diseñados para funcionar con los procesadores de sonido Cochlear® Nucleus® con el fin de ofrecer un rendimiento integrado, una conectividad confiable y una experiencia auditiva bimodal sin interrupciones. Este último paso en la colaboración de GN con Cochlear a través de la Smart Hearing Alliance refleja la dedicación compartida a este proyecto y el compromiso de ofrecer soluciones bimodales de última generación.

La gama ReSound Sensia y la familia equivalente Beltone Illuminate estarán disponibles en Estados Unidos, Alemania y Austria a partir del 20 de agosto, y se irán incorporando más mercados en los próximos meses.

Lea el comunicado completo en https://www.gn.com/Newsroom/News#!#2026%7CEnglish%7CPressRelease.

Referencias

Datos propios en archivo de GN (2026) Groth y Cui (2026)

FUENTE GN Hearing