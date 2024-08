Les pandas géants font leurs débuts en public lors d'une journée historique au zoo de San Diego

La cérémonie s'est déroulée en présence de Gavin Newsom, gouverneur de Californie, de Son Excellence Xie Feng, ambassadeur de Chine aux États-Unis, de Toni G. Atkins, sénateur de l'État de Californie, de Si Ping, secrétaire général adjoint de la China Wildlife Conservation Association, de Todd Gloria, maire de San Diego, ainsi que d'autres dignitaires et responsables civiques américains et chinois. L'événement comprenait une performance musicale et artistique chinoise spéciale et la révélation d'une œuvre d'art originale de Shepard Fairey créée pour célébrer l'occasion.

"Nous sommes ravis de présenter Yun Chuan et Xin Bao au monde entier", a déclaré Paul Baribault, président-directeur général de la San Diego Zoo Wildlife Alliance. "Les visiteurs auront l'occasion de rendre visite à ces remarquables pandas géants, d'être inspirés par leur importance, d'apprendre tout ce que nous faisons pour contribuer à leur conservation aux côtés de nos partenaires chinois de confiance, et de se joindre à nous pour aider à protéger leur avenir."

"En novembre dernier, le président Xi Jinping a annoncé à San Francisco que la Chine était prête à poursuivre la coopération avec les États-Unis en matière de conservation du panda", a déclaré Son Excellence Xie Feng, ambassadeur de Chine aux États-Unis. "L'arrivée de Yun Chuan et de Xin Bao à San Diego, alors que nous célébrons le 45e anniversaire de nos relations diplomatiques, a envoyé un message clair et important : La coopération entre la Chine et les États-Unis sur la conservation du panda ne cessera pas, nos échanges entre les peuples et notre coopération infranationale ne s'arrêteront pas et, une fois ouverte, la porte de l'amitié entre la Chine et les États-Unis ne se refermera pas".

"Accueillir ces trésors nationaux au zoo de San Diego est un moment de fierté pour la Californie, qui reflète la solidité de notre partenariat avec la Chine dans de nombreux domaines, de l'action climatique au développement économique", a déclaré le gouverneur Gavin Newsom. "En collaborant avec nos partenaires internationaux pour protéger cette espèce sauvage emblématique, nous pouvons obtenir des résultats remarquables en matière de conservation et d'échanges culturels, au bénéfice de nos communautés et de la planète".

Yun Chuan est un jeune homme de cinq ans, reconnaissable à son long nez légèrement pointu. Sa mère, Zhen Zhen (jen jen), est née au zoo de San Diego en 2007. Xin Bao est une femelle de quatre ans, reconnaissable à son visage large et rond et à ses grandes oreilles duveteuses.

Depuis leur arrivée à la fin du mois de juin, les deux animaux se sont acclimatés à leur nouvelle maison dans le quartier réaménagé de Panda Ridge. Quatre fois plus grand que l'ancien habitat du panda, le Panda Ridge, récemment rafraîchi et agrandi, s'inspire des paysages époustouflants et luxuriants situés à l'intérieur et autour des habitats naturels des pandas géants dans les provinces chinoises du Sichuan, du Gansu et du Shaanxi.

Un portrait original commémorant l'importance de l'arrivée des pandas géants à San Diego a été créé par l'artiste californien Shepard Fairey, , plus connu pour avoir créé l'affiche emblématique de la campagne "Hope" de l'ancien président Barack Obama en 2008, et a été dévoilé lors de l'événement. Intitulé "Friendship Across the Earth", le portrait représente Bai Yun, le panda bien-aimé qui a vécu au zoo de San Diego pendant plus de 20 ans, avec les mots Majesté, Respect et Conservation à côté de représentations graphiques, du globe et de motifs de bambou et de fleurs. Bai Yun a été choisie pour célébrer l'importance de son héritage pour la conservation du panda géant et pour représenter un pont vers la prochaine génération.

Cette année marque le 30e anniversaire du partenariat de conservation entre la San Diego Zoo Wildlife Alliance et la China Wildlife Conservation Association. Cette collaboration a grandement fait progresser la conservation du panda géant, ce qui a permis à l'Union internationale pour la conservation de la nature de faire passer son statut d'espèce en danger à celui d'espèce vulnérable ( ) en 2016. Ces efforts comprennent la mise au point d'une formule de lait pour panda géant et d'autres techniques de conservation néonatale qui ont permis d'augmenter considérablement le taux de survie des petits élevés en nurserie, qui est passé de moins de 10 % à plus de 90 %, ainsi que des techniques de reproduction avancées et la contribution d'une expertise précieuse aux efforts menés par les scientifiques chinois pour suivre les pandas géants sauvages dans la réserve naturelle nationale de Foping à l'aide de la technologie GPS. La collaboration en cours vise à améliorer la santé et la résilience des populations de pandas géants, en particulier les groupes les plus vulnérables et les plus isolés.

À partir d'aujourd'hui, il y a trois façons de découvrir les pandas géants au zoo de San Diego. Les visiteurs peuvent obtenir gratuitement un billet chronométré pour le panda géant à leur arrivée au zoo afin d'éviter l'attente, de rejoindre la file d'attente à Panda Ridge ou de réserver une visite à pied exclusive Early Morning with Pandas (tôt le matin avec les pandas). Les réservations à l'avance sont actuellement acceptées pour la visite à pied. De plus amples informations sur le Yun Chuan et le Xin Bao, ainsi que sur la manière de les expérimenter, sont disponibles sur le site sdzwa.org/giantpandas.

La San Diego Zoo Wildlife Alliance souhaite remercier ses donateurs pour leur soutien continu, en particulier Kenneth C. Griffin et Peng Zhao. Nous leur sommes reconnaissants de leurs dons, qui incitent d'autres personnes à se joindre à eux pour soutenir la conservation du panda à San Diego et dans le monde entier. En reconnaissance de leurs dons, nous avons le plaisir de nommer l'un des habitats de Panda Ridge en leur honneur.

À propos de la San Diego Zoo Wildlife Alliance

Le zoo de San Diego Wildlife Alliance, leader de la conservation à but non lucratif, inspire la passion pour la nature et la collaboration pour un monde plus sain. L'Alliance soutient une science de la conservation innovante par le biais de partenariats mondiaux. Grâce aux soins apportés à la faune, à l'expertise scientifique et à la collaboration, plus de 44 espèces menacées ont été réintroduites dans leur habitat d'origine. Chaque année, l'Alliance touche plus d'un milliard de personnes, en personne au zoo de San Diego et au parc safari du zoo de San Diego, et virtuellement dans 150 pays par le biais de canaux médiatiques, y compris le programme télévisé Wildlife Explorers du zoo de San Diego dans les hôpitaux pour enfants de 14 pays. Les Wildlife Allies - membres, donateurs et invités - rendent le succès possible.

