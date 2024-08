Pandas gigantes fazem estreia pública durante dia histórico no zoológico de San Diego

A cerimônia contou com a presença de Gavin Newsom, governador da Califórnia; Sua Excelência Xie Feng, embaixador chinês nos Estados Unidos; Toni G. Atkins, senadora do estado da Califórnia; Si Ping, vice-secretário-geral da Associação de Conservação da Vida Selvagem da China; Todd Gloria, prefeito de San Diego; e outros dignitários e líderes cívicos dos EUA e da China. O evento incluiu uma apresentação musical e artística chinesa especial e a revelação de uma obra de arte original da Shepard Fairey criada para celebrar a ocasião.

"Estamos muito satisfeitos em apresentar Yun Chuan e Xin Bao ao mundo", disse Paul Baribault, presidente e CEO da San Diego Zoo Wildlife Alliance. "Os hóspedes terão a oportunidade de visitar estes notáveis pandas gigantes, inspirar-se com a sua importância, aprender sobre tudo o que fazemos para ajudar a conservá-los ao lado dos nossos parceiros chineses de confiança e juntar-se a nós para ajudar a proteger o seu futuro."

"Em novembro passado, o presidente Xi Jinping anunciou em São Francisco que a China está pronta para continuar a cooperação com os EUA na conservação dos pandas", disse Sua Excelência Xie Feng, embaixador chinês nos Estados Unidos. "A chegada de Yun Chuan e Xin Bao a San Diego, enquanto celebramos o 45º aniversário de nossos laços diplomáticos, enviou uma mensagem clara e importante: a cooperação China-EUA na conservação dos pandas não cessará, nossos intercâmbios interpessoais e cooperação subnacional não pararão e, uma vez aberta, a porta da amizade China-EUA não será fechada novamente."

"Receber esses tesouros nacionais no Zoológico de San Diego é um momento de orgulho para a Califórnia, que reflete nossa forte base de parceria com a China em uma série de questões, da ação climática ao desenvolvimento econômico", disse o governador Gavin Newsom. "Trabalhando em conjunto com os nossos parceiros internacionais para proteger esta icónica espécie selvagem, podemos alcançar resultados notáveis para a conservação e intercâmbio cultural, beneficiando as nossas comunidades e o planeta."

Yun Chuan é um menino de cinco anos, identificável por seu nariz longo e ligeiramente pontudo. Sua mãe, Zhen Zhen (jen jen), nasceu no Zoológico de San Diego em 2007. Xin Bao é uma mulher de quatro anos, mais reconhecida por seu rosto grande e redondo e orelhas grandes e fofas.

Desde que chegaram no final de junho, o casal tem se acostumado à sua nova casa na reimaginada Panda Ridge. Quatro vezes maior do que o habitat anterior dos pandas, o recém-renovado e expandido Panda Ridge se inspira nas paisagens exuberantes e de tirar o fôlego dentro e ao redor dos habitats nativos dos pandas gigantes nas províncias de Sichuan, Gansu e Shaanxi, na China.

Um retrato original comemorando a importância dos pandas gigantes que chegam a San Diego foi criado pelo artista californiano Shepard Fairey, mais conhecido por criar o icônico pôster da campanha "Hope" do ex-presidente Barack Obama em 2008, e revelado no evento. Intitulado "Friendship Across the Earth", o retrato apresenta Bai Yun - o amado panda que viveu no Zoológico de San Diego por mais de 20 anos - com as palavras Majestade, Respeito e Conservação ao lado de representações gráficas, o globo e padrões de bambu e flores. Bai Yun foi selecionada para celebrar a importância de seu legado para a conservação do panda gigante e representar uma ponte para a próxima geração.

Este ano marca o 30º aniversário da parceria de conservação entre a San Diego Zoo Wildlife Alliance e a China Wildlife Conservation Association. A colaboração avançou muito a conservação do panda gigante, levando à desclassificação do seu estatuto de Ameaçado para Vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza em 2016. Os esforços incluem o desenvolvimento de uma fórmula de leite de panda gigante e outras técnicas de conservação neonatal que aumentaram drasticamente a sobrevivência de filhotes criados em berçário de menos de 10% para mais de 90%, bem como técnicas reprodutivas avançadas e a contribuição de conhecimentos valiosos para os esforços liderados por cientistas chineses para rastrear pandas gigantes selvagens na Reserva Natural Nacional de Foping usando a tecnologia GPS. A colaboração em curso visa melhorar ainda mais a saúde e a resiliência das populações de pandas gigantes, especialmente dos grupos mais vulneráveis e isolados.

A partir de hoje, há três maneiras de experimentar pandas gigantes no Zoológico de San Diego. Os visitantes podem obter um ingresso cronometrado para pandas gigantes de cortesia ao chegar ao zoológico para pular a espera, entrar na fila de espera em Panda Ridge ou fazer reservas para um passeio exclusivo a pé de manhã cedo com pandas. Reservas antecipadas estão sendo aceitas para o passeio a pé. Mais informações sobre Yun Chuan e Xin Bao, bem como sobre como experimentá-los, estão disponíveis em sdzwa.org/giantpandas.

A San Diego Zoo Wildlife Alliance quer agradecer aos nossos doadores pelo apoio contínuo, especialmente Kenneth C. Griffin e Peng Zhao. Somos gratos por seus principais presentes, que inspiram outras pessoas a se juntarem a eles no apoio à conservação de pandas em San Diego e em todo o mundo. Em reconhecimento às suas doações, temos o prazer de nomear um dos habitats dentro de Panda Ridge em sua homenagem.

