Les nouvelles aides auditives ReSound Sensia™ mettent en avant la voix que vous souhaitez entendre, pas seulement la plus forte

De manière automatique, précise et fiable.

BALLERUP, Danemark, 10 août 2026 /PRNewswire/ -- GN, leader mondial des technologies auditives, annonce ReSound Sensia™, une nouvelle gamme d'appareils auditifs haut de gamme conçue sur la nouvelle plateforme d'IA de l'entreprise. ReSound Sensia associe le classificateur d'environnement le plus précis au monde, un système de formation de faisceaux directionnel à quatre microphones et une réduction du bruit par réseau neuronal profond (DNN) pour mettre automatiquement en avant la voix sur laquelle l'utilisateur souhaite se concentrer. Cette combinaison de technologies a fait ses preuves pour améliorer l'audition dans les environnements bruyants, tant auprès d'établissements de renommée mondiale que chez les utilisateurs dans des situations réelles.

ReSound Sensia™ is a new family of premium hearing aids built on GN's new AI platform.

« Les appareils auditifs dotés d'un système de réduction du bruit basé sur un DNN permettent de supprimer les bruits de fond, mais la plupart le font sans tenir compte de ce que l'utilisateur souhaite réellement entendre », déclare Peter Justesen, président de la division Hearing de GN. « Concrètement, cela signifie que c'est la voix la plus forte dans l'environnement qui est amplifiée, même si ce n'est souvent pas celle que l'utilisateur cherche à suivre. ReSound Sensia met en avant les voix sur lesquelles les utilisateurs souhaitent se concentrer. Cela est rendu possible grâce à une nouvelle plateforme d'IA associée à trois technologies de pointe qui interagissent avec le cerveau pour apporter de la clarté. »

ReSound Sensia, la prothèse auditive dotée d'IA la plus petite au monde1, s'appuie sur la nouvelle plateforme d'IA de GN et introduit Intelligent All-Around, une approche innovante du traitement du son. Au cœur de la fonctionnalité Intelligent All-Around, AcoustIQ™ analyse avec précision l'environnement sonore en temps réel, avec une précision de classification et d'activation des fonctionnalités supérieure de 88 % à celle de la solution haut de gamme la plus proche.2 Cela garantit que les fonctionnalités sont activées au moment où elles sont nécessaires, permettant ainsi à l'utilisateur de bénéficier d'une audition optimale dans cet environnement. AcoustIQ exploite la technologie de pointe de formation de faisceaux à quatre microphones de ReSound Sensia, qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur ce qu'ils souhaitent entendre en se tournant simplement vers la source sonore, ainsi qu'une nouvelle approche de débruitage basée sur le DNN qui contribue automatiquement à rendre les conversations plus claires.

« Avec ReSound Sensia, nous avons adopté une approche centrée sur l'utilisateur, en intégrant de multiples innovations techniques orchestrées par AcoustIQ, qui classe avec précision l'environnement sonore et active chaque fonctionnalité lorsque l'utilisateur en a besoin », ajoute Laurel Christensen, Ph.D., directrice de l'audiologie chez GN. « ReSound Sensia active les fonctionnalités qui améliorent le mieux l'audition en milieu bruyant lorsque cela est nécessaire, sans pour autant décider à la place de l'utilisateur de ce qu'il doit entendre. Pour les professionnels de santé, cet engagement automatique se traduit par des résultats concrets, étant donné que la performance de l'appareil dans des contextes difficiles ne dépend plus du fait que le patient se souvienne de changer de programme. »

Conçu pour fonctionner avec les processeurs auditifs Cochlear™

GN lance également les modèles ReSound Sensia™ Bimodal et ReSound Enzo™ IA Bimodal, conçus pour fonctionner avec les processeurs auditifs Cochlear® Nucleus® afin d'offrir des performances intégrées, une connectivité fiable et une expérience auditive bimodale fluide. Cette nouvelle étape dans la collaboration entre GN et Cochlear, dans le cadre de la Smart Hearing Alliance, témoigne de leur engagement commun dans cette démarche et de leur volonté de proposer des solutions bimodales à la pointe de la technologie.

La gamme ReSound Sensia et la gamme équivalente Beltone Illuminate seront disponibles aux États-Unis, en Allemagne et en Autriche le 20 août, puis sur d'autres marchés dans les mois à venir.

Consultez l'intégralité du communiqué sur https://www.gn.com/Newsroom/News#!#2026%7CEnglish%7CPressRelease.

Références