全新 ReSound Sensia™ 助聽器能提升您想聽到的聲音 -- 而非僅僅是音量最大的聲音

自動、精準、經實證。

丹麥巴勒魯普2026年8月10日 /美通社/ -- 聽力技術全球領導者 GN 宣佈推出 ReSound Sensia™，這是基於公司全新 AI 平台開發的全新高級助聽器系列。ReSound Sensia 結合了全球最精準的環境分類器、先進的 4 麥克風定向波束成形器，以及深度神經網絡 (DNN) 降噪技術，能自動提升用戶想關注的語音。這一強大的技術組合已獲全球知名機構及真實場景用戶的實證，能有效應對噪音環境下的聽力挑戰。

「採用 DNN 降噪技術的助聽器能抑制背景噪音，但大多數產品在運作時並未考慮佩戴者真正想聽到的內容，」GN 聽力部門總裁 Peter Justesen 表示，「在實際應用中，這意味著環境中最大聲的人聲會被放大，但這往往並非用戶正試圖專注聆聽的對話。ReSound Sensia 能突顯人們想要專注聆聽的語音。 這是憑藉全新 AI 平台，結合三項能與大腦協同運作以提供清晰度的領先技術才得以實現的。」

ReSound Sensia™ 是建基於 GN 全新 AI 平台開發的全新高級助聽器系列。

ReSound Sensia 是全球體積最小的 AI 助聽器1，由 GN 全新 AI 平台支援，並引入了「全方位智能」這項創新的聲音處理方案。作為「全方位智能」功能的核心，AcoustIQ™ 能即時精準分類聲音環境，其分類及功能啟動的準確度，比目前最接近的優質解決方案高出 88%。2 這確保各項功能能在需要時隨即啟動，讓助聽器用戶在任何環境中都能獲得最佳的聽覺體驗。AcoustIQ 協調 ReSound Sensia 領先的 4 麥克風波束成形技術，讓用戶只需面向說話者，即可專注於想聽到的聲音；配合全新的 DNN 降噪方案，能自動提升對話清晰度。

「在開發 ReSound Sensia 時，我們採取了以用戶為中心的方式，內置多項由 AcoustIQ 協調的技術創新。該技術能精準分類聆聽環境，並在用戶需要時啟動相應功能，」GN 首席聽力學官 Laurel Christensen 博士補充道，「用戶可以放心信賴 ReSound Sensia，它會在需要時自動啟動最能改善噪音聽覺的功能，同時不會替聽者決定該聽甚麼。對於聽覺保健專業人員 (HCP) 而言，這種自動啟動機制能轉化為實際的臨床成效，因為在複雜環境下的聽覺表現，不再取決於用戶是否記得切換程式。」

專為配合 Cochlear™ 聲音處理器而設計

GN 同時推出 ReSound Sensia™ Bimodal 及 ReSound Enzo™ IA Bimodal，旨在配合 Cochlear® Nucleus® 聲音處理器使用，以支援整合式效能、可靠連接及無縫的雙模式聽覺體驗。這是 GN 與 Cochlear 透過「智能聽力聯盟」(Smart Hearing Alliance) 合作的最新進展，體現了雙方對這項合作歷程的共同投入，以及致力提供頂尖雙模式解決方案的承諾。

ReSound Sensia 系列及同等的 Beltone Illuminate 系列將於 8 月 20 日在美國、德國及奧地利上市，未來數月將陸續推廣至更多市場。

閱讀公告全文：https://www.gn.com/Newsroom/News#!#2026%7CEnglish%7CPressRelease。

參考文獻

GN 存檔專有數據 (2026) Groth & Cui (2026)

SOURCE GN Hearing