Los pandas gigantes hacen su debut público durante un día histórico en el Zoológico de San Diego

A la ceremonia asistieron Gavin Newsom, gobernador de California; Su Excelencia Xie Feng, embajador chino en Estados Unidos; Toni G. Atkins, senadora estatal de California; Si Ping, subsecretaria general de la China Wildlife Conservation Association; Todd Gloria, alcalde de San Diego; y otros dignatarios y líderes civiles estadounidenses y chinos. El evento incluyó una actuación musical y artística china especial y la presentación de una obra de arte original de Shepard Fairey creada para celebrar la ocasión.

"Estamos encantados de presentar a Yun Chuan y Xin Bao al mundo", dijo Paul Baribault, presidente y consejero delegado de San Diego Zoo Wildlife Alliance. "Los visitantes tendrán la oportunidad de visitar a estos extraordinarios pandas gigantes, inspirarse en su importancia, aprender sobre todo lo que hacemos para ayudar a conservarlos junto con nuestros socios chinos de confianza y unirse a nosotros para ayudar a proteger su futuro".

"El pasado mes de noviembre, el presidente Xi Jinping anunció en San Francisco que China está dispuesta a seguir cooperando con Estados Unidos en la conservación de los pandas", afirmó Su Excelencia Xie Feng, embajador chino en Estados Unidos. "La llegada de Yun Chuan y Xin Bao a San Diego, en el marco de la celebración del 45º aniversario de nuestros lazos diplomáticos, ha enviado un mensaje claro e importante: la cooperación entre China y Estados Unidos en materia de conservación de los pandas no cesará, nuestros intercambios entre personas y la cooperación subnacional no se detendrán y, una vez abierta, la puerta de la amistad entre China y Estados Unidos no se volverá a cerrar".

"Dar la bienvenida a estos tesoros nacionales en el Zoológico de San Diego es un momento de orgullo para California que refleja nuestra sólida base de asociación con China en una serie de cuestiones, desde la acción climática hasta el desarrollo económico", afirmó el gobernador Gavin Newsom. "Trabajando junto con nuestros socios internacionales para proteger a esta icónica especie de la fauna, podemos lograr resultados notables en materia de conservación e intercambio cultural, en beneficio de nuestras comunidades y del planeta."

Yun Chuan es un macho de cinco años, que se identifica por su nariz larga y ligeramente puntiaguda. Su madre, Zhen Zhen (jen jen), nació en el Zoológico de San Diego en 2007. Xin Bao es una hembra de cuatro años, que se reconoce mejor por su cara grande y redonda y sus orejas grandes y peludas.

Desde que llegaron a finales de junio, la pareja se ha estado aclimatando a su nuevo hogar en el renovado Panda Ridge. Cuatro veces más grande que el hábitat anterior de los pandas, el recientemente renovado y ampliado Panda Ridge se inspira en los impresionantes y exuberantes paisajes de los hábitats nativos de los pandas gigantes y sus alrededores en las provincias de Sichuan, Gansu y Shaanxi en China.

El artista Shepard Fairey, que reside en California y es más conocido por haber creado el icónico cartel de la campaña "Hope" del expresidente Barack Obama en 2008, creó un retrato original que conmemora la importancia de la llegada de los pandas gigantes a San Diego y que se presentó en el evento. Titulado "Friendship Across the Earth" (Amistad en toda la Tierra), el retrato presenta a Bai Yun, la amada panda que vivió en el Zoológico de San Diego durante más de 20 años, con las palabras Majestad, Respeto y Conservación junto con representaciones gráficas, el globo terráqueo y patrones de bambú y flores. Bai Yun fue seleccionada para celebrar la importancia de su legado para la conservación del panda gigante y representar un puente hacia la próxima generación.

Este año se celebra el 30º aniversario de la colaboración para la conservación entre San Diego Zoo Wildlife Alliance y la China Wildlife Conservation Association. La colaboración ha hecho avanzar enormemente la conservación del panda gigante, lo que llevó a que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza rebajara la categoría de esta especie de "en peligro" a "vulnerable" en 2016. Los esfuerzos incluyen el desarrollo de una fórmula láctea para pandas gigantes y otras técnicas de conservación neonatal que aumentaron drásticamente la supervivencia de los cachorros criados en guarderías de menos del 10 % a más del 90 %, así como técnicas reproductivas avanzadas y la contribución de una valiosa experiencia a los esfuerzos dirigidos por científicos chinos para rastrear a los pandas gigantes salvajes en la Reserva Natural Nacional de Foping utilizando tecnología GPS. La colaboración en curso tiene como objetivo mejorar aún más la salud y la resiliencia de las poblaciones de pandas gigantes, especialmente de los grupos más vulnerables y aislados.

A partir de hoy, hay tres formas de ver a los pandas gigantes en el Zoológico de San Diego. Los visitantes pueden obtener una entrada gratuita con horario especial para ver a los pandas gigantes al llegar al Zoológico para evitar la espera, unirse a la fila de espera en Panda Ridge o hacer reservas para un recorrido a pie exclusivo, Early Morning with Pandas. Actualmente, se aceptan reservas anticipadas para el recorrido a pie. Puede encontrar más información sobre Yun Chuan y Xin Bao, así como sobre cómo verlos, en sdzwa.org/giantpandas.

San Diego Zoo Wildlife Alliance quiere agradecer a nuestros donantes por su continuo apoyo, especialmente a Kenneth C. Griffin y Peng Zhao. Estamos agradecidos por sus donaciones principales, que inspiran a otros a unirse a ellos para apoyar la conservación de los pandas en San Diego y en todo el mundo. En reconocimiento a sus donaciones, nos complace nombrar uno de los hábitats dentro de Panda Ridge en su honor.

Acerca de San Diego Zoo Wildlife Alliance

San Diego Zoo Wildlife Alliance, una organización sin ánimo de lucro líder en conservación, inspira pasión por la naturaleza y la colaboración para un mundo más saludable. La Alianza apoya la ciencia de conservación innovadora a través de asociaciones globales. A través del cuidado de la vida silvestre, la experiencia científica y la colaboración, más de 44 especies en peligro de extinción han sido reintroducidas en hábitats nativos. Anualmente, la Alianza llega a más de mil millones de personas, en persona en el Zoológico de San Diego y el San Diego Zoo Safari Park, y virtualmente en 150 países a través de canales de medios, incluida la programación televisiva de San Diego Zoo Wildlife Explorers en hospitales de niños en 14 países. Los aliados de la vida silvestre (miembros, donantes e invitados) hacen posible el éxito.

SALA DE PRENSA: sdzwa.org/PR/pandas-public-debut

El enlace incluye:

B-roll de Yun Chuan y Xin Bao en el Zoológico de San Diego

y en el Zoológico de Fotos de Yun Chuan y Xin Bao en el Zoológico de San Diego

y en el Zoológico de B-roll de Panda Ridge en San Diego Zoo

Vídeo de la ceremonia de inauguración del Zoológico de San Diego

Fotos de la ceremonia de inauguración del Zoológico de San Diego

Fotos de los ponentes, entre ellos Paul Baribault , presidente y consejero delegado de San Diego Zoo Wildlife Alliance; Gavin Newsom , gobernador de California ; Su Excelencia Xie Feng, embajador de China en Estados Unidos; Toni G. Atkins , senadora estatal de California ; Si Ping, subsecretaria general de China Wildlife Conservation Association; y Todd Gloria , alcalde de San Diego

USO PERMITIDO: Las imágenes y los videos se proporcionan a los medios únicamente para su reproducción, exhibición pública y distribución en un contexto periodístico profesional, no comercial y no patrocinado en relación con periódicos, revistas, medios de difusión (radio, televisión) o medios de Internet (blogs con publicidad habilitada, webcasts, seminarios web, podcasts). Las imágenes y los videos no pueden ponerse a disposición para su descarga, licencia o venta pública o comercial.

LIMITACIÓN ADICIONAL: Los medios reconocen y aceptan que San Diego Zoo Wildlife Alliance específicamente no otorga el derecho a sublicenciar ninguna imagen y/o video sin el consentimiento previo por escrito de San Diego Zoo Wildlife Alliance en cada caso y a su exclusivo criterio.

CRÉDITO Y LEYENDA REQUERIDOS: Todos los usos de imágenes y/o videos deben incluir el aviso de derechos de autor y/o el crédito correspondiente al fotógrafo correspondiente, como se muestra en los metadatos de la imagen, y deben estar acompañados de una leyenda que haga referencia al Zoológico de San Diego y/o al San Diego Zoo Safari Park. Cualquier uso en el que aparezca la imagen y/o el video sin el aviso de derechos de autor, el crédito del fotógrafo y una leyenda que haga referencia al Zoológico de San Diego, al San Diego Zoo Safari Park y/o a San Diego Zoo Wildlife Alliance está sujeto a licencia de pago.

USO PERMITIDO PARA AP: Específicamente para Associated Press ("AP") únicamente, San Diego Zoo Wildlife Alliance ha proporcionado a AP una o más fotografías y/o videos para su distribución por AP a sus suscriptores y clientes únicamente para publicación editorial. San Diego Zoo Wildlife Alliance es el único propietario de los derechos de autor de las fotografías y/o videos proporcionados a AP para su publicación editorial por AP y sus suscriptores y clientes en todos los medios conocidos actualmente o creados en el futuro. Dicho contenido es una representación fiel de lo que representa y no ha sido modificado ni aumentado, salvo por el recorte y el tono estándar.

CONTACTO:

San Diego Zoo Wildlife Alliance

Relaciones Públicas

619-685-3291

[email protected]

sdzwa.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2478695/San_Diego_Zoo_Wildlife_Alliance.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1794894/SDZWA_Seal_RGB_Logo_Logo.jpg