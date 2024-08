Los pandas gigantes hacen su debut público durante un día histórico en el zoológico de San Diego

A la ceremonia asistieron Gavin Newsom, gobernador de California; Su Excelencia Xie Feng, embajador chino en los Estados Unidos; Toni G. Atkins, senador del estado de California; Si Ping, subsecretario general de China Wildlife Conservation Association; Todd Gloria, alcalde de San Diego; y otros dignatarios y líderes cívicos estadounidenses y chinos. El evento incluyó una actuación musical y artística china especial y la revelación de una obra de arte original de Shepard Fairey creada para celebrar la ocasión.

"Estamos encantados de presentar a Yun Chuan y Xin Bao al mundo", dijo Paul Baribault, presidente y CEO de San Diego Zoo Wildlife Alliance. "Los huéspedes tendrán la oportunidad de visitar a estos extraordinarios pandas gigantes, inspirarse en su importancia, conocer todo lo que hacemos para ayudar a conservarlos junto con nuestros socios chinos de confianza y unirse a nosotros para ayudar a proteger su futuro".

"En noviembre pasado, el presidente Xi Jinping anunció en San Francisco que China está lista para continuar la cooperación con Estados Unidos en la conservación del panda", dijo Su Excelencia Xie Feng, embajador chino en Estados Unidos. "La llegada de Yun Chuan y Xin Bao a San Diego mientras celebramos el 45 aniversario de nuestras relaciones diplomáticas ha enviado un mensaje claro e importante: la cooperación entre China y Estados Unidos en la conservación del panda no cesará, nuestros intercambios entre pueblos y la cooperación subnacional no se detendrán y, una vez abierta, la puerta de la amistad entre China y Estados Unidos no se volverá a cerrar".

"Dar la bienvenida a estos tesoros nacionales al zoológico de San Diego es un momento de orgullo para California que refleja nuestra sólida base de asociación con China en una serie de temas, desde la acción climática hasta el desarrollo económico", dijo el gobernador Gavin Newsom. "Trabajando junto con nuestros socios internacionales para proteger esta icónica especie silvestre, podemos lograr resultados notables para la conservación y el intercambio cultural, beneficiando a nuestras comunidades y al planeta".

Yun Chuan es un varón de cinco años, identificable por su nariz larga y ligeramente puntiaguda. Su madre, Zhen Zhen (jen jen), nació en el zoológico de San Diego en 2007. Xin Bao es una hembra de cuatro años, mejor reconocida por su cara grande y redonda y sus orejas grandes y esponjosas.

Desde que llegaron a finales de junio, la pareja se ha estado aclimatando a su nuevo hogar en la renovada Panda Ridge. Cuatro veces más grande que el hábitat anterior de los pandas, la recién renovada y ampliada Panda Ridge se inspira en los impresionantes y exuberantes paisajes de los hábitats nativos de los pandas gigantes en las provincias chinas de Sichuan, Gansu y Shaanxi.

El artista californiano Shepard Fairey, mejor conocido por crear el icónico póster de la campaña "Hope" del expresidente Barack Obama en 2008, creó un retrato original que conmemora la importancia de los pandas gigantes que llegan a San Diego y lo dio a conocer en el evento. Titulado "Amistad a través de la Tierra", el retrato muestra a Bai Yun, el querido panda que vivió en el zoológico de San Diego durante más de 20 años, con las palabras Majestad, Respeto y Conservación junto con representaciones gráficas, el globo y los patrones de bambú y flores. Bai Yun fue seleccionada para celebrar la importancia de su legado a la conservación del panda gigante y representar un puente hacia la próxima generación.

Este año se cumple el 30 aniversario de la asociación de conservación entre la Alianza de Vida Silvestre del Zoológico de San Diego y la Asociación de Conservación de Vida Silvestre de China. La colaboración ha avanzado mucho en la conservación del panda gigante, lo que llevó a que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza degradara su estado de En Peligro a Vulnerable en 2016. Los esfuerzos incluyen el desarrollo de una fórmula de leche de panda gigante y otras técnicas de conservación neonatal que aumentaron drásticamente la supervivencia de los cachorros criados en viveros de menos del 10 % a más del 90 %, así como técnicas reproductivas avanzadas y la contribución de una valiosa experiencia a los esfuerzos dirigidos por científicos chinos para rastrear pandas gigantes salvajes en la Reserva Natural Nacional de Foping utilizando tecnología GPS. La colaboración en curso tiene como objetivo mejorar aún más la salud y la resiliencia de las poblaciones de panda gigante, especialmente los grupos más vulnerables y aislados.

A partir de hoy, hay tres formas de experimentar a los pandas gigantes en el zoológico de San Diego. Los visitantes pueden obtener un boleto cronometrado Giant Panda de cortesía a su llegada al zoológico para evitar la espera, unirse a la cola de espera en Panda Ridge o hacer reservas para un exclusivo recorrido a pie temprano por la mañana con pandas. Actualmente se están aceptando reservaciones anticipadas para el recorrido a pie. Más información sobre Yun Chuan y Xin Bao, así como sobre cómo experimentarlos, está disponible en sdzwa.org/giantpandas.

San Diego Zoo Wildlife Alliance quiere agradecer a nuestros donantes por su continuo apoyo, especialmente a Kenneth C. Griffin y Peng Zhao. Estamos agradecidos por sus donaciones de plomo, que inspiran a otros a unirse a ellos para apoyar la conservación de los pandas en San Diego y en todo el mundo. En reconocimiento a sus donaciones, nos complace nombrar uno de los hábitats dentro de Panda Ridge en su honor.

Acerca de San Diego Zoo Wildlife Alliance

San Diego Zoo Wildlife Alliance, una organización líder en conservación sin fines de lucro, inspira pasión por la naturaleza y colaboración para un mundo más saludable. La Alianza apoya la ciencia innovadora de la conservación a través de asociaciones globales. A través del cuidado de la vida silvestre, la experiencia científica y la colaboración, más de 44 especies en peligro de extinción han sido reintroducidas en hábitats nativos. Anualmente, la Alianza llega a más de mil millones de personas, en persona en el Zoológico de San Diego y en el Parque Safari del Zoológico de San Diego, y prácticamente en 150 países a través de canales de comunicación, incluida la programación de televisión de los Exploradores de Vida Silvestre del Zoológico de San Diego en hospitales infantiles de 14 países. Los Aliados de la Vida Silvestre, miembros, donantes e invitados, hacen posible el éxito.

SALA DEPRENSA: sdzwa.org/PR/pandas-public-debut

El enlace incluye:

B-roll de Yun Chuan y Xin Bao en el zoológico de San Diego

y en el zoológico de Fotos de Yun Chuan y Xin Bao en el zoológico de San Diego

y en el zoológico de B-roll de Panda Ridge en el zoológico de San Diego

Video de la ceremonia de extracción de la cinta en el zoológico de San Diego

Fotos de la ceremonia de extracción de la cinta en el zoológico de San Diego

Fotos de oradores que incluyen a Paul Baribault , presidente y CEO de San Diego Zoo Wildlife Alliance; Gavin Newsom , gobernador de California ; Su Excelencia Xie Feng, embajador de China en los Estados Unidos; Toni G. Atkins , senador del estado de California ; Si Ping, subsecretario general de China Wildlife Conservation Association; y Todd Gloria , alcalde de San Diego

USO PERMITIDO: Las imágenes y los videos se proporcionan a los medios únicamente para su reproducción, exhibición pública y distribución en un contexto periodístico profesional no comercial y no patrocinado en relación con periódicos, revistas, medios de difusión (radio, televisión) o medios de Internet (blog habilitado para anuncios, webcasts, webinars, podcasts). Es posible que las imágenes y los videos no estén disponibles para su descarga, licencia o venta pública o comercial.

LIMITACIÓN ADICIONAL: Los medios reconocen y aceptan que San Diego Zoo Wildlife Alliance específicamente no otorga el derecho de sublicenciar ninguna imagen y/o video sin el consentimiento previo expreso por escrito de San Diego Zoo Wildlife Alliance en cada caso y a su entera discreción.

CRÉDITO Y LEYENDA REQUERIDOS: todos los usos de imágenes y/o videos deben llevar el aviso de derechos de autor y/o estar debidamente acreditados al fotógrafo correspondiente, como se muestra en los metadatos de la imagen, y deben ir acompañados de una leyenda que haga referencia al Zoológico de San Diego y/o al Parque Safari del Zoológico de San Diego. Cualquier uso en el que la imagen y/o el video aparezcan sin el aviso de derechos de autor adecuado, el crédito del fotógrafo y un título que haga referencia al Zoológico de San Diego, al Parque Safari del Zoológico de San Diego y/o a la Alianza de Vida Silvestre del Zoológico de San Diego están sujetos a licencias pagas.

USO PERMITIDO por AP: Específicamente para Associated Press ("AP") solamente, San Diego Zoo Wildlife Alliance ha proporcionado a AP una o más fotografías y/o videos para su distribución por parte de AP a sus suscriptores y clientes únicamente para publicación editorial. San Diego Zoo Wildlife Alliance es el único propietario de los derechos de autor de las fotografías y/o videos proporcionados a AP para su publicación editorial por parte de AP y sus suscriptores y clientes en todos los medios ahora conocidos o creados en el futuro. Dicho contenido es una representación objetivamente precisa de lo que representa y no se ha modificado ni aumentado, excepto para el recorte y la tonificación estándar.

CONTACTO:

San Diego Zoo Wildlife Alliance Relaciones

Públicas

619-685-3291

[email protected]

sdzwa.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2478841/San_Diego_Zoo_Wildlife_Alliance.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1794894/SDZWA_Seal_RGB_Logo_Logo.jpg

FUENTE San Diego Zoo Wildlife Alliance