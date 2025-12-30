PARIS BAGUETTE FECHA PARCERIA COM O CLUBE DA MAJOR LEAGUE SOCCER LAFC

Produtora de alimentos sediada na Coreia lançará o pão «Heung-Bu Duo» em celebração ao famoso duo do LAFC, Son Heung-Min e Denis Bouanga

A parceria inclui lançamentos de produtos e itens promocionais, além de campanhas de marketing focadas nos Estados Unidos

LOS ANGELES e SEUL, Coreia do Sul, 30 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A partir de 2026, os fãs da Paris Baguette e do Los Angeles Football Club (LAFC) poderão encontrar nas lojas Paris Baguette produtos inspirados no «Heung-Bu Duo» (Son Heung-Min e Denis Bouanga).

A Paris Baguette e o Los Angeles Football Club realizam uma cerimônia oficial de parceria no BMO Stadium, em Los Angeles, Califórnia. Da esquerda para a direita: Yeon Jung Kim, diretor de marketing da sede da Paris Baguette; Jin Soo Hur, vice-presidente da Paris Baguette; Larry Freedman, co-presidente do LAFC; e Cathy Chavenet, diretora de marketing da Paris Baguette nos Estados Unidos. A Paris Baguette e o Los Angeles Football Club realizam uma cerimônia oficial de parceria no BMO Stadium, em Los Angeles, Califórnia. Da esquerda para a direita: Yeon Jung Kim, diretor de marketing da sede da Paris Baguette; Jin Soo Hur, vice-presidente da Paris Baguette; Larry Freedman, co-presidente do LAFC; e Cathy Chavenet, diretora de marketing da Paris Baguette nos Estados Unidos.

A parceria entre a Paris Baguette e o LAFC, da Major League Soccer (MLS), marca a primeira colaboração desse tipo entre uma empresa coreana do setor de alimentos e serviços de alimentação e um time esportivo sediado nos Estados Unidos. Esta também é a terceira colaboração esportiva global da Paris Baguette, após as parcerias com o Paris Saint-Germain (PSG) em 2023-2024 e com o Tottenham Hotspur da Premier League inglesa em 2025.

Como parte da parceria, a Paris Baguette lançará a partir de 2026 produtos de panificação e itens promocionais com a temática do LAFC, além de diversos programas de engajamento do consumidor, como eventos de Meet & Greet e sorteios de ingressos.

«O esporte é um conteúdo poderoso que conecta fãs ao redor do mundo e fortalece o engajamento», afirmou Jin Soo Hur, vice-presidente da Paris Baguette. «Por meio da nossa parceria com o LAFC, ofereceremos diversas atividades que permitirão aos consumidores compartilhar momentos de alegria e experiências especiais com nossos produtos».

«Estamos muito entusiasmados em firmar parceria com a Paris Baguette, uma marca global de panificação admirada pelos consumidores nos Estados Unidos e em todo o mundo pela qualidade e sabor de seus produtos», disse Larry Freedman, copresidente do LAFC. «Essa parceria elevará ambas as marcas ao reunir pessoas por meio da paixão pelo futebol e pela boa comida».

Com sede em Los Angeles, o LAFC estreou em 2018 e atualmente conta com jogadores de destaque como Son Heung-Min, Denis Bouanga e Hugo Lloris. Com a recente chegada de Son, o clube ganhou atenção mundial e vem expandindo rapidamente sua base de fãs na Coreia e em outros mercados internacionais.

Ao combinar de forma inovadora a panificação e o esporte, a Paris Baguette continua ampliando seus pontos de contato com fãs de esportes e consumidores globais por meio do lançamento de produtos e itens promocionais temáticos de clubes e jogadores, promoções para consumidores e publicidade em estádios. A marca ganhou destaque com campanhas inovadoras, como a exibição de uma mensagem em LED em coreano com o texto «Hello! Paris Baguette» em partidas do PSG e a produção de vídeos com jogadores do PSG apreciando produtos da Paris Baguette. Essas iniciativas renderam à empresa o prêmio «Marketer of the Year Award», concedido pela Associação Coreana de Anunciantes. A Paris Baguette também serve seu café no estádio do Tottenham Hotspur.

A Paris Baguette segue expandindo sua presença global, operando aproximadamente 3.400 lojas na Coreia e cerca de 700 unidades em 15 países nos Estados Unidos, Europa e Ásia, totalizando mais de 4.100 lojas em todo o mundo. Na América do Norte, incluindo os Estados Unidos, a empresa pretende operar 1.000 lojas até 2030 e recentemente fortaleceu suas operações ao iniciar a construção de uma fábrica local de panificação no Texas.

