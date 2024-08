Riesenpandas feiern an einem historischen Tag im Zoo von San Diego ihr Debüt in der Öffentlichkeit

An der Zeremonie nahmen Gavin Newsom, Gouverneur von Kalifornien, Seine Exzellenz Xie Feng, chinesischer Botschafter in den Vereinigten Staaten, Toni G. Atkins, Senator des Bundesstaates Kalifornien, Si Ping, stellvertretender Generalsekretär der China Wildlife Conservation Association, Todd Gloria, Bürgermeister von San Diego, sowie weitere US-amerikanische und chinesische Würdenträger und führende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens teil. Die Veranstaltung umfasste eine spezielle chinesische musikalische und künstlerische Darbietung und die Enthüllung eines Original-Kunstwerks von Shepard Fairey, das zu diesem Anlass geschaffen wurde.

"Wir freuen uns sehr, Yun Chuan und Xin Bao der Welt vorzustellen", sagte Paul Baribault, Präsident und CEO der San Diego Zoo Wildlife Alliance. "Die Gäste werden die Gelegenheit haben, diese bemerkenswerten Großen Pandas zu besuchen, sich von ihrer Bedeutung inspirieren zu lassen, zu erfahren, was wir alles tun, um sie zusammen mit unseren zuverlässigen chinesischen Partnern zu erhalten, und uns dabei zu helfen, ihre Zukunft zu schützen."

"Im November letzten Jahres kündigte Präsident Xi Jinping in San Francisco an, dass China bereit sei, die Zusammenarbeit mit den USA zum Schutz der Pandas fortzusetzen", sagte Seine Exzellenz Xie Feng, chinesischer Botschafter in den Vereinigten Staaten. "Die Ankunft von Yun Chuan und Xin Bao in San Diego anlässlich des 45. Jahrestages unserer diplomatischen Beziehungen hat eine klare und wichtige Botschaft vermittelt: Die Zusammenarbeit zwischen China und den USA bei der Erhaltung des Pandas wird nicht aufhören, unser zwischenmenschlicher Austausch und die Zusammenarbeit auf subnationaler Ebene werden nicht aufhören, und die einmal geöffnete Tür der chinesisch-amerikanischen Freundschaft wird nicht wieder geschlossen werden."

"Diese nationalen Schätze im Zoo von San Diego willkommen zu heißen, ist ein stolzer Moment für Kalifornien, der unsere starke Partnerschaft mit China in vielen Bereichen widerspiegelt, vom Klimaschutz bis zur wirtschaftlichen Entwicklung", sagte Gouverneur Gavin Newsom. "Wenn wir mit unseren internationalen Partnern zusammenarbeiten, um diese ikonische Wildtierart zu schützen, können wir bemerkenswerte Ergebnisse für den Naturschutz und den kulturellen Austausch erzielen, die unseren Gemeinschaften und dem Planeten zugute kommen."

Yun Chuan ist ein fünfjähriges Männchen, das an seiner langen, leicht spitzen Nase zu erkennen ist. Seine Mutter, Zhen Zhen (jen jen), wurde 2007 im San Diego Zoo geboren. Xin Bao ist eine vierjährige Hündin, die man am besten an ihrem großen, runden Gesicht und den großen, flauschigen Ohren erkennt.

Seit ihrer Ankunft Ende Juni haben sich die beiden an ihr neues Zuhause im neu gestalteten Panda Ridge gewöhnt. Der neu gestaltete und erweiterte Panda Ridge ist viermal so groß wie das bisherige Panda-Habitat und wurde von den atemberaubenden, üppigen Landschaften in und um die Heimat der Großen Pandas in den Provinzen Sichuan, Gansu und Shaanxi in China inspiriert.

Ein Originalporträt, das an die Bedeutung der Ankunft der Riesenpandas in San Diego erinnert, wurde von dem kalifornischen Künstler Shepard Fairey ( ) geschaffen, der vor allem für das ikonische "Hope"-Wahlkampfplakat des ehemaligen Präsidenten Barack Obama im Jahr 2008 bekannt ist, und bei der Veranstaltung enthüllt. Das Porträt mit dem Titel "Friendship Across the Earth" (Freundschaft auf der ganzen Welt) zeigt Bai Yun - den geliebten Panda, der mehr als 20 Jahre lang im Zoo von San Diego lebte - mit den Worten Majestät, Respekt und Erhaltung neben grafischen Darstellungen, dem Globus und Mustern aus Bambus und Blumen. Bai Yun wurde ausgewählt, um die Bedeutung ihres Vermächtnisses für die Erhaltung des Großen Pandas zu würdigen und eine Brücke zur nächsten Generation zu schlagen.

In diesem Jahr wird das 30-jährige Jubiläum der Partnerschaft zwischen der San Diego Zoo Wildlife Alliance und der China Wildlife Conservation Association gefeiert. Die Zusammenarbeit hat den Schutz des Großen Pandas erheblich vorangebracht und dazu geführt, dass der Status des Großen Pandas von der Internationalen Union für Naturschutz 2016 von "gefährdet" auf " gefährdet" herabgestuft wurde. Dazu gehören die Entwicklung einer Panda-Milchformel und anderer Techniken zur Erhaltung der Neugeborenen, die die Überlebensrate von weniger als 10 % auf über 90 % erhöht haben, sowie fortschrittliche Fortpflanzungstechniken und die Bereitstellung wertvollen Fachwissens für die Bemühungen chinesischer Wissenschaftler, wild lebende Große Pandas im Foping-Naturreservat mit Hilfe von GPS-Technologie zu verfolgen. Die laufende Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Gesundheit und Widerstandsfähigkeit der Pandabärenpopulationen, insbesondere der am meisten gefährdeten und isolierten Gruppen, weiter zu verbessern.

Ab heute gibt es drei Möglichkeiten, Riesenpandas im San Diego Zoo zu erleben. Besucher können bei ihrer Ankunft im Zoo ein kostenloses Giant Panda Timed Ticket erhalten, um die Wartezeit zu überbrücken, sich in die Warteschlange am Panda Ridge einzureihen oder eine exklusive Early Morning with Pandas Walking Tour zu reservieren. Für den Rundgang werden derzeit Vorbestellungen entgegengenommen. Weitere Informationen über Yun Chuan und Xin Bao sowie die Möglichkeit, sie zu erleben, finden Sie unter sdzwa.org/giantpandas.

Die San Diego Zoo Wildlife Alliance möchte unseren Spendern für ihre kontinuierliche Unterstützung danken, insbesondere Kenneth C. Griffin und Peng Zhao. Wir sind dankbar für ihre Spenden, die andere dazu inspirieren, sich ihnen anzuschließen und den Schutz der Pandas in San Diego und auf der ganzen Welt zu unterstützen. In Anerkennung ihrer Spenden freuen wir uns, einen der Lebensräume im Panda Ridge nach ihnen zu benennen.

Über die San Diego Zoo Wildlife Alliance

Die San Diego Zoo Wildlife Alliance, eine führende gemeinnützige Naturschutzorganisation, weckt die Leidenschaft für die Natur und die Zusammenarbeit für eine gesündere Welt. Die Allianz unterstützt innovative Naturschutzforschung durch globale Partnerschaften. Durch die Pflege von Wildtieren, wissenschaftliches Fachwissen und Zusammenarbeit konnten mehr als 44 gefährdete Arten in ihren ursprünglichen Lebensräumen wieder angesiedelt werden. Jährlich erreicht die Allianz mehr als 1 Milliarde Menschen, persönlich im San Diego Zoo und im San Diego Zoo Safari Park sowie virtuell in 150 Ländern über Medienkanäle, einschließlich der Fernsehsendung San Diego Zoo Wildlife Explorers in Kinderkrankenhäusern in 14 Ländern. Wildlife Allies - Mitglieder, Spender und Gäste - machen den Erfolg möglich.

